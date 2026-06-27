ZTE presenteert volledige AI-oplossingen op MWC Shanghai 2026 en maakt de weg vrij voor een nieuw tijdperk in tokenverwerking

ZTE Showcases Full-Stack AI Capabilities at MWC Shanghai 2026, Empowering New Era of Token Operations

ZTE presenteerde op MWC Shanghai 2026 een end-to-end AI-oplossing gericht op token-efficiëntie en lage kosten, met een hechte synergie tussen verschillende elementen, zoals SuperPod, uiterst kostenefficiënte inferentie en AIDC met ultieme energie-efficiëntie.

ZTE lanceerde de NewStart AIOS en positioneerde deze als de "technologische basis in het AI-tijdperk"

Met AI-native mogelijkheden als uitgangspunt heeft ZTE de diepgaande integratie van AI met bestaande netwerken gestimuleerd. Dit is gerealiseerd door middel van architectuurupgrades en innovaties voor belangrijke scenario's, met als doel een communicatienetwerk van de volgende generatie op te bouwen.

SHANGHAI, 27 juni 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een wereldwijd toonaangevende leverancier van geïntegreerde oplossingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, presenteerde tijdens MWC Shanghai 2026 de TCO-geoptimaliseerde AI-fabriek. Dit is een door AIOS aangedreven ecosysteem met op scenario's gebaseerde toepassingen en innovatieve terminals. Ook toonde het bedrijf baanbrekende doorbraken op het gebied van AI-gestuurde netwerken Op basis van de extreme synergie tussen rekenkracht, netwerken, opslag, energie en software, evenals innovaties op het gebied van architectuur op systeemniveau, opende ZTE volledig nieuwe perspectieven voor de tokenverwerking.

Nu AI-agents steeds breder worden ingezet neemt de concurrentiestrijd in de sector een nieuwe wending: de opschaling van rekenkracht maakt plaats voor de efficiëntie van tokens. Door gebruik te maken van zijn end-to-end, full-stack AI-mogelijkheden, bouwt ZTE een complete waardeketen van tokenproductie, diensten en circulatie op, zodat operators, ondernemingen en industriële partners op grote schaal de waarde van AI kunnen benutten.

Het opzetten van een TCO-optimale AI-fabriek voor een efficiëntere en kosteneffectievere tokenproductie

Tokenefficiëntie is het kernpunt van concurrentievermogen in dit tijdperk van inferentie. AI-fabrieken met optimale TCO zijn de sleutel tot het vergroten van de tokenefficiëntie en het bereiken van "tokenvrijheid".

Op MWC Shanghai 2026 toonde ZTE oplossingen die de tokenefficiëntie verbeteren en de kosten-per-token minimaliseren. Dit wordt bereikt via een diepe synergie tussen verschillende elementen, waaronder SuperPod, extreem kostenefficiënte inferentie en een AIDC met ultieme energie-efficiëntie.

Voortbouwend op 41 jaar opgebouwde expertise in het onderzoek, de ontwikkeling en engineering van uiterst grootschalige, complexe systemen, heeft ZTE zijn SuperPod-oplossing gelanceerd. Het open samenwerkingsmodel met meerde chips en de innovatieve Orthogonal Electrical eXchange (OEX)-architectuur, maken plug-and-play en een snelle ingebruikname mogelijk. Eén enkel rack biedt plaats aan 128 GPU's, met een hoge schaalbaarheid tot wel 16.000 GPU's. Dit legt de basis voor zeer efficiënte rekenkracht bij het trainen van modellen en inferentie.

Dankzij de synergie tussen netwerk, opslag en rekenkracht, evenals tussen hardware en software, bereikt ZTE een extreem kostenefficiënte inferentie. Met een niet-blokkerend netwerk en Global Server Load Balancing (GSLB) maakt de oplossing van ZTE een efficiënte coördinatie mogelijk tussen computerclusters van duizenden tot tienduizenden GPU's. Hierdoor wordt de algehele inferentie-efficiëntie nog verder verhoogd.

Bovendien heeft ZTE zijn AIDC-oplossing ontwikkeld met een optimale energie-efficiëntie. Deze integreert een 800V HVDC-stroomvoorziening, full-stack vloeistofkoeling en intelligente synergie tussen rekenkracht en elektriciteit, waardoor een zeer efficiënte en koolstofarme bedrijfsvoering mogelijk wordt.

Van de bouw van rekenclusters en de optimalisatie van de inferentie-efficiëntie tot milieuvriendelijke bedrijfsvoering: ZTE zorgt ervoor dat AI-fabrieken de overstap maken van een rekenintensieve aanpak naar een efficiëntiegerichte aanpak. Hierdoor onstaat een kostenefficiënter en duurzamer systeem voor de tokenproductie.

Het ontwikkelen van een innovatieve AIOS-technologiebasis voor slimmere tokenplanning en gesloten kringloopdiensten

De AI-fabriek lost de uitdaging van goedkope tokenproductie op, terwijl AIOS een cruciale rol speelt bij de planning, organisatie en servicegerichte uitvoer van die tokens.

ZTE heeft de NewStart AIOS gelanceerd en positioneert deze als de "technologische basis in het AI-tijdperk". Co-Claw, een op AIOS gebouwd platform voor AI-agents op bedrijfsniveau, is volledig geïntegreerd in de apparaten van ZTE. Hierdoor worden AI-diensten doorgetrokken naar zowel de werkvloer als het dagelijks leven.

