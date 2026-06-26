中興通訊亮相2026MWC上海，以全棧AI能力賦能Token經營新紀元

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中興通訊股份有限公司

26 6月, 2026, 18:08 CST

上海2026年6月26日 /美通社/ -- 6月24-26日，2026年上海世界移動通信大會在上海新國際博覽中心啟幕。中興通訊以「智啟未來」為主題參展，系統呈現TCO最優的AI工廠、基於AIOS的場景化應用與創新終端生態、AI賦能網絡的前沿突破，以算、網、存、能、軟的極致協同與系統級架構創新，全面釋放Token經營新動能。

隨著AI智能體的廣泛應用，產業競爭的焦點正從算力規模轉向Token效率。中興通訊以AI端到端全棧能力，探索構建從Token生產到Token服務、再到Token流通的完整價值鏈，助力運營商、企業及行業客戶實現AI價值的規模化落地。

中興通訊亮相2026MWC上海，以全棧AI能力賦能Token經營新紀元
中興通訊亮相2026MWC上海，以全棧AI能力賦能Token經營新紀元

構建TCO最優的AI工廠，讓Token生產更高效、更經濟

Token效率是推理時代的核心競爭力。構建TCO最優的AI工廠，則是實現這一目標、推動「Token自由」的核心驅動力。

本次上海展，中興通訊以智算超節點、極致性價比推理、極致能效AIDC等全維要素深度協同，實現Token效能躍升，持續降低單位Token生產成本。

依托41年深耕積累的超大規模複雜系統研發與工程化能力，中興通訊推出智算超節點方案，以多芯開放協同設計、創新OEX正交架構，實現即插即用、高效開通，單機櫃可支持128個GPU，並可Scale up至1.6萬卡，為大模型訓練與推理提供高效算力底座；在推理效率方面，通過算存網協同、軟硬協同實現推理的極致性價比，通過無阻塞組網與全局負載均衡，支撐千卡、萬卡智算集群高效協同，全面提升推理效率；面向智算中心打造的AIDC方案，整合800V高壓直流供電、全棧液冷散熱、算電智能雙向動態調度等系列節能技術，讓算力運營兼顧高效與低碳。

從算力集群建設到推理效率優化，再到綠色算力運營，中興通訊正推動AI工廠從「堆算力」向「提效能」演進，打造更加經濟、可持續的Token生產體系。

創新AIOS技術底座，讓Token調度更智能、服務更閉環

AI工廠解決的是Token低成本生產問題，AIOS則承擔著Token調度、編排與服務化輸出的重要角色。

中興通訊推出中興新支點AIOS，定位為「智能時代技術底座」，並依托AIOS打造了企業級智能體平台Co-Claw，全面嵌入中興終端產品，驅動AI服務深度融入生產、生活全鏈路。

面向企業場景，聚焦辦公提效、研發加速與運營智能化，實現業務流程的自進化與決策閉環；在AI家庭場景，以大中小屏創新終端為入口，打通全屋設備互聯，打造歸家即享的AI智慧管家、居家陪伴的AI娛樂搭子、離家守護的AI安全衛士，開啟全天候主動式智能生活；面向個人，定義AI原生新範式，融合AI手機、AI雲電腦、AI智慧屏、AI自由屏等終端，覆蓋旅遊出行、生活服務與效率工具，實現個性化推薦、情境化響應與沉浸式互動，讓AI真正懂你所需，樂享每一刻智能體驗。

通過AIOS技術底座、企業級智能體平台Co-Claw以及全系列AI終端生態，中興通訊將Token從計算單元轉化為可調度、可服務、可變現的智能資源，幫助運營商、企業構建Token服務閉環。

AI融合網絡，共築智能化、全域化未來

6G不僅是通信能力的代際升級，也是支撐AI時代Token高效流通的重要基礎設施。

作為全球6G研究和標準化的重要參與者，中興通訊圍繞「AI融合」與「空天地一體」兩大戰略，驅動6G從技術研究走向產業成熟。

在空天地一體方面，中興通訊佈局了全鏈路航天級低軌衛星通信載荷產品，可支撐5G-A/6G空天地一體多樣化應用場景，為5G-A向6G演進提供關鍵連接支撐。

在通信與AI融合方面，大會的6G產業生態展區重點展示了中興通訊GigaMIMO方案以及全球首款256TR U6G原型機。作為6G核心技術之一，GigaMIMO方案通過架構創新、算力協同與算法突破，系統性突破未來網絡在容量、覆蓋與頻譜效率方面的關鍵瓶頸，推動 6G 技術前瞻佈局與產業演進。

推進6G前瞻佈局的同時，中興通訊以AI原生能力為核心，從網絡架構系統升級到關鍵場景創新，加速推動AI與現網深度融合，打造新一代通信網絡。AIR MAX以AI為中心系統化升級網絡架構，構建智網築基、自智運營、變現引擎三層能力體系，全面賦能運營商面向AI時代的能力演進、服務變革、經營轉型和生態重塑。AI優智承載網（HI-NET）以「原生智能、廣域無損、內生安全」為核心，構建智算泛在接入、廣域高效互聯、算網安業一體的堅實網絡底座。AI萬兆全光網深度賦能家庭、校園、小微商戶等核心場景，驅動全光城市價值躍升。與此同時，通過AI助理新通話、頭等艙計劃、低空智聯、自智網絡等創新實踐，持續深耕關鍵場景應用，為AI時代構建更加智能、高效、可信的連接底座。

從AI工廠到AIOS，從智能體平台到未來網絡，中興通訊在2026年上海世界移動通信大會展示了覆蓋Token生產、調度與流通的端到端能力體系，以算力、網絡、終端與智能體的協同創新，推動AI從技術突破走向規模應用。

AI產業正加速邁入推理時代，Token成為衡量AI價值創造能力的重要載體。面向未來，中興通訊將攜手產業夥伴，共同構建更加高效、普惠、可持續的AI基礎設施與產業生態，讓AI真正服務千行百業，釋放智能時代的發展新動能。

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