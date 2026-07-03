-ZTE presenta sus capacidades de IA integrales en MWC Shanghai 2026, impulsando una nueva era de operaciones con tokens

ZTE presentó soluciones que mejoraron la eficiencia de los tokens y minimizaron el coste por token mediante la profunda sinergia de diversos elementos, incluyendo SuperPod, inferencia extremadamente rentable y AIDC con máxima eficiencia energética.

ZTE lanzó NewStart AIOS y lo posicionó como la "base tecnológica en la era de la IA".

Centrada en capacidades nativas de IA, ZTE impulsó la profunda integración de la IA con las redes existentes —a través de actualizaciones de arquitectura e innovaciones clave en escenarios— para construir una red de comunicaciones de próxima generación.

SHANGHAI, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, presentó su fábrica de IA con un coste total de propiedad óptimo, un ecosistema impulsado por AIOS que abarca aplicaciones basadas en escenarios y terminales innovadores, así como avances de vanguardia en redes impulsadas por IA en MWC Shanghai 2026. Gracias a la sinergia extrema entre computación, redes, almacenamiento, energía y software, además de las innovaciones en la arquitectura a nivel de sistema, ZTE impulsó significativamente las operaciones con tokens.

ZTE presenta sus capacidades de IA integrales en MWC Shanghai 2026, impulsando una nueva era de operaciones con tokens (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

A medida que los agentes de IA se generalizan, la competencia en la industria se centra cada vez más en la eficiencia de los tokens, en lugar de en la escala de la capacidad de procesamiento. Aprovechando sus capacidades de IA integrales, ZTE está creando una cadena de valor completa que abarca la producción, los servicios y la circulación de tokens, permitiendo a operadores, empresas y socios de la industria aprovechar el valor de la IA a gran escala.

Construyendo una fábrica de IA con TCO óptimo para una producción de tokens más eficiente y rentable

La eficiencia de los tokens es la clave de la competitividad en esta era de la inferencia. Las fábricas de IA con TCO óptimo son fundamentales para impulsar la eficiencia de los tokens y lograr la "libertad de los tokens".

En el MWC Shanghai 2026, ZTE presentó soluciones que mejoraron la eficiencia de los tokens y minimizaron el coste por token mediante la sinergia de diversos elementos, como SuperPod, una inferencia extremadamente rentable y AIDC con máxima eficiencia energética.

Con 41 años de experiencia acumulada en I+D e ingeniería de sistemas complejos a gran escala, ZTE ha lanzado su solución SuperPod. Gracias a su diseño de colaboración abierta multichip y a la innovadora arquitectura de Intercambio Eléctrico Ortogonal (OEX), permite una implementación plug-and-play y un aprovisionamiento rápido. Un solo rack admite 128 GPU, con una alta escalabilidad de hasta 16.000 GPU, sentando las bases para una computación de alta eficiencia en el entrenamiento e inferencia de modelos.

Mediante la sinergia de la red, el almacenamiento y la computación, así como del hardware y el software, ZTE logra una inferencia extremadamente rentable. Con una red sin bloqueo y el Balanceo de Carga Global de Servidores (GSLB), la solución de ZTE permite una coordinación eficiente entre clústeres de computación que abarcan desde miles hasta decenas de miles de GPU, lo que aumenta aún más la eficiencia general de la inferencia.

Además, ZTE ha desarrollado su solución AIDC con la máxima eficiencia energética, que integra una fuente de alimentación HVDC de 800 V, refrigeración líquida integral y una sinergia inteligente entre computación y electricidad, lo que permite operaciones altamente eficientes y con bajas emisiones de carbono.

Desde la construcción de clústeres de computación y la optimización de la eficiencia de la inferencia hasta las operaciones ecológicas, ZTE está transformando las fábricas de IA, pasando de un enfoque centrado en la computación a uno orientado a la eficiencia, ofreciendo un sistema de producción de tokens más rentable y sostenible.

Desarrollo de una innovadora base tecnológica AIOS para una programación de tokens más inteligente y servicios de ciclo cerrado

La fábrica de IA aborda el desafío de la producción de tokens a bajo coste, mientras que AIOS desempeña un papel fundamental en la programación, la orquestación y la generación de servicios para los tokens.

ZTE ha lanzado NewStart AIOS y lo ha posicionado como la "base tecnológica en la era de la IA". Desarrollada sobre AIOS, Co-Claw, una plataforma de agentes de nivel empresarial, está totalmente integrada en los terminales de ZTE, extendiendo los servicios de IA a la producción y la vida cotidiana.

Para las empresas, el enfoque se centra en mejorar la eficiencia de las oficinas y la I+D, y en habilitar operaciones inteligentes para lograr flujos de trabajo autoevolutivos y una toma de decisiones de ciclo cerrado.

Para los hogares, ZTE ha lanzado terminales innovadores con diferentes tamaños de pantalla que sirven como puerta de entrada a un hogar inteligente totalmente conectado. Pueden funcionar como asistente de IA para el hogar, compañero de entretenimiento con IA y guardián de seguridad con IA, siempre activos para un estilo de vida inteligente.

Para los usuarios individuales, la compañía ha presentado un nuevo paradigma nativo de IA que abarca teléfonos con IA, PC en la nube con IA, pantallas inteligentes con IA, FreeScreen y más, lo que permite recomendaciones personalizadas, respuestas contextuales e interacciones inmersivas en viajes, vida personal y trabajo. La IA sabe más y ofrece experiencias inteligentes y placenteras en cualquier momento y lugar.

Aprovechando la base tecnológica de AIOS, la plataforma de agentes Co-Claw y una completa gama de dispositivos de IA, ZTE transforma los tokens en recursos programables, gestionables y monetizables. Esto permite a operadores y empresas desarrollar un modelo de ciclo cerrado para servicios basados en tokens.

IA + Red: Construyendo juntos un futuro de conectividad 6G inteligente y ubicua

6G es más que un salto generacional en conectividad. También constituye la infraestructura crítica que permite la circulación eficiente de tokens en la era de la IA.

Como participante clave en la investigación y estandarización global de 6G, ZTE se centra en "IA+" y "SAGIN", acelerando la evolución de 6G desde la investigación hasta el uso comercial.

En cuanto a SAGIN, ZTE ha lanzado soluciones de carga útil de comunicación satelital LEO líderes en la industria, compatibles con diversos escenarios de aplicación de SAGIN para 5G-A y 6G, fomentando la base de conectividad crítica para una transición fluida de 5G-A a 6G.

En lo que respecta a las comunicaciones nativas de IA, ZTE ha presentado su solución GigaMIMO y el primer prototipo 256 TR U6G del mundo en la Zona 6G de este evento. Con GigaMIMO, una tecnología clave para 6G, la solución aprovecha la innovación arquitectónica, la sinergia computacional y los avances algorítmicos para superar sistemáticamente los cuellos de botella críticos en la capacidad, la cobertura y la eficiencia espectral de la red futura, acelerando así el despliegue de 6G y la evolución del sector.

Centrada en las capacidades nativas de IA, ZTE ha impulsado la profunda integración de la IA con las redes existentes —mediante actualizaciones de arquitectura e innovaciones clave en escenarios— para construir una red de comunicaciones de próxima generación.

La solución AIR MAX actualiza integralmente la arquitectura de red con la IA como núcleo y ofrece un sistema de capacidades de tres niveles que incluye infraestructura nativa de IA, operaciones autónomas y un motor de monetización. En conjunto, potencian a los operadores en la evolución de capacidades, la transformación de servicios, el cambio operativo y la reconfiguración del ecosistema para la era de la IA.

La solución AI HI-NET ofrece tres capacidades clave: nativa de IA, ultra alta velocidad y sin pérdidas, e intrínsecamente segura, sentando una base de red sólida para el acceso ubicuo a la computación inteligente, conectividad de área amplia sin pérdidas y la integración de computación, red, seguridad y servicio.

La solución de red óptica 10G con IA se ha implementado ampliamente en hogares, campus, pequeñas empresas y otros escenarios clave, liberando un mayor valor de las ciudades totalmente ópticas.

Mientras tanto, ZTE continúa impulsando aplicaciones clave mediante innovaciones como llamadas con asistente de IA, servicios de red móvil de primera clase, ISAC para la economía de baja altitud y redes altamente autónomas. Estos esfuerzos buscan construir una base de conectividad más inteligente, eficiente y confiable para la era de la IA.

Desde la fábrica de IA hasta AIOS, la plataforma de agentes y las redes del futuro, ZTE presentó un sistema integral en el MWC Shanghai 2026. El sistema abarca la producción, programación y circulación de tokens, integrando computación, red, terminales y agentes para acelerar la IA desde los avances tecnológicos hasta su implementación a gran escala.

La industria de la IA está entrando rápidamente en la era de la inferencia, donde los tokens se han convertido en una medida clave de la creación de valor impulsada por la IA. De cara al futuro, ZTE colaborará con socios de la industria para construir infraestructuras y ecosistemas de IA más eficientes, inclusivos y sostenibles. Juntos, aspiramos a llevar la IA a diversas industrias, impulsando un nuevo crecimiento en la era de la IA.

CONSULTAS DE MEDIOS:

ZTE Corporation

Comunicaciones

Email: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001040/ZTE_Showcases_Full_Stack_AI_Capabilities_at_MWC_Shanghai_2026__Empowering_Ne.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

FUENTE ZTE Corporation