Voor bedrijven ligt de focus op het verbeteren van de efficiëntie op kantoor en bij onderzoek & ontwikkeling (R&D). Ook maakt het slimme bedrijfsvoering mogelijk om zelfevoluerende werkstromen en gesloten kringloop-besluitvorming te bereiken.

Voor huishoudens brengt ZTE innovatieve apparaten met verschillende schermgroottes op de markt. Deze dienen als toegangspoort tot een volledig verbonden slimme woning. Ze kunnen functioneren als AI-huishoudassistent, AI-entertainmentmaatje en AI-beveiligingsbewaker: altijd aan en altijd actief voor een intelligente levensstijl.

Voor individuen introduceert het bedrijf een nieuw AI-native model met onder andere AI-telefoons, AI-cloud-pc's, slimme AI-schermen en FreeScreen.Gepersonaliseerde aanbevelingen, contextuele reacties en meeslepende interacties worden gecreëerd tijdens het reizen, wonen en werken. AI begrijpt de gebruiker beter en levert altijd en overal prettige, slimme ervaringen.

Door de technologische basis van AIOS, het Co-Claw-agentplatform en een complete reeks AI-apparaten slim te combineren, verandert ZTE tokens in planbare, inzetbare en verhandelbare middelen. Dit stelt operators en bedrijven in staat om een gesloten kringloopmodel te ontwikkelen voor de tokenhandel.

AI + Netwerk: samen bouwen aan een toekomst met intelligente, alomtegenwoordige 6G-connectiviteit

6G is meer dan alleen een generatiesprong op het gebied van connectiviteit. Het fungeert ook als de cruciale infrastructuur die een efficiënte tokencirculatie in het AI-tijdperk mogelijk maakt.

Als een belangrijke deelnemer aan wereldwijd 6G-onderzoek en standaardisatie, richt ZTE zich op "AI+" en "SAGIN", waarmee het de ontwikkeling van 6G van onderzoek naar commercieel gebruik versnelt.

Wat betreft SAGIN lanceert ZTE toonaangevende LEO-satellietcommunicatie-payloadoplossingen. Deze zijn compatibel met diverse toepassingsscenario's van SAGIN voor 5G-A en 6G, en vormen de cruciale connectiviteitsbasis voor een soepele evolutie van 5G-A naar 6G.

Op het gebied van AI-native communicatie demonstreert ZTE zijn GigaMIMO-oplossing en 's werelds eerste 256 TR U6G-prototype in de 6G-zone op dit evenement. Met GigaMIMO, een hoeksteentechnologie voor 6G, kunnen door middel van architectuurinnovatie, computersynergie en baanbrekende algoritmen, kritieke knelpunten in de toekomstige netwerkcapaciteit, dekking en spectrale efficiëntie systematisch worden overwonnen. Dit zet de uitrol van 6G en de ontwikkeling van de sector nog verder in de versnelling.

Gecentreerd rond AI-native mogelijkheden stimuleert ZTE de diepgaande integratie van AI met bestaande netwerken door middel van architectuurupgrades en innovaties voor belangrijke scenario's. Zo bouwt het aan een communicatienetwerk van de volgende generatie.

De AIR MAX-oplossing is een uitgebreide upgrade van de netwerkarchitectuur met AI als kern in een systeem met drie niveaus: de AI-native infrastructuur, autonome operaties en een verdienmodel-engine. Samen ondersteunen ze operators bij de ontwikkeling van hun capaciteiten, de transformatie van diensten, de verschuiving in bedrijfsvoering en het hervormen van het ecosysteem voor het AI-tijdperk.

De AI HI-NET-oplossing biedt drie belangrijke kenmerken: AI-native, ultrasnelle en verliesvrije communicatie, en intrinsieke beveiliging. Dit legt een solide netwerkbasis voor alomtegenwoordige toegang tot slimme rekenkracht, verliesvrije verbindingen over grote afstanden, en de samensmelting van rekenkracht, netwerk, beveiliging en service.

De 10G AI-Optical Network-oplossing wordt al op grote schaal ingezet in huizen, campussen, kleine bedrijven en andere belangrijke plekken, waarmee de extra waarde van volledig optische (glasvezel) steden wordt ontsloten.

Ondertussen blijft ZTE belangrijke scenario-toepassingen promoten via innovaties zoals nieuwe belfuncties met een AI-assistent, 'eersteklas' mobiele netwerkdiensten, ISAC voor de lagedruk-economie en sterk autonome netwerken. Al deze activiteiten zijn bedoeld om een slimmere, efficiëntere en betrouwbaardere basis voor connectiviteit te leggen voor het AI-tijdperk.

Van de AI-fabriek tot AIOS, het agentplatform en toekomstige netwerken: ZTE demonstreerde op MWC Shanghai 2026 een end-to-end-systeem. Dit systeem omvat de productie, planning en circulatie van tokens. Het brengt rekenkracht, netwerken, apparaten en agents samen om de overstap van AI van technologische doorbraak naar grootschalige inzet te versnellen.

De AI-sector racet in sneltreinvaart het interferentietijdperk binnen. Tokens zijn nu de belangrijkste maatstaf voor AI-gestuurde waardecreatie. Met het oog op de toekomst gaat ZTE samenwerken met partners uit de sector om AI-infrastructuur en -ecosystemen te ontwikkelen die efficiënter, inclusiever en duurzamer zijn. Samen willen we AI naar verschillende sectoren brengen en nieuwe groeimogelijkheden ontgrendelen voor het AI-tijdperk.

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