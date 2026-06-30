ZTE präsentiert Full-Stack-KI-Fähigkeiten auf der MWC Shanghai 2026, um eine neue Ära von Token-Operationen zu ermöglichen

ZTE präsentierte Lösungen, die die Tokeneffizienz verbessern und die Kosten pro Token durch die tiefe Synergie verschiedener Elemente, einschließlich SuperPod, äußerst kosteneffiziente Inferenz und AIDC mit höchster Energieeffizienz, minimieren

ZTE hat NewStart AIOS auf den Markt gebracht und als „technologische Grundlage im AI-Zeitalter" positioniert

ZTE konzentriert sich auf KI-native Fähigkeiten und hat die tiefe Integration von KI mit bestehenden Netzwerken durch Architektur-Upgrades und Schlüsselszenario-Innovationen vorangetrieben, um ein Kommunikationsnetzwerk der nächsten Generation aufzubauen.

SHANGHAI, 1. Juli 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Informations- und Kommunikationstechnologie-Lösungen, präsentierte auf der MWC Shanghai 2026 die TCO-optimale KI-Fabrik, ein AIOS-betriebenes Ökosystem, das Szenario-basierte Anwendungen und innovative Endgeräte umfasst, sowie hochmoderne Durchbrüche in KI-getriebenen Netzwerken. Durch die extreme Synergie zwischen Computing, Netzwerk, Speicher, Energie und Software sowie System-Architektur-Innovationen hat ZTE neue Impulse für Token-Operationen vollständig freigeschaltet.

ZTE Showcases Full-Stack AI Capabilities at MWC Shanghai 2026, Empowering New Era of Token Operations

Da KI-Agenten weit verbreitet sind, verlagert sich der Wettbewerbsschwerpunkt der Branche von der Rechenleistungsskala zur Tokeneffizienz. Auf der Grundlage seiner durchgängigen Full-Stack-KI-Fähigkeiten baut ZTE eine lückenlose Wertschöpfungskette auf, die die Token-Erstellung, Dienstleistungen und den Umlauf umfasst – damit Netzbetreiber, Unternehmen und Industriepartner den Wert der KI in großem Maßstab ausschöpfen können.

Aufbau einer TCO-optimalen KI-Fabrik für eine effizientere und kostengünstigere Token-Produktion

Token-Effizienz ist die Kernkompetitivität in dieser Ära der Inferenz. TCO-optimale KI-Fabriken sind der Schlüssel zur Steigerung der Tokeneffizienz und zur Erreichung der „Token-Freiheit".

Auf der MWC 2026 in Shanghai präsentierte ZTE Lösungen, die durch die umfassende Synergie verschiedener Elemente – darunter SuperPod, äußerst kosteneffiziente Inferenz und AIDC mit höchster Energieeffizienz – die Token-Effizienz steigerten und die Kosten pro Token minimierten.

Aufbauend auf 41 Jahren gesammelter Expertise in der Forschung und Entwicklung und der Entwicklung von ultragroßen, komplexen Systemen hat ZTE seine SuperPod-Lösung auf den Markt gebracht. Durch die Nutzung eines offenen Multi-Chip-Kooperationsdesigns und der innovativen Orthogonal Electrical eXchange (OEX)-Architektur ermöglicht das System eine Plug-and-Play-Bereitstellung und eine schnelle Provisionierung. Ein einzelner Rack unterstützt 128 GPUs mit einer hohen Skalierbarkeit von bis zu 16.000 GPUs, wodurch die Grundlage für hocheffizientes Rechnen in Modelltraining und Inferenz gelegt wird.

Durch die Synergie von Netzwerk, Speicher und Computing sowie Hardware und Software erreicht ZTE eine äußerst kosteneffiziente Inferenz. Mit einem nicht blockierenden Netzwerk und Global Server Load Balancing (GSLB) ermöglicht die Lösung von ZTE eine effiziente Koordination zwischen Computing-Clustern von Tausenden bis Zehntausenden von GPUs, wodurch die gesamte Inferenz-Effizienz weiter gesteigert wird.

Darüber hinaus hat ZTE seine AIDC-Lösung mit höchster Energieeffizienz entwickelt, die 800 V HVDC-Stromversorgung, Full-Stack-Flüssigkühlung und intelligente Synergie zwischen Rechenleistung und Strom integriert und hocheffiziente und CO2-arme Betriebsabläufe ermöglicht.

Von der Errichtung von Rechenclustern über die Optimierung der Inferenz-Effizienz bis hin zu umweltfreundlichem Betrieb: ZTE führt KI-Fabriken weg von einem rechenzentrierten Ansatz hin zu einem effizienzorientierten Modell und schafft so ein kosteneffizienteres und nachhaltigeres System zur Token-Produktion.

Entwicklung einer innovativen AIOS-Technologischen Grundlage für intelligentere Token-Scheduling- und Closed-Loop-Dienste

Die KI-Fabrik befasst sich mit der Herausforderung der kostengünstigen Token-Produktion, während AIOS eine entscheidende Rolle bei der Token-Planung, Orchestrierung und serviceorientierten Ausgabe spielt.

ZTE hat NewStart AIOS auf den Markt gebracht und als „technologische Grundlage im AI-Zeitalter" positioniert Co-Claw – eine Agent-Plattform für Unternehmen, die auf AIOS basiert – ist vollständig in die Endgeräte von ZTE integriert und erweitert damit KI-Dienste auf den Produktionsbereich und den Alltag.

Für Unternehmen liegt der Schwerpunkt auf der Steigerung der Effizienz in den Bereichen Büro und Forschung und Entwicklung sowie auf der Ermöglichung intelligenter Abläufe, um sich selbst weiterentwickelnde Arbeitsabläufe und einen geschlossenen Entscheidungsprozess zu erreichen.

