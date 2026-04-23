Zendure presenta la serie SolarFlow Mix en Europa: tres sistemas de almacenamiento de energía para el hogar en una única plataforma para ahorrar hasta un 91 % en la factura
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Noticias proporcionadas porZendure
23 abr, 2026, 12:09 GMT
DÜSSELDORF, Alemania, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión de energía para el hogar (HEMS, por sus siglas en inglés) enchufables, presentó hoy la serie SolarFlow Mix: tres sistemas modulares de almacenamiento de energía para el hogar en una única plataforma, diseñados en función de la vida y el consumo energético de los hogares europeos. Con la etiqueta "Mix is the Real Max", la serie se presenta como tres productos equivalentes, cada uno asociado a un perfil de vivienda distinto.
SolarFlow 4000 Mix Pro: máxima potencia para hogares más grandes
Un sistema de CA bidireccional de 4 kW con IA para hogares de cuatro personas, que consumen 7.000 kWh al año y cuentan con espacio de balcón y techo. Admite una entrada de CC de 8 kW (MPPT de 2×4.000 W) más un acoplamiento de CA de 5 kW, con una entrada fotovoltaica combinada de 13 kW, una de las más altas en la categoría de sistemas enchufables. Potencia de salida continua en la red de 4.000 W (ampliable a partir de 800 W), potencia fuera de la red de 3.680 W con un máximo de 7,2 kW y una capacidad de 8 a 50 kWh. En Alemania, esto significa una reducción en la factura de hasta un 91 %, lo que equivale a un ahorro de 2.560 euros al año.
SolarFlow 4000 Mix AC+: adaptación inteligente para techos existentes
Sistema con acoplamiento de CA ideal para hogares de tres personas (5.000 kWh al año) con entrada fotovoltaica existente con 5 kW de CA, compatible con las principales marcas de inversores europeos. Potencia salida continua en la red de 4.000 W (ampliables a partir de 800 W), una tasa de carga y descarga de 4.000 W y una capacidad de 8 a 50 kWh. Proporciona un ahorro aproximado de un 88 % en la factura, lo que equivale a 1.760 euros al año.
SolarFlow 3000 Mix AC+: compacto y todoterreno
Sistema de doble propósito, compacto para techos en apartamentos de dos personas (3.000 kWh al año) y una robusta estación de energía portátil para usar en vehículos recreativos, exteriores, respaldo de emergencia y fuera de la red. Entrada de CA bidireccional de 3 kW, con una salida continua de 3.000 W en la red (ampliable desde 800 W), salida fuera de la red de 3.680 W con un máximo de 7,2 kW, una tasa de carga y descarga de 4.000 W y una capacidad fija de 8 kWh. Diseñado según la norma IP65, rango de funcionamiento entre −20 °C y 55 °C a 25 dB. Con la instalación en el techo se consigue un ahorro aproximado de un 88 % en la factura, lo que equivale a 1.056 euros al año.
Los cinco pilares de la ingeniería
- 8 kW h por unidad básica, ampliables a 50 kWh*
- UPS con tiempo de conmutación de 10 ms ante la desconexión de la red
- Potencia bruta de CA bidireccional de 4 kW*
- MPPT de 8 kW en el modelo 4000 Mix Pro, con una entrada fotovoltaica total de hasta 13 kW
- 10.000 ciclos, 15 años de vida útil, eficiencia de ida y vuelta (RTE) del 90 %. Cumple con la norma IP65, rango de funcionamiento entre −20 °C y 55 °C a 25 dB, carcasa metálica, 100 % compatible con inversores a través de CA con entrada fotovoltaica.
*Solo en los modelos SolarFlow 4000 Mix Pro y SolarFlow 4000 Mix AC+.
Plataforma de tecnología compartida
- HEMS 2.0: integra energía solar, baterías, bombas de calor y cargadores de vehículos eléctricos en una única plataforma inteligente
- Motor de IA ZENKI™ 2.0: optimización de carga y descarga en tiempo real según los precios mayoristas, el tiempo, el consumo y la energía fotovoltaica, lo que genera hasta un 73 % más de ingresos en comparación con el control basado en transformadores de corriente de aranceles dinámicos. Compatible con más de 840 empresas eléctricas europeas
- ZEN+OS: sistema operativo unificado en todos los dispositivos Zendure, que permite la ampliación con el aumento de las necesidades del hogar
- ZenGuard™: seguridad multicapa con sistema de gestión de batería (BMS) doble, mantenimiento automático inteligente de celdas y extinción de incendio integrada con sensores de calor y supresión con aerosol
Disponibilidad y precios
Disponible a partir del 22 de abril de 2026 (hora central europea) en Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica y Suiza a través de zendure.de, zendure.fr, zendure.nl y colaboradores autorizados. La página de inicio 3 en 1 está disponible en zendure.com.
Precios de venta al público recomendados (incluyen IVA del 0 % y los impuestos de reciclaje):
- SolarFlow 4000 Mix Pro: Alemania €2.399 / Francia €2.879 / Países Bajos €2.899 / Bélgica €3.185 / CHF 2.559
- SolarFlow 4000 Mix AC+: Alemania €1.999 / Francia €2.399 / Países Bajos €2.419 / Bélgica €2.704 / CHF 2.129
- SolarFlow 3000 Mix AC+: Alemania €1.699 / Francia €2.039 / Países Bajos €2.059 / Bélgica €2.343 / CHF 1.799
Los precios belgas incluyen Recupel y BEBAT. Los precios suizos reflejan el IVA e importe locales.
Acerca de Zendure
Zendure es una empresa pionera a nivel mundial en sistemas de gestión de energía para el hogar (HEMS, por sus siglas en inglés), con centros de I+D y operaciones en Silicon Valley, la Gran Área de la Bahía, Japón y Alemania. La misión de Zendure es suministrar energía limpia, fiable y asequible a los hogares de todo el mundo, popularizando las últimas tecnologías energéticas. SolarFlow, su revolucionario sistema de almacenamiento de energía para balcones, transforma la luz solar en una fuente segura, confiable y resiliente de energía para la vida cotidiana.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963007/image1.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2703192/5931339/image_5017297_40348172_Logo.jpg
FUENTE Zendure
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