ZTE Pamerkan Rangkaian Lengkap Fitur AI di MWC Shanghai 2026, Dorong Era Baru dalam Aktivitas Operasional Berbasis Token

Setelah agen AI semakin marak digunakan, fokus persaingan industri kini bergeser dari sekadar daya komputasi menuju efisiensi token. Dengan memanfaatkan fitur AI secara terpadu dan komprehensif, ZTE membangun seluruh rantai nilai yang mencakup produksi, layanan, hingga sirkulasi token. Lewat langkah ini, ZTE membantu pihak operator, perusahaan, dan mitra industri memaksimalkan manfaat AI dalam skala besar.

Membangun Pabrik AI dengan TCO Optimal yang Memproduksi Token secara Lebih Efisien dan Hemat Biaya

Efisiensi token kini menentukan daya saing pada era inferensi AI. Untuk itu, pabrik AI dengan TCO yang optimal berperan penting meningkatkan efisiensi dan menghadirkan "kebebasan token" (token freedom).

Di MWC Shanghai 2026, ZTE menampilkan berbagai solusi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi token dan menekan biaya per token melalui sinergi erat antar komponen utama, seperti SuperPod, teknologi inferensi berbiaya rendah, serta pusat data AI (AIDC) yang hemat energi.

Berbekal pengalaman selama 41 tahun dalam riset, pengembangan, dan rekayasa sistem berskala besar dan kompleks, ZTE menghadirkan solusi SuperPod. Solusi ini memiliki desain kolaborasi terbuka multicip, serta arsitektur inovatif Orthogonal Electrical eXchange (OEX) sehingga mendukung implementasi plug-and-play sekaligus menyediakan sumber daya secara cepat. Satu rak SuperPod dapat menampung hingga 128 GPU dan kapasitasnya dapat bertambah hingga 16.000 GPU. Dengan demikian, SuperPod menjadi fondasi komputasi berkinerja tinggi untuk pelatihan maupun inferensi model AI.

Dengan memadukan jaringan, penyimpanan data, dan komputasi, serta mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak, ZTE menghadirkan kemampuan inferensi yang lebih hemat biaya. Didukung jaringan non-blocking dan teknologi Global Server Load Balancing (GSLB), solusi ini memperlancar koordinasi di berbagai klaster komputasi yang mencakup ribuan hingga puluhan ribu GPU sehingga meningkatkan efisiensi inferensi secara keseluruhan.

Selain itu, ZTE juga menghadirkan solusi AIDC yang sangat hemat energi. Solusi ini menggabungkan sistem catu daya 800V HVDC, sistem pendinginan cair dengan rangkaian lengkap, serta pengelolaan terpadu antara komputasi dan energi listrik guna mendukung aktivitas operasional yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Mulai dari pembangunan klaster komputasi, peningkatan efisiensi inferensi, hingga aktivitas operasional yang lebih ramah lingkungan, ZTE mengalihkan transformasi pabrik AI dari yang sebelumnya berfokus pada daya komputasi menuju efisiensi. Pendekatan ini menghadirkan sistem produksi token yang lebih hemat biaya dan berkelanjutan.

Mengembangkan Fondasi Teknologi AIOS untuk Penjadwalan Token yang Lebih Cerdas dan Layanan Closed-Loop

Pabrik AI menjawab tantangan produksi token berbiaya rendah, sementara AIOS berperan penting dalam penjadwalan, orkestrasi, dan penyajian layanan berbasis token.

ZTE memperkenalkan NewStart AIOS sebagai "fondasi teknologi di era AI". Dengan dukungan AIOS, Co-Claw—platform agen AI untuk perusahaan—telah terintegrasi secara menyeluruh ke berbagai perangkat ZTE sehingga pemanfaatan layanan AI menjadi semakin luas, baik dalam aktivitas produksi maupun kehidupan sehari-hari.

Bagi pengguna perusahaan, platform ini meningkatkan efisiensi pekerjaan di kantor, serta penelitian dan pengembangan (R&D), dan mendukung aktivitas operasional yang lebih cerdas. Dengan demikian, perusahaan dapat membangun alur kerja yang lebih adaptif dan mendukung pengambilan keputusan secara tertutup (closed-loop).

Untuk pengguna rumahan, ZTE menghadirkan beragam perangkat inovatif dengan ukuran layar yang bervariasi sebagai pintu masuk menuju ekosistem rumah pintar yang terhubung. Perangkat ini berperan sebagai asisten AI bagi keluarga, pendamping hiburan berbasis AI, serta penjaga keamanan berbasis AI yang selalu siaga mendukung gaya hidup yang lebih cerdas.

Untuk pengguna individual, ZTE memperkenalkan pendekatan AI-native baru yang mencakup ponsel AI, AI Cloud PC, layar pintar AI, FreeScreen, dan berbagai perangkat lainnya. Solusi tersebut menghadirkan rekomendasi yang lebih personal, respons yang sesuai konteks, serta interaksi yang lebih imersif dalam perjalanan, aktivitas sehari-hari, maupun pekerjaan. Dengan begitu, AI dapat memberikan pengalaman cerdas yang lebih nyaman, kapan saja dan di mana saja.

Dengan memanfaatkan fondasi teknologi AIOS, platform agen Co-Claw, serta portofolio perangkat AI yang lengkap, ZTE mengubah token menjadi sumber daya yang dapat dijadwalkan, dilayani, dan dimonetisasi. Hal ini mendukung pihak operator dan perusahaan membangun model layanan berbasis token yang berjalan dalam siklus tertutup.

AI + Jaringan, Membangun Masa Depan Konektivitas 6G yang Cerdas dan Tersedia di Setiap Lokasi

6G bukan hanya sekadar lompatan generasi dalam teknologi konektivitas, namun juga fondasi penting yang membuat sirkulasi token berjalan lebih efisien di era AI.

Sebagai salah satu pemain utama dalam riset dan standardisasi 6G global, ZTE mengusung konsep "AI+" dan "SAGIN" (Space-Air-Ground Integrated Network) untuk mempercepat peralihan teknologi 6G dari tahap penelitian menuju penerapan komersial.

Dalam pengembangan SAGIN, ZTE menghadirkan solusi payload komunikasi satelit orbit rendah bumi (LEO) yang terdepan di industri dan kompatibel dengan berbagai skenario penerapan SAGIN untuk 5G-A dan 6G. Solusi ini memperkuat fondasi konektivitas yang dibutuhkan agar evolusi dari 5G-A ke 6G dapat berjalan lebih lancar.

Di bidang komunikasi AI-native, ZTE menampilkan solusi GigaMIMO dan prototipe U6G 256 TR pertama di dunia pada zona pameran 6G dalam ajang ini. Sebagai salah satu teknologi inti 6G, GigaMIMO memanfaatkan inovasi arsitektur, sinergi komputasi, dan terobosan algoritma guna mengatasi berbagai kendala utama dari sisi kapasitas jaringan, cakupan layanan, dan efisiensi spektrum pada masa depan. Teknologi ini turut mempercepat implementasi 6G dan perkembangan industri secara keseluruhan.

Dengan kapabilitas AI-native sebagai fondasi, ZTE mendorong integrasi AI yang lebih mendalam pada jaringan yang telah digunakan melalui peningkatan arsitektur dan inovasi dalam berbagai skenario utama untuk membangun jaringan komunikasi generasi baru.

Solusi AIR MAX menghadirkan peningkatan menyeluruh pada arsitektur jaringan dengan AI sebagai unsur utama. Solusi ini menawarkan sistem kapabilitas tiga lapis yang mencakup infrastruktur AI-native, operasional otonom, dan mesin monetisasi. Ketiganya membantu operator meningkatkan kapabilitas, mentransformasi layanan, mengubah model operasional, serta membentuk ulang ekosistem untuk menghadapi era AI.

Sementara itu, solusi AI HI-NET menghadirkan tiga kapabilitas utama, yaitu AI-native, konektivitas ultra-cepat tanpa kehilangan data (lossless), serta keamanan intrinsik. Solusi ini menjadi fondasi jaringan yang kuat untuk mendukung akses komputasi cerdas di setiap lokasi, konektivitas area luas tanpa kehilangan data, serta integrasi komputasi, jaringan, keamanan, dan layanan.

Solusi Jaringan Optik AI 10G telah diterapkan secara luas di rumah, kampus, usaha kecil, dan berbagai skenario penting lainnya. Implementasi tersebut membuka peluang baru untuk memaksimalkan manfaat jaringan optik di area perkotaan (all-optical city).

Di saat yang sama, ZTE terus mendorong inovasi pada berbagai skenario aplikasi utama melalui layanan panggilan generasi baru dengan asisten AI, layanan jaringan seluler premium, teknologi ISAC (Integrated Sensing and Communication) untuk ekonomi ketinggian rendah (low-altitude economy), serta jaringan dengan tingkat otonomi yang tinggi. Berbagai inovasi tersebut membangun fondasi konektivitas yang lebih cerdas, efisien, dan tepercaya bagi era AI.

Mulai dari pabrik AI, AIOS, platform agen AI, hingga jaringan masa depan, ZTE menampilkan sistem kapabilitas terpadu dan komprehensif di MWC Shanghai 2026. Sistem ini mencakup produksi, penjadwalan, dan sirkulasi token, serta mengintegrasikan komputasi, jaringan, perangkat, dan agen AI untuk mempercepat transformasi AI dari sekadar terobosan teknologi menjadi implementasi dalam skala besar.

Industri AI kini bergerak semakin cepat memasuki era inferensi, terutama ketika token menjadi salah satu ukuran utama dalam penciptaan nilai tambah berbasis AI. Ke depan, ZTE akan terus bekerja sama dengan para mitra industri untuk membangun infrastruktur dan ekosistem AI yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi tersebut, AI diharapkan dapat diterapkan di berbagai sektor industri dan membuka sumber pertumbuhan baru.

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