ZTE、MWC上海2026でフルスタックAI機能を披露し、トークン運用の新時代を切り拓く

ZTEは、SuperPod、極めてコスト効率の高い推論、最高レベルのエネルギー効率を備えたAIDCなど、さまざまな要素の緊密な連携を通じて、トークン効率を高め、トークン当たりのコストを最小限に抑えるソリューションを披露しました。

ZTEはNewStart AIOSを発表し、これを「AI時代の技術基盤」と位置づけました。

AIネイティブ機能を中核に据え、ZTEは、アーキテクチャのアップグレードや主要シナリオにおける革新を通じて、AIと既存ネットワークの深い統合を推進し、次世代通信ネットワークを構築してきました。

上海、2026年6月28日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界有数のプロバイダーであるZTE Corporation（0763.HK/000063.SZ）は、MWC上海2026（MWC Shanghai 2026）において、TCO（総所有コスト）最適化AIファクトリー、シナリオベースのアプリケーションや革新的な端末を網羅するAIOS搭載エコシステム、AI駆動型ネットワークにおける最先端のブレークスルーを披露しました。ZTEは、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、エネルギー、ソフトウェア全体の高度な連携と、システムレベルのアーキテクチャ革新を通じて、トークン運用の新たな推進力を最大限に引き出しました。

AIエージェントが普及するにつれ、業界における競争の焦点は、計算能力の規模からトークン効率へと移行しつつあります。ZTEは、エンドツーエンドのフルスタックAI機能を活かし、トークン生成、サービス提供、流通にわたる包括的なバリューチェーンを構築し、通信事業者、企業、業界パートナーがAIの価値を大規模に引き出せるよう支援しています。

TCO最適化AIファクトリーの構築により、より効率的で費用対効果の高いトークン生成を実現

推論の時代において、トークン効率は中核的な競争力です。TCO最適化AIファクトリーは、トークン効率を高め、「トークンの自由な利用」を実現する鍵となります。

MWC上海2026において、ZTEは、SuperPod、極めてコスト効率の高い推論、最高レベルのエネルギー効率を備えたAIDCなど、さまざまな要素の緊密な連携を通じて、トークン効率を高め、トークン当たりのコストを最小限に抑えるソリューションを披露しました。

超大規模かつ複雑なシステムの研究開発およびエンジニアリングで41年にわたり培ってきた知見を基盤に、ZTEはSuperPodソリューションを発表しました。マルチチップのオープン協調設計と、革新的なOrthogonal Electrical eXchange（OEX）アーキテクチャを活用することで、プラグ・アンド・プレイによる導入と迅速なプロビジョニングを実現します。1ラックで128基のGPUをサポートし、最大16,000基のGPUまで拡張できる高いスケーラビリティを備え、モデルの学習および推論における高効率コンピューティングの基盤を築きます。

ZTEは、ネットワーク、ストレージ、コンピューティング、さらにハードウェアとソフトウェアの連携を通じて、極めてコスト効率の高い推論を実現しています。ノンブロッキング・ネットワークとグローバル・サーバー・ロード・バランシング（GSLB）により、ZTEのソリューションは、数千から数万基のGPUに及ぶコンピューティング・クラスター間の効率的な連携を可能にし、全体的な推論効率をさらに高めます。

さらに、ZTEは、800V HVDC電源、フルスタック液冷、インテリジェントなコンピューティング・電力連携を統合した、最高レベルのエネルギー効率を備えるAIDCソリューションを開発し、高効率で低炭素な運用を可能にしています。

コンピューティング・クラスターの構築や推論効率の最適化からグリーン運用に至るまで、ZTEはAIファクトリーを「演算中心」から「効率主導」へと転換させ、より費用対効果に優れ、持続可能なトークン生成システムを提供しています。

革新的なAIOS技術基盤の開発により、よりスマートなトークンスケジューリングと閉ループサービスを実現

AIファクトリーが低コストでのトークン生成という課題に対応する一方、AIOSはトークンのスケジューリング、オーケストレーション、サービス指向の出力において重要な役割を果たします。

ZTEはNewStart AIOSを発表し、これを「AI時代の技術基盤」と位置づけました。AIOSを基盤とするエンタープライズ級のエージェント・プラットフォームであるCo-Clawは、ZTEの端末に完全に統合されており、AIサービスを生産現場や日常生活にまで拡大しています。

企業向けでは、オフィス業務や研究開発の効率向上、インテリジェント運用の実現に重点を置き、自己進化型ワークフローと閉ループ型意思決定の実現を目指しています。

家庭向けでは、ZTEはさまざまな画面サイズの革新的な端末を発表し、これらは完全につながるスマートホームへの入り口として機能します。これらの端末は、家庭用AIアシスタント、AIエンターテインメント・コンパニオン、AIセキュリティ・ガーディアンとして、常時オンで稼働し、インテリジェントな暮らしを支えます。

個人向けでは、同社はAIスマートフォン、AIクラウドPC、AIスマートディスプレイ、FreeScreenなどを網羅する新たなAIネイティブ・パラダイムを導入し、旅行、生活、仕事の各場面で、パーソナライズされたレコメンデーション、状況に応じた応答、没入感のあるインタラクションを可能にしています。AIが利用者をより深く理解し、いつでもどこでも楽しいスマート体験を提供します。

ZTEは、AIOS技術基盤、Co-Clawエージェント・プラットフォーム、AIデバイスのフルラインアップを活用し、トークンをスケジューリング、サービス化、収益化が可能なリソースへと変革しています。これにより、通信事業者や企業は、トークンベースのサービスに向けた閉ループモデルを構築できます。

AIとネットワークの連携により、インテリジェントでユビキタスな6G接続の未来を共創

6Gは、接続性における単なる世代進化ではありません。6Gはまた、AI時代における効率的なトークン流通を可能にする重要なインフラでもあります。

世界的な6Gの研究と標準化における主要な参加者であるZTEは、「AI+」と「SAGIN」を軸に、6Gの研究段階から商用化への進化を加速させています。

SAGINに関して、ZTEは、5G-Aおよび6G向けSAGINの多様な活用シナリオに対応する、業界をリードするLEO衛星通信ペイロード・ソリューションを発表し、5G-Aから6Gへの円滑な進化に向けた重要な接続基盤の整備を推進しています。

AIネイティブ通信については、ZTEは本イベントの6Gゾーン（6G Zone）において、GigaMIMOソリューションと世界初の256 TR U6Gプロトタイプを披露しました。6Gの中核技術であるGigaMIMOにより、このソリューションは、アーキテクチャ革新、コンピューティングの連携、アルゴリズムのブレークスルーを活用し、将来のネットワーク容量、カバレッジ、周波数利用効率における重大なボトルネックを体系的に克服することで、6Gの展開と業界の進化を加速させます。

AIネイティブ機能を中核に据え、ZTEは、アーキテクチャのアップグレードや主要シナリオにおける革新を通じて、AIと既存ネットワークの深い統合を推進し、次世代通信ネットワークを構築してきました。

AIR MAXソリューションは、AIを中核に据えてネットワークアーキテクチャを包括的にアップグレードし、AIネイティブ・インフラ、自律運用、収益化エンジンからなる3層型の機能体系を実現します。これらにより、AI時代に向けた能力進化、サービス変革、運用転換、エコシステム再構築において、通信事業者を支援します。

AI HI-NETソリューションは、「AIネイティブ」、「超高速・ロスレス」、「本質的に安全」という3つの主要機能を提供し、どこからでも利用できるインテリジェント・コンピューティングへのアクセス、ロスレスな広域接続、コンピューティング、ネットワーク、セキュリティ、サービスの統合に向けた強固なネットワーク基盤を築きます。

10G AI-Optical Networkソリューションは、家庭、キャンパス、中小企業、その他の主要シナリオで広く導入されており、オール光都市のさらなる価値を引き出しています。

一方、ZTEは、AIアシスタントを活用した新しい通話機能、「ファーストクラス」のモバイルネットワークサービス、低空経済向けのISAC、高度自律型ネットワークといった革新を通じて、主要シナリオでのアプリケーション展開を引き続き推進しています。こうした取り組みは、AI時代に向けて、よりスマートで効率的かつ信頼性の高い接続基盤を構築することを目的としています。

ZTEは、AIファクトリーからAIOS、エージェント・プラットフォーム、未来のネットワークに至るまで、MWC上海2026においてエンドツーエンドの機能体系を披露しました。このシステムは、トークン生成、スケジューリング、流通を網羅し、コンピューティング、ネットワーク、端末、エージェントを統合することで、AIが技術的ブレークスルーから大規模展開へ進む流れを加速させます。

AI業界は急速に推論の時代へ移行しており、そこではトークンがAIによる価値創造を測る重要な指標となっています。ZTEは将来を見据え、業界パートナーと協力し、より効率的で包摂的かつ持続可能なAIインフラとエコシステムを構築していきます。ZTEはパートナーと共に、さまざまな産業へのAI導入を進め、AI時代に向けた新たな成長の原動力を引き出すことを目指しています。

メディアからのお問い合わせ：

ZTE Corporation

Communications

Eメール：[email protected]

SOURCE ZTE Corporation