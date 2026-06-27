ZTE mempamerkan penyelesaian yang meningkatkan kecekapan token dan meminimumkan kos setiap token melalui sinergi mendalam pelbagai elemen, termasuk SuperPod, inferens yang amat menjimatkan kos dan AIDC dengan kecekapan tenaga optimum

ZTE melancarkan NewStart AIOS dan meletakkannya sebagai "asas teknologi dalam era AI"

Berteraskan keupayaan natif AI, ZTE memacu integrasi mendalam AI dengan rangkaian sedia ada—melalui penaiktarafan seni bina dan inovasi senario utama—bagi membina rangkaian komunikasi generasi baharu.

SHANGHAI, 27 Jun 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), penyedia global terkemuka bagi penyelesaian teknologi maklumat dan komunikasi bersepadu, mempamerkan kilang AI dengan jumlah kos pemilikan (TCO) optimum, ekosistem dikuasakan AIOS yang merangkumi aplikasi berasaskan senario dan terminal inovatif, serta pelbagai pencapaian terkini dalam rangkaian dipacu AI di MWC Shanghai 2026. Melalui sinergi menyeluruh merentasi pengkomputeran, rangkaian, storan, tenaga dan perisian, serta inovasi seni bina pada peringkat sistem, ZTE berjaya membuka momentum baharu bagi operasi token.

ZTE Pamerkan Keupayaan AI Menyeluruh di MWC Shanghai 2026, Memperkasa Era Baharu Operasi Token (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Apabila ejen AI semakin digunakan secara meluas, tumpuan persaingan industri kini beralih daripada skala kuasa pengkomputeran kepada kecekapan token. Dengan memanfaatkan keupayaan AI hujung ke hujung yang lengkap, ZTE membangunkan rantaian nilai menyeluruh yang merangkumi pengeluaran, perkhidmatan dan edaran token bagi membolehkan pengendali telekomunikasi, perusahaan dan rakan industri merealisasikan nilai AI pada skala besar.

Membina Kilang AI dengan TCO Optimum untuk Pengeluaran Token yang Lebih Cekap dan Menjimatkan Kos

Kecekapan token merupakan daya saing teras dalam era inferens. Kilang AI dengan TCO optimum menjadi faktor utama dalam meningkatkan kecekapan token dan merealisasikan "kebebasan token".

Di MWC Shanghai 2026, ZTE mempamerkan penyelesaian yang meningkatkan kecekapan token dan meminimumkan kos setiap token melalui sinergi mendalam pelbagai elemen, termasuk SuperPod, inferens yang amat menjimatkan kos serta AIDC dengan kecekapan tenaga optimum.

Berdasarkan 41 tahun pengalaman dalam penyelidikan, pembangunan dan kejuruteraan sistem ultra berskala besar yang kompleks, ZTE melancarkan penyelesaian SuperPod. Dengan memanfaatkan reka bentuk kerjasama terbuka berbilang cip dan seni bina inovatif Orthogonal Electrical eXchange (OEX), penyelesaian ini membolehkan penggunaan pasangan-dan-guna dan penyediaan pantas. Satu rak mampu menyokong 128 GPU, dengan kebolehskalaan sehingga 16,000 GPU, sekali gus menyediakan asas bagi pengkomputeran berkecekapan tinggi untuk latihan dan inferens model.

Melalui sinergi antara rangkaian, storan dan pengkomputeran serta integrasi perkakasan dan perisian, ZTE berjaya mencapai inferens yang amat menjimatkan kos. Dengan rangkaian tanpa sekatan dan Global Server Load Balancing (GSLB), penyelesaian ZTE membolehkan penyelarasan yang cekap merentasi kluster pengkomputeran yang terdiri daripada ribuan hingga puluhan ribu GPU, sekali gus meningkatkan lagi kecekapan inferens secara keseluruhan.

Selain itu, ZTE turut membangunkan penyelesaian AIDC yang mempunyai kecekapan tenaga optimum, menggabungkan bekalan kuasa 800V HVDC, penyejukan cecair menyeluruh dan sinergi pintar antara pengkomputeran dan tenaga elektrik, sekali gus membolehkan operasi yang sangat cekap serta rendah karbon.

Daripada pembinaan kluster pengkomputeran dan pengoptimuman kecekapan inferens kepada operasi hijau, ZTE sedang mengubah kilang AI daripada berorientasikan kuasa pengkomputeran kepada berorientasikan kecekapan, sekali gus menyediakan sistem pengeluaran token yang lebih menjimatkan kos dan mampan.

Membangunkan Asas Teknologi AIOS yang Inovatif untuk Penjadualan Token yang Lebih Pintar dan Perkhidmatan Gelung Tertutup

Kilang AI menangani cabaran pengeluaran token pada kos yang rendah, manakala AIOS memainkan peranan penting dalam penjadualan, orkestrasi dan penyampaian token sebagai perkhidmatan.

ZTE telah melancarkan NewStart AIOS dan meletakkannya sebagai "asas teknologi dalam era AI". Dibangunkan berasaskan AIOS, Co-Claw, sebuah platform ejen peringkat perusahaan, kini diintegrasikan sepenuhnya ke dalam terminal ZTE, sekali gus memperluaskan perkhidmatan AI kepada aktiviti pengeluaran dan kehidupan harian.

Bagi perusahaan, tumpuan diberikan kepada peningkatan kecekapan pejabat dan R&D, di samping membolehkan operasi pintar bagi merealisasikan aliran kerja yang berkembang secara kendiri dan proses membuat keputusan secara gelung tertutup.

Bagi kediaman, ZTE melancarkan terminal inovatif dengan pelbagai saiz skrin yang berfungsi sebagai pintu masuk kepada rumah pintar yang saling berhubung sepenuhnya. Terminal tersebut boleh berfungsi sebagai pembantu AI isi rumah, rakan hiburan AI dan penjaga keselamatan AI yang sentiasa aktif bagi menyokong gaya hidup pintar.

Bagi individu, syarikat memperkenalkan paradigma natif-AI baharu yang merangkumi telefon AI, PC awan AI, paparan pintar AI, FreeScreen dan pelbagai lagi, sekali gus membolehkan cadangan yang diperibadikan, respons mengikut konteks serta interaksi yang lebih imersif merentasi perjalanan, kehidupan dan pekerjaan. AI memahami keperluan pengguna dengan lebih baik dan memberikan pengalaman pintar yang menyeronokkan pada bila-bila masa dan di mana sahaja.

Dengan memanfaatkan asas teknologi AIOS, platform ejen Co-Claw dan rangkaian lengkap peranti AI, ZTE menukarkan token kepada sumber yang boleh dijadualkan, boleh disampaikan sebagai perkhidmatan dan boleh menjana pendapatan. Ini membolehkan pengendali telekomunikasi dan perusahaan membangunkan model gelung tertutup bagi perkhidmatan berasaskan token.

AI + Rangkaian: Membina Bersama Masa Depan Kesalinghubungan Pintar 6G yang Menyeluruh

6G bukan sekadar lonjakan generasi dalam kesalinghubungan, malah berfungsi sebagai infrastruktur kritikal yang membolehkan edaran token secara cekap dalam era AI.

Sebagai peserta utama dalam penyelidikan dan penyeragaman 6G di peringkat global, ZTE memberi tumpuan kepada "AI+" dan "SAGIN", sekali gus mempercepat evolusi 6G daripada penyelidikan kepada penggunaan komersial.

Bagi SAGIN, ZTE melancarkan penyelesaian muatan komunikasi satelit LEO yang menerajui industri dan serasi dengan pelbagai senario aplikasi SAGIN untuk 5G-A dan 6G, sekali gus membina asas kesalinghubungan penting bagi peralihan lancar daripada 5G-A kepada 6G.

Bagi komunikasi natif-AI, ZTE mempamerkan penyelesaian GigaMIMO serta prototaip 256 TR U6G pertama di dunia di Zon 6G pada acara tersebut. Sebagai teknologi asas bagi 6G, GigaMIMO memanfaatkan inovasi seni bina, sinergi pengkomputeran dan kemajuan algoritma untuk mengatasi secara sistematik kekangan utama berkaitan kapasiti rangkaian, liputan dan kecekapan spektrum pada masa hadapan, sekali gus mempercepat pelaksanaan 6G dan evolusi industri.

Berteraskan keupayaan natif-AI, ZTE memacu integrasi mendalam AI dengan rangkaian sedia ada melalui penaiktarafan seni bina dan inovasi dalam senario utama bagi membina rangkaian komunikasi generasi baharu.

Penyelesaian AIR MAX menaik taraf seni bina rangkaian secara menyeluruh dengan AI sebagai teras, serta menyediakan sistem keupayaan tiga lapisan yang melibatkan infrastruktur natif-AI, operasi autonomi dan enjin pengewangan. Secara bersama, ia memperkasakan pengendali telekomunikasi dalam evolusi keupayaan, transformasi perkhidmatan, perubahan operasi dan pembentukan semula ekosistem bagi era AI.

Penyelesaian AI HI-NET menawarkan tiga keupayaan utama, iaitu natif-AI, ultra berkelajuan tinggi tanpa kehilangan data, dan keselamatan intrinsik, sekali gus menyediakan asas rangkaian kukuh bagi akses pengkomputeran pintar yang menyeluruh, kesalinghubungan kawasan luas tanpa kehilangan data serta integrasi pengkomputeran, rangkaian, keselamatan dan perkhidmatan.

Penyelesaian 10G AI-Optical Network telah digunakan secara meluas di kediaman, kampus, perniagaan kecil dan pelbagai senario utama lain, sekali gus membuka lebih banyak nilai bagi bandar berasaskan rangkaian optik sepenuhnya.

Pada masa yang sama, ZTE terus mempromosikan aplikasi dalam pelbagai senario utama melalui inovasi seperti panggilan generasi baharu dengan pembantu AI, perkhidmatan rangkaian mudah alih bertaraf premium, ISAC bagi ekonomi altitud rendah dan rangkaian berautonomi tinggi. Usaha-usaha ini bertujuan membina asas kesalinghubungan yang lebih pintar, lebih cekap dan lebih dipercayai bagi era AI.

Daripada kilang AI kepada AIOS, platform ejen dan rangkaian masa depan, ZTE mempamerkan sistem keupayaan hujung ke hujung di MWC Shanghai 2026. Sistem tersebut merangkumi pengeluaran, penjadualan dan edaran token, dengan mengintegrasikan pengkomputeran, rangkaian, terminal dan ejen bagi mempercepat peralihan AI daripada pencapaian teknologi kepada pelaksanaan berskala besar.

Industri AI kini sedang mempercepat kemasukan ke era inferens, apabila token menjadi ukuran utama dalam penciptaan nilai yang dipacu AI. Melangkah ke hadapan, ZTE akan bekerjasama dengan rakan industri untuk membangunkan infrastruktur dan ekosistem AI yang lebih cekap, lebih inklusif dan lebih mampan. Bersama-sama, mereka berhasrat membawa AI ke pelbagai industri bagi membuka momentum pertumbuhan baharu dalam era AI.

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SOURCE ZTE Corporation