ZTE는 SuperPod, 극도로 비용 효율적인 추론, 최고 수준의 에너지 효율을 갖춘 AIDC 등 다양한 요소의 심층 시너지를 통해 토큰 효율성을 높이고 토큰당 비용을 최소화하는 솔루션을 선보였다

ZTE는 NewStart AIOS를 출시하고 이를 'AI 시대의 기술 기반'으로 포지셔닝했다

ZTE는 AI 네이티브 역량을 중심으로 아키텍처 업그레이드와 핵심 시나리오 혁신을 통해 AI와 기존 네트워크의 심층 통합을 추진하며 차세대 통신 네트워크를 구축해 왔다

상하이 2026년 6월 27일 /PRNewswire/ -- 통합 정보통신기술 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업 ZTE 코퍼레이션(ZTE Corporation)(0763.HK / 000063.SZ)이 MWC 상하이 2026(MWC Shanghai 2026)에서 총소유비용(TCO) 최적화 AI 팩토리, 시나리오 기반 애플리케이션과 혁신 단말을 아우르는 AIOS 기반 생태계, AI 기반 네트워크 분야의 첨단 혁신 성과를 선보였다. ZTE는 컴퓨팅, 네트워크, 스토리지, 에너지, 소프트웨어 전반의 극대화된 시너지와 시스템 차원의 아키텍처 혁신을 통해 토큰 운영의 새로운 성장 동력을 전격 가동했다.

AI 에이전트가 보편화되면서 산업 경쟁의 초점은 컴퓨팅 파워 규모에서 토큰 효율로 이동하고 있다. ZTE는 엔드투엔드 풀스택 AI 역량을 바탕으로 토큰 생산, 서비스, 순환을 포괄하는 완전한 가밸류 체인을 구축하고 있으며, 이를 통해 통신 사업자, 기업, 산업 파트너가 AI 가치를 대규모로 실현할 수 있도록 지원하고 있다.

ZTE, MWC 상하이 2026에서 풀스택 AI 역량 선보이며 토큰 운영의 새 시대 지원 (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

더 효율적이고 비용 효과적인 토큰 생산을 위한 TCO 최적 AI 팩토리 구축

토큰 효율성은 추론 시대의 핵심 경쟁력이다. TCO 최적화 AI 팩토리는 토큰 효율성을 높이고 '토큰 자유(token freedom)'를 실현하기 위한 핵심이다.

ZTE는 MWC 상하이 2026에서 SuperPod, 극도로 비용 효율적인 추론, 최고 수준의 에너지 효율을 갖춘 AIDC 등 다양한 요소의 심층 시너지를 통해 토큰 효율을 높이고 토큰당 비용을 최소화하는 솔루션을 선보였다.

초대형 복합 시스템의 연구개발과 엔지니어링 분야에서 41년간 축적한 전문성을 바탕으로 ZTE는 SuperPod 솔루션을 출시했다. 이 솔루션은 멀티칩 개방형 협업 설계와 혁신적인 OEX(Orthogonal Electrical eXchange) 아키텍처를 활용해 플러그 앤 플레이(plug-and-play) 방식의 배포와 신속한 프로비저닝을 지원한다. 단일 랙은 128개의 GPU를 지원하며, 최대 1만 6000개의 GPU까지 높은 확장성을 제공해 모델 학습과 추론을 위한 고효율 컴퓨팅 기반을 마련한다.

ZTE는 네트워크, 스토리지, 컴퓨팅은 물론 하드웨어와 소프트웨어의 시너지를 통해 극도로 비용 효율적인 추론을 구현한다. 비차단 네트워크와 GSLB(Global Server Load Balancing)를 통해 ZTE의 솔루션은 수천 개에서 수만 개 GPU 규모의 컴퓨팅 클러스터 전반에서 효율적인 조율을 가능하게 하며, 전체 추론 효율성을 한층 높인다.

또한 ZTE는 800V HVDC 전원 공급, 풀스택 액체 냉각, 지능형 컴퓨팅-전력 시너지를 통합한 최고 수준의 에너지 효율 AIDC 솔루션을 개발해 고효율 및 저탄소 운영을 가능하게 했다.

컴퓨팅 클러스터 구축과 추론 효율성 최적화부터 친환경 운영에 이르기까지, ZTE는 AI 팩토리가 컴퓨팅 중심에서 효율 중심으로 전환하도록 이끌며 더 비용 효율적이고 지속 가능한 토큰 생산 시스템을 제공하고 있다.

더 스마트한 토큰 스케줄링과 폐쇄형 루프 서비스를 위한 혁신적 AIOS 기술 기반 개발

AI 팩토리가 저비용 토큰 생산이라는 과제를 해결한다면, AIOS는 토큰 스케줄링, 오케스트레이션, 서비스 지향적 산출에서 핵심적인 역할을 한다.

ZTE는 NewStart AIOS를 출시하고 이를 'AI 시대의 기술 기반'으로 포지셔닝했다. AIOS를 기반으로 구축된 기업용 에이전트 플랫폼인 Co-Claw는 ZTE 단말에 완전히 통합돼 AI 서비스를 생산 현장과 일상생활로 확장한다.

기업의 경우 사무와 연구개발 효율성을 높이고 지능형 운영을 지원하는 데 초점을 맞춰, 스스로 진화하는 워크플로와 폐쇄형 루프 의사결정을 구현하도록 한다.

가정의 경우 ZTE는 완전 연결형 스마트홈의 진입점 역할을 하는 다양한 화면 크기의 혁신 단말기를 출시했다. 이러한 단말기는 가정용 AI 비서, AI 엔터테인먼트 동반자, AI 보안 가디언 역할을 하며, 지능형 라이프스타일을 위해 항상 켜져 있고 항상 활성화된다.

개인의 경우 ZTE는 AI 전화, AI 클라우드 PC, AI 스마트 디스플레이, FreeScreen 등을 아우르는 새로운 AI 네이티브 패러다임을 도입해 여행, 생활, 업무 전반에서 개인화된 추천, 맥락 기반 응답, 몰입형 상호작용을 가능하게 했다. AI는 사용자를 더 잘 이해하고 언제 어디서나 즐거운 스마트 경험을 제공한다.

ZTE는 AIOS 기술 기반, Co-Claw 에이전트 플랫폼, AI 기기 전체 라인업을 활용해 토큰을 스케줄링 가능하고 서비스화 가능하며 수익화 가능한 자원으로 전환한다. 이를 통해 통신사업자와 기업은 토큰 기반 서비스를 위한 폐쇄형 루프 모델을 개발할 수 있다.

AI+네트워크, 지능형 유비쿼터스 6G 연결의 미래 공동 구축

6G는 단순한 세대적 연결성 도약을 넘어선다. 6G는 AI 시대에 효율적인 토큰 순환을 가능하게 하는 핵심 인프라 역할도 한다.

ZTE는 글로벌 6G 연구와 표준화의 핵심 참여자로서 'AI+'와 'SAGIN'을 중심으로 6G가 연구 단계에서 상용화 단계로 진화하는 속도를 높이고 있다.

SAGIN과 관련해 ZTE는 5G-A와 6G를 위한 SAGIN의 다양한 응용 시나리오와 호환되는 업계 선도적 저궤도(LEO) 위성 통신 페이로드 솔루션을 출시해, 5G-A에서 6G로 원활하게 진화하기 위한 핵심 연결 기반을 조성하고 있다.

AI 네이티브 통신과 관련해서는 ZTE가 이번 행사 6G 구역에서 GigaMIMO 솔루션과 세계 최초의 256 TR U6G 프로토타입을 시연했다. 6G의 초석 기술인 GigaMIMO는 아키텍처 혁신, 컴퓨팅 시너지, 알고리즘 혁신을 활용해 미래 네트워크의 용량, 커버리지, 주파수 효율에서 발생하는 핵심 병목을 체계적으로 극복함으로써 6G 구축과 산업 발전을 가속한다.

ZTE는 AI 네이티브 역량을 중심으로 아키텍처 업그레이드와 핵심 시나리오 혁신을 통해 AI와 기존 네트워크의 심층 통합을 추진하며 차세대 통신 네트워크를 구축해 왔다.

AIR MAX 솔루션은 AI를 핵심으로 네트워크 아키텍처를 전면 업그레이드하며, AI 네이티브 인프라, 자율 운영, 수익화 엔진으로 구성된 3계층 역량 시스템을 제공한다. 이 역량들은 AI 시대를 맞아 통신사업자의 역량 진화, 서비스 전환, 운영 방식 변화, 생태계 재편을 지원한다.

AI HI-NET 솔루션은 AI 네이티브, 초고속 및 무손실, 본질적 보안이라는 세 가지 핵심 역량을 제공하며, 유비쿼터스 지능형 컴퓨팅 접속, 무손실 광역 연결, 컴퓨팅•네트워크•보안•서비스 통합을 위한 견고한 네트워크 기반을 마련한다.

10G AI-Optical Network 솔루션은 가정, 캠퍼스, 소규모 사업장 등 주요 시나리오 전반에 폭넓게 구축돼 전광 도시의 더 큰 가치를 실현하고 있다.

한편 ZTE는 AI 비서를 활용한 새로운 통화, '일류(first-class)' 모바일 네트워크 서비스, 저고도 경제를 위한 ISAC, 고도 자율 네트워크 등 혁신을 통해 핵심 시나리오 애플리케이션을 지속적으로 촉진하고 있다. 이러한 노력은 AI 시대를 위한 더 지능적이고 효율적이며 신뢰할 수 있는 연결 기반을 구축하기 위한 것이다.

AI 팩토리에서 AIOS, 에이전트 플랫폼, 미래 네트워크에 이르기까지 ZTE는 MWC 상하이 2026에서 엔드투엔드 역량 체계를 선보였다. 이 체계는 토큰 생산, 스케줄링, 순환을 포괄하며, 컴퓨팅, 네트워크, 단말, 에이전트를 통합해 AI가 기술적 돌파구에서 대규모 배포로 나아가는 과정을 가속한다.

AI 산업은 추론 시대로 빠르게 진입하고 있으며, 토큰은 AI 기반 가치 창출을 측정하는 핵심 지표가 됐다. 앞으로 ZTE는 업계 파트너들과 협력해 더 효율적이고 포용적이며 지속 가능한 AI 인프라와 생태계를 구축할 것이다. 이를 통해 다양한 산업에 AI를 도입하고 AI 시대의 새로운 성장 동력을 창출하고자 한다.

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SOURCE ZTE Corporation