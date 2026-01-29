Компания Yutong Bus сообщает о сохранении роста продаж в 2025 году, поддерживая развитие экологичного общественного транспорта во всем мире

Устойчивая операционная эффективность, инновационный рост и интеграция факторов ESG усиливают долгосрочное создание ценности

ЧЖЭНЧЖОУ, Китай, 29 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Yutong Bus («Yutong», SHA: 600066), глобальный производитель коммерческих транспортных средств, обеспечила стабильные и устойчивые показатели деятельности в 2025 году, продолжая поддерживать глобальный переход на низкоуглеродный общественный транспорт. В 2025 году компания Yutong Bus поставила 49 518 транспортных средств — на 5,54 % больше, чем в предыдущем году.

Надежная эффективность бизнеса и взаимовыгодные партнерские отношения с операторами общественного транспорта

В 2025 году компания Yutong продолжила расширять свои инвестиции в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Создав станции прямого обслуживания и региональные центры поставок запасных частей, компания повысила надежность послепродажного обслуживания транспортных средств и увеличила время безотказной работы. Запуск собственного сервисного бренда EnRoute+ продемонстрировал приверженность компании Yutong обеспечению более эффективной, интеллектуальной и ориентированной на конкретные сценарии поддержки на всех этапах жизненного цикла транспортирных средств.

Достижения, основанные на инновациях

Опираясь на свой серьезный опыт работы, компания Yutong обеспечивает ежегодные расходы на НИОКР выше 5 % от своего операционного дохода. Компания выпустила автобус EV Long-life Tech, который достиг революционного для полностью электрических автобусов срока службы 15 лет или 1,5 млн км пробега благодаря основным инновациям в области аккумуляторных батарей, моторов и электронных систем управления. При этом инновационная разработка изделий Yutong также получила отраслевое признание. На выставке Busworld Europe 2025 в Бельгии модели Yutong T14E и U15 удостоились наград «Grand Award Coach» и «Grand Award Bus» соответственно.

Характеристики изделий и их эксплуатационная надежность были подтверждены применением на международном рынке. На Филиппинах модель Yutong C12Pro показала снижение расхода топлива на 12 % на 100 км по сравнению с предыдущим поколением. В Европе электрический междугородний автобус IC12E прошел испытания по полному набору сценариев протяженностью 1200 км в четырех странах Северной Европы, продемонстрировав адаптивность в различных условиях эксплуатации. В Гане фургон Yutong V6 достиг расхода топлива в комбинированном цикле 9,2 л/100 км. В Казахстане максимальный эксплуатационный пробег одного автобуса Yutong C12Pro может достичь 2 миллионов километров.

Сотрудничество и рост вместе с обществом

Компания Yutong тесно работает с операторами по всему миру для углубления сотрудничества, достигая высокой интеграции корпоративных и общих социальных обязательств.

В Центральной Азии совокупный объем поставок автобусов Yutong превысил 10 000 единиц. В Пакистане в 2025 году было поставлено 400 полностью электрических автобусов, в Чили — 372, в Греции — 100. В четвертом квартале компания Yutong поставила в Марокко 723 автобуса для Африканского международного спортивного турнира, обеспечив транспортную поддержку мероприятия. В то же время компания активно поддерживает глобальную локализацию и занятость, создавая ряд стабильных местных рабочих мест и постоянно укрепляя связи с сообществами, в которых работает.

Долгосрочные методы в области устойчивого развития

Компания Yutong ценит управление с учетом факторов ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление) и стремится к устойчивому развитию за счет применения систематических и долгосрочных методов. В 2025 году компания заслужила 81 балл в рейтинге EcoVadis Gold, что отражает высокие показатели в областях устойчивого развития, этики и ответственного управления цепочками поставок.

Экологические инициативы компании включали дальнейшее расширение проекта Yutong «Net Zero Forest», который поддержал высадку примерно 47 000 деревьев в Китае, Чили, Великобритании и Мексике, выполняя экологическое обязательство компании «Один автобус, одно дерево». Компания также углубила взаимодействие с сообществами с помощью общественных информационно-разъяснительных и просветительских программ, включая кампанию «Let's Go Green» по развитию общественного транспорта в таких странах, как Греция, и инициативу «School Bus Safety Tour» в Казахстане, способствующую повышению осведомленности о безопасности дорожного движения и ответственном транспорте для детей.

В 2026 году компания Yutong сохранит постоянную приверженность своей миссии «Обеспечивать приятные поездки населению и повышать выгоду для клиентов». Вместе с глобальными партнерами компания сохраняет приверженность развитию экологически устойчивых систем общественного транспорта, а также содействию более экологичному и инклюзивному будущему глобального транспорта.

