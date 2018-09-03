Ведущие мировые СМИ назвали Honor Play «лучшим на IFA 2018»

В ходе IFA 2018 смартфон Honor Play был удостоен девяти наград от ведущих отраслевых СМИ, включая премию «Лучший на IFA 2018» от Android Headlines , Digital Trends , Pocket-lint , T3 , Ubergizmo , Gear Diary , Geek Spin , Talk Android и Technobuffalo. Специалисты Android Headlines отметили превосходную производительность Honor Play при впечатляющей ценовой доступности, а эксперты Digital Trends дали высокую оценку качеству графики и по-настоящему «умной» ИИ-камере. Pocket-lint похвалил Honor Play за производительность графического процессора при поддержке технологии GPU Turbo и весьма невысокую цену. Издание T3 обратило внимание на скорость работы, впечатляющий 6,3-дюймовый экран FHD+ и ориентированное на игроков аппаратное и программное обеспечение. Мобильный игровой девайс также получил хвалебные отзывы от Ubergizmo за процессор Kirin 970 с технологией GPU Turbо, который, по мнению экспертов издания, обеспечивает исключительную производительность по конкурентной цене. Gear Diary рекомендовал игрокам Honor Play Player Edition за незаурядный дизайн, а Geek Spin отметил превосходные эксплуатационные характеристики, полный пакет необходимых функций и ценовую доступность гаджета. Talk Android и Technobuffalo отдали должное великолепной производительности Honor Play и присудили устройству премию «Лучший на IFA 2018».

В дополнение к наградам IFA смартфон Нonor Play также удостоился шести рекомендаций от ведущих отраслевых масс-медиа. В частности, модель была названа «продуктом, рекомендуемым Digital Trends», «гаджетом, рекомендуемым по результатам экспертной оценки», «выбором редактора» Pocket Link, «лучшим игровым телефоном» по версии Т3, а также «продуктом, рекомендуемым технологическими консультантами» и «моделью, рекомендуемой авторитетными экспертами».

Honor Play обеспечивает молодым пользователям не только беспрецедентную производительность игровых приложений, но и круглосуточные увлекательные развлечения. В ходе мировой презентации на IFA 2018 бренд Honor познакомил геймеров и обычных пользователей с двумя сверхсовременными технологиями. Первая - это новая разработка Honor, GPU Turbo, значительно повышающая способности смартфона с точки зрения вычислений и обработки графики. А другая - это современная технология ИИ-камеры.

«Мы гордимся столь мощной поддержкой со стороны СМИ и других участников рынка. Honor Play предоставляет молодым пользователям именно то, чего они ждут от смартфона - увлекательные игры и развлечения нон-стоп. Столь высокое признание наглядно свидетельствует, что наша новая разработка - это настоящий переломный момент для игровой отрасли», - прокомментировал президент Honor Джордж Чжао (George Zhao).

Смартфон Honor Play, презентация которого состоялась в Берлине в августе этого года, представляет собой сверхпроизводительный гаджет среднего ценового сегмента, оснащенный ГП Тurbo и революционной технологией обработки графического контента, удовлетворяющей потребности молодого поколения в «молниеносной» работе графического процессора при экономном энергопотреблении. Honor Play также может похвалиться большим 6,3-дюймовым дисплеем FullView с потрясающим соотношением корпуса к экрану на уровне 89% и высокоёмкой батареей 3 750 мАч, позволяющей устройству работать в игровом режиме не менее 4,5 часов. Приобрести Honor Play можно будет по цене 329 евро через портал HiHonor.com с доставкой по всему миру, включая страны ЕС (Великобританию, Францию, Германию, Италию и Испанию), Центральной и Восточной Европы, Скандинавии, Ближнего Востока, Россию, Индию и Азиатско-тихоокеанский регион.

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

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О выставке IFA Berlin

IFA является ведущей мировой выставкой потребительской электроