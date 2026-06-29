ZTE presenta le sue capacità IA full-stack al MWC Shanghai 2026, aprendo una nuova era per le operazioni basate sui token

ZTE ha presentato soluzioni pensate per aumentare l'efficienza dei token e ridurre al minimo il costo per token, grazie a una profonda sinergia tra diversi elementi: SuperPod, inferenza ad altissima efficienza economica e AIDC a massima efficienza energetica.

ZTE ha lanciato NewStart AIOS, posizionandolo come "la base tecnologica dell'era dell'intelligenza artificiale".

Con un focus specifico sulle capacità IA-native, ZTE promuove una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale con le reti esistenti, attraverso aggiornamenti architetturali e innovazioni chiave nei principali scenari applicativi, per costruire una rete di comunicazione di nuova generazione

SHANGHAI, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello globale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha presentato al MWC Shanghai 2026 la sua fabbrica IA con TCO ottimale, un ecosistema basato su AIOS che integra applicazioni scenario-based e terminali innovativi, oltre a importanti progressi nelle reti basate sull'IA. Grazie alla sinergia tra calcolo, rete, archiviazione, energia e software, unita a innovazioni architetturali a livello di sistema, ZTE imprime nuovo slancio alle operazioni basate sui token.

ZTE Showcases Full-Stack AI Capabilities at MWC Shanghai 2026, Empowering New Era of Token Operations

Con la diffusione degli agenti di IA, il baricentro competitivo del settore si sta spostando dalla scalabilità della potenza di calcolo all'efficienza del singolo token. Facendo leva sulle proprie capacità IA end-to-end e full-stack, ZTE sta costruendo una catena del valore completa che abbraccia produzione, servizi e circolazione dei token, aiutando operatori, imprese e partner di settore a sbloccare il valore dell'IA su larga scala.

Costruire una fabbrica IA con TCO ottimale per una produzione di token più efficiente e sostenibile

Nell'era dell'inferenza, l'efficienza diventa il principale fattore competitivo. Le fabbriche IA con TCO ottimale rappresentano la leva strategica per massimizzare la resa per token e raggiungere la "libertà dai token".

Nell'era dell'inferenza, l'efficienza diventa il principale fattore competitivo. Le fabbriche IA con TCO ottimale rappresentano la leva strategica per aumentare la resa per token e raggiungere la "libertà dai token".

Al MWC Shanghai 2026, ZTE ha presentato soluzioni pensate per ottimizzare questa efficienza e ridurre al minimo il costo per unità generata, grazie a una profonda sinergia tra SuperPod, inferenza ad altissima efficienza economica e AIDC a massima efficienza energetica.

Forte di 41 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo e nell'ingegneria di sistemi complessi su vastissima scala, ZTE ha lanciato la propria soluzione SuperPod. Grazie a un design multi-chip basato su collaborazione aperta e all'innovativa architettura Orthogonal Electrical eXchange (OEX), la soluzione consente implementazioni plug-and-play e provisioning rapido. Un singolo rack supporta 128 GPU, con una scalabilità fino a 16.000 GPU, gettando le basi per un calcolo ad alta efficienza nell'addestramento e nell'inferenza dei modelli.

Attraverso la sinergia tra rete, archiviazione e calcolo, nonché tra hardware e software, ZTE raggiunge un'inferenza estremamente efficiente sotto il profilo dei costi. Grazie alla rete non bloccante e al Global Server Load Balancing (GSLB), la soluzione consente un coordinamento efficiente tra cluster di calcolo composti da migliaia o decine di migliaia di GPU, aumentando ulteriormente l'efficienza complessiva dell'inferenza.

Inoltre, ZTE ha sviluppato la propria soluzione AIDC a massima efficienza energetica, che integra alimentazione HVDC a 800 V, raffreddamento a liquido full-stack e sinergia intelligente tra calcolo ed energia elettrica, abilitando operazioni altamente efficienti e a basse emissioni di carbonio.

Dalla costruzione dei cluster di calcolo all'ottimizzazione dell'efficienza dell'inferenza, fino alle operazioni sostenibili, ZTE sta guidando l'evoluzione delle fabbriche IA da un modello centrato sul calcolo a un modello orientato all'efficienza, offrendo un sistema di produzione dei token più economico e sostenibile.

Sviluppare una base tecnologica AIOS innovativa per una pianificazione dei token più intelligente e servizi a ciclo chiuso

Se la "fabbrica IA" risponde alla sfida della produzione di token a basso costo, AIOS svolge un ruolo centrale nella pianificazione, orchestrazione ed erogazione dei servizi legati ai token.

ZTE ha lanciato NewStart AIOS, presentandolo come la "base tecnologica dell'era dell'intelligenza artificiale". Basata su AIOS, Co-Claw è una piattaforma di agenti di livello enterprise pienamente integrata nei terminali ZTE, che estende i servizi IA alla produzione e alla vita quotidiana.

Per le imprese, il focus è sull'aumento dell'efficienza negli uffici e nelle attività di ricerca e sviluppo, oltre che sull'abilitazione di operazioni intelligenti, con l'obiettivo di creare flussi di lavoro capaci di evolvere autonomamente e processi decisionali a ciclo chiuso.

Per gli ambienti domestici, ZTE ha lanciato terminali innovativi con schermi di diverse dimensioni, pensati come punti di accesso a una smart home completamente connessa. Questi dispositivi possono agire come assistenti domestici, compagni di intrattenimento e guardiani della sicurezza basati sull'IA: sempre attivi, sempre disponibili, per uno stile di vita più intelligente.

Per i singoli utenti, l'azienda ha introdotto un nuovo paradigma IA-native che comprende telefoni AI, PC cloud IA, display intelligenti IA, FreeScreen e altri dispositivi, abilitando raccomandazioni personalizzate, risposte contestuali e interazioni immersive in viaggio, nella vita quotidiana e nel lavoro. L'intelligenza artificiale diventa così più esperta, più vicina e capace di offrire esperienze intelligenti e piacevoli, sempre e ovunque.

Facendo leva sulla base tecnologica AIOS, sulla piattaforma di agenti Co-Claw e su un'ampia gamma di dispositivi basati sull'IA, ZTE trasforma i token in risorse programmabili, gestibili e monetizzabili. Questo consente a operatori e imprese di sviluppare un modello a ciclo chiuso per i servizi basati sui token.

IA e rete per costruire il futuro della connettività 6G intelligente e ubiqua

Il 6G rappresenta molto più di un salto generazionale nella connettività: è un'infrastruttura critica per abilitare una circolazione efficiente dei token nell'era dell'intelligenza artificiale.

In qualità di attore chiave nella ricerca e nella standardizzazione globale del 6G, ZTE concentra i propri sforzi su "AI+" e "SAGIN", accelerando l'evoluzione del 6G dalla ricerca all'utilizzo commerciale.

Sul fronte SAGIN, ZTE ha lanciato soluzioni di payload per comunicazioni satellitari LEO leader del settore, compatibili con diversi scenari applicativi SAGIN per 5G-A e 6G, rafforzando le basi di connettività necessarie a una transizione fluida dal 5G-A al 6G.

Per quanto riguarda le comunicazioni IA-native, ZTE ha presentato la propria soluzione GigaMIMO e il primo prototipo U6G a 256 TR al mondo nella 6G Zone dell'evento. Grazie a GigaMIMO, tecnologia fondamentale per il 6G, la soluzione combina innovazione architetturale, sinergia computazionale e progressi algoritmici per superare in modo sistematico i principali colli di bottiglia in termini di capacità di rete, copertura ed efficienza spettrale futura, accelerando così l'implementazione del 6G e l'evoluzione del settore.

Con un focus sulle capacità IA-native, ZTE promuove una profonda integrazione dell'intelligenza artificiale con le reti esistenti, attraverso aggiornamenti architetturali e innovazioni chiave nei principali scenari applicativi, per costruire una rete di comunicazione di nuova generazione.

La soluzione AIR MAX aggiorna in modo completo l'architettura di rete mettendo l'IA al centro, e offre un sistema di funzionalità articolato su tre livelli: infrastruttura IA-native, operazioni autonome e motore di monetizzazione. Insieme, questi elementi forniscono agli operatori gli strumenti necessari per evolvere le proprie capacità, trasformare i servizi, riorganizzare le operazioni e rimodellare l'ecosistema in vista dell'era dell'intelligenza artificiale.

La soluzione AI HI-NET offre tre funzionalità chiave: IA-native, ultraveloce e senza perdite, e intrinsecamente sicura. In questo modo pone solide basi di rete per l'accesso pervasivo al calcolo intelligente, la connettività broadband lossless e l'integrazione di calcolo, rete, sicurezza e servizi.

La soluzione 10G AI-Optical Network è già stata ampiamente implementata in abitazioni, campus, piccole imprese e altri scenari chiave, liberando nuovo valore per le città interamente ottiche.

Nel frattempo, ZTE continua a promuovere applicazioni chiave in scenari innovativi, tra cui nuove chiamate con assistente IA, servizi di rete mobile "di prima classe", ISAC per l'economia a bassa quota e reti altamente autonome. Questi sforzi puntano a costruire una base di connettività più intelligente, efficiente e affidabile per l'era dell'intelligenza artificiale.

Dalla fabbrica IA al sistema operativo AIOS, dalla piattaforma per agenti alle reti del futuro, ZTE ha presentato al MWC Shanghai 2026 un sistema completo di capacità. Il sistema copre produzione, programmazione e circolazione dei token, integrando calcolo, rete, terminali e agenti per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale, dalle innovazioni tecnologiche fino all'implementazione su larga scala.

Il settore dell'IA sta accelerando verso l'era dell'inferenza, in cui i token diventano un indicatore chiave della creazione di valore guidata dall'intelligenza artificiale. Guardando al futuro, ZTE collaborerà con i partner di settore per costruire infrastrutture ed ecosistemi IA più efficienti, inclusivi e sostenibili. Insieme, l'obiettivo è portare l'intelligenza artificiale in un numero sempre maggiore di settori, liberando nuovi motori di crescita per l'era dell'IA.

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