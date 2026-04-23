Zendure presenta la serie SolarFlow Mix en Europa: tres sistemas de almacenamiento de energía para el hogar en una única plataforma para ahorrar hasta un 91 % en la factura

DÜSSELDORF, Alemania, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión de energía para el hogar (HEMS, por sus siglas en inglés) enchufables, presentó hoy la serie SolarFlow Mix: tres sistemas modulares de almacenamiento de energía para el hogar en una única plataforma, diseñados en función de la vida y el consumo energético de los hogares europeos. Con la etiqueta "Mix is the Real Max", la serie se presenta como tres productos equivalentes, cada uno asociado a un perfil de vivienda distinto.

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SolarFlow 4000 Mix Pro: máxima potencia para hogares más grandes

Un sistema de CA bidireccional de 4 kW con IA para hogares de cuatro personas, que consumen 7.000 kWh al año y cuentan con espacio de balcón y techo. Admite una entrada de CC de 8 kW (MPPT de 2×4.000 W) más un acoplamiento de CA de 5 kW, con una entrada fotovoltaica combinada de 13 kW, una de las más altas en la categoría de sistemas enchufables. Potencia de salida continua en la red de 4.000 W (ampliable a partir de 800 W), potencia fuera de la red de 3.680 W con un máximo de 7,2 kW y una capacidad de 8 a 50 kWh. En Alemania, esto significa una reducción en la factura de hasta un 91 %, lo que equivale a un ahorro de 2.560 euros al año.

SolarFlow 4000 Mix AC+: adaptación inteligente para techos existentes

Sistema con acoplamiento de CA ideal para hogares de tres personas (5.000 kWh al año) con entrada fotovoltaica existente con 5 kW de CA, compatible con las principales marcas de inversores europeos. Potencia salida continua en la red de 4.000 W (ampliables a partir de 800 W), una tasa de carga y descarga de 4.000 W y una capacidad de 8 a 50 kWh. Proporciona un ahorro aproximado de un 88 % en la factura, lo que equivale a 1.760 euros al año.

SolarFlow 3000 Mix AC+: compacto y todoterreno

Sistema de doble propósito, compacto para techos en apartamentos de dos personas (3.000 kWh al año) y una robusta estación de energía portátil para usar en vehículos recreativos, exteriores, respaldo de emergencia y fuera de la red. Entrada de CA bidireccional de 3 kW, con una salida continua de 3.000 W en la red (ampliable desde 800 W), salida fuera de la red de 3.680 W con un máximo de 7,2 kW, una tasa de carga y descarga de 4.000 W y una capacidad fija de 8 kWh. Diseñado según la norma IP65, rango de funcionamiento entre −20 °C y 55 °C a 25 dB. Con la instalación en el techo se consigue un ahorro aproximado de un 88 % en la factura, lo que equivale a 1.056 euros al año.

Los cinco pilares de la ingeniería

8 kW h por unidad básica, ampliables a 50 kWh*

UPS con tiempo de conmutación de 10 ms ante la desconexión de la red

Potencia bruta de CA bidireccional de 4 kW*

MPPT de 8 kW en el modelo 4000 Mix Pro, con una entrada fotovoltaica total de hasta 13 kW

10.000 ciclos, 15 años de vida útil, eficiencia de ida y vuelta (RTE) del 90 %. Cumple con la norma IP65, rango de funcionamiento entre −20 °C y 55 °C a 25 dB, carcasa metálica, 100 % compatible con inversores a través de CA con entrada fotovoltaica.

*Solo en los modelos SolarFlow 4000 Mix Pro y SolarFlow 4000 Mix AC+.

Plataforma de tecnología compartida

HEMS 2.0 : integra energía solar, baterías, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos en una única plataforma inteligente

integra energía solar, baterías, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos en una única plataforma inteligente Motor de IA ZENKI™ 2.0: optimización de carga y descarga en tiempo real según los precios mayoristas, el tiempo, el consumo y la energía fotovoltaica, lo que genera hasta un 73 % más de ingresos en comparación con el control basado en transformadores de corriente de aranceles dinámicos. Compatible con más de 840 empresas eléctricas europeas

optimización de carga y descarga en tiempo real según los precios mayoristas, el tiempo, el consumo y la energía fotovoltaica, lo que genera hasta un 73 % más de ingresos en comparación con el control basado en transformadores de corriente de aranceles dinámicos. Compatible con más de 840 empresas eléctricas europeas ZEN+OS: sistema operativo unificado en todos los dispositivos Zendure, que permite la ampliación con el aumento de las necesidades del hogar

sistema operativo unificado en todos los dispositivos Zendure, que permite la ampliación con el aumento de las necesidades del hogar ZenGuard™: seguridad multicapa con sistema de gestión de batería (BMS) doble, mantenimiento automático inteligente de celdas y extinción de incendio integrada con sensores de calor y supresión con aerosol

Disponibilidad y precios

Disponible a partir del 22 de abril de 2026 (hora central europea) en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Suiza a través de zendure.de, zendure.fr, zendure.nl y colaboradores autorizados. La página de inicio 3 en 1 está disponible en zendure.com.

Precios de venta al público recomendados (incluyen IVA del 0 % y los impuestos de reciclaje):

SolarFlow 4000 Mix Pro: Alemania €2.399 / Francia €2.879 / Países Bajos €2.899 / Bélgica €3.185 / CHF 2.559

Alemania €2.399 / Francia €2.879 / Países Bajos €2.899 / Bélgica €3.185 / CHF 2.559 SolarFlow 4000 Mix AC+: Alemania €1.999 / Francia €2.399 / Países Bajos €2.419 / Bélgica €2.704 / CHF 2.129

Alemania €1.999 / Francia €2.399 / Países Bajos €2.419 / Bélgica €2.704 / CHF 2.129 SolarFlow 3000 Mix AC+: Alemania €1.699 / Francia €2.039 / Países Bajos €2.059 / Bélgica €2.343 / CHF 1.799

Los precios belgas incluyen Recupel y BEBAT. Los precios suizos reflejan el IVA e importe locales.

Acerca de Zendure

Zendure es una empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión de energía para el hogar (HEMS, por sus siglas en inglés), con centros de I+D y operaciones en Silicon Valley, la Gran Área de la Bahía, Japón y Alemania. La misión de Zendure es suministrar energía limpia, fiable y asequible a los hogares de todo el mundo, popularizando las últimas tecnologías energéticas. SolarFlow, su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcones, transforma la luz solar en una fuente segura, confiable y resiliente de energía para la vida cotidiana.

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FUENTE Zendure