Für Haushalte hat ZTE innovative Endgeräte mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen auf den Markt gebracht, die als Einstiegspunkte in ein vollständig vernetztes Smart Home dienen. Sie können AI-Assistenten im Haushalt, AI-Entertainment-Begleiter und AI-Sicherheitswächter sein, die immer eingeschaltet sind und für einen intelligenten Lebensstil ständig aktiv sind.

Für Einzelpersonen hat das Unternehmen ein neues KI-natives Paradigma eingeführt, das KI-Telefone, KI-Cloud-PCs, KI-Smart-Displays, FreeScreen und mehr umfasst und personalisierte Empfehlungen, kontextuelle Antworten und immersive Interaktionen in den Bereichen Reisen, Leben und Arbeit ermöglicht. Die KI weiß es besser und sorgt jederzeit und überall für unterhaltsame, intelligente Erlebnisse.

Mithilfe der AIOS-Technologie, der Co-Claw-Agent-Plattform und einer vollständigen Palette von KI-Geräten verwandelt ZTE Token in planbare, bedienbare und monetarisierbare Ressourcen. Auf diese Weise können Betreiber und Unternehmen ein geschlossenes Modell für tokenbasierte Dienste entwickeln.

KI + Netzwerk, Co-Building eine Zukunft intelligenter, allgegenwärtiger 6G-Konnektivität

6G ist mehr als ein generationsübergreifender Sprung in der Konnektivität. Es dient auch als kritische Infrastruktur, die einen effizienten Token-Umlauf in der KI-Ära ermöglicht.

Als wichtiger Teilnehmer an der globalen 6G-Forschung und Standardisierung konzentriert sich ZTE auf "AI+" und "SAGIN" und beschleunigt die Entwicklung von 6G von der Forschung bis zur kommerziellen Nutzung.

In Bezug auf SAGIN hat ZTE branchenführende LEO-Satellitenkommunikationsnutzlastlösungen eingeführt, die mit verschiedenen Anwendungsszenarien von SAGIN für 5G-A und 6G kompatibel sind und die kritische Konnektivitätsgrundlage für eine reibungslose Entwicklung von 5G-A zu 6G fördern.

ZTE hat bei dieser Veranstaltung seine GigaMIMO-Lösung und den weltweit ersten 256 TR U6G-Prototyp in der 6G-Zone vorgestellt. Mit GigaMIMO, einer Eckpfeilertechnologie für 6G, nutzt die Lösung Architekturinnovationen, Rechensynergien und algorithmische Durchbrüche, um kritische Engpässe bei zukünftiger Netzwerkkapazität, -abdeckung und Spektralleistung systematisch zu überwinden und so die Bereitstellung von 6G und die Entwicklung der Industrie zu beschleunigen.

ZTE konzentriert sich auf KI-native Fähigkeiten und hat die tiefe Integration von KI mit bestehenden Netzwerken durch Architektur-Upgrades und Schlüsselszenario-Innovationen vorangetrieben, um ein Kommunikationsnetzwerk der nächsten Generation aufzubauen.

Die AIR MAX-Lösung aktualisiert die Netzwerkarchitektur umfassend mit KI als Kern und bietet ein dreistufiges Kapazitätssystem mit KI-nativer Infrastruktur, autonomem Betrieb und Monetarisierungsmotor. Gemeinsam stärken sie die Betreiber bei der Entwicklung von Fähigkeiten, der Transformation von Diensten, der operativen Verschiebung und der Umgestaltung des Ökosystems für das KI-Zeitalter.

Die KI-HI-NET-Lösung bietet drei Schlüsselfunktionen: KI-native, ultraschnelle und verlustfreie und intrinsisch sichere Funktionen, die eine solide Netzwerkgrundlage für allgegenwärtigen intelligenten Computerzugang, verlustfreie Weitflächenkonnektivität und die Integration von Computer, Netzwerk, Sicherheit und Service bilden.

Die Lösung 10G AI-Optical Network wurde in Häusern, auf Hochschulgeländen, in kleinen Unternehmen und anderen Schlüsselszenarien weit verbreitet und bietet damit einen höheren Wert für volloptische Städte.

Unterdessen treibt ZTE die Anwendungen in wichtigen Szenarien durch Innovationen weiter voran – darunter das „New Calling" mit KI-Assistenten, erstklassige Mobilfunknetzdienste, integrierte Sensorik und Kommunikation (ISAC) für die Low-Altitude-Economy sowie hochautonome Netzwerke. Diese Bemühungen werden unternommen, um eine intelligentere, effizientere und vertrauenswürdigere Konnektivitätsgrundlage für die KI-Ära aufzubauen.

Von der KI-Fabrik bis hin zu AIOS, Agentplattform und zukünftigen Netzwerken zeigte ZTE auf der MWC Shanghai 2026 ein End-to-End-Fähigkeitssystem. Das System umfasst Token-Produktion, -Planung und -Zirkulation und integriert Computing, Netzwerke, Endgeräte und Agenten, um die KI von technologischen Durchbrüchen bis zur groß angelegten Bereitstellung zu beschleunigen.

Die KI-Industrie beschleunigt sich in die Inferenz-Ära, in der Token zu einem wichtigen Maß für die KI-gestützte Wertschöpfung geworden sind. Mit Blick auf die Zukunft wird ZTE mit Industriepartnern zusammenarbeiten, um eine KI-Infrastruktur und Ökosysteme aufzubauen, die effizienter, inklusiver und nachhaltiger sind. Gemeinsam wollen wir KI in verschiedene Branchen bringen und neue Wachstumsimpulse für die KI-Ära freisetzen.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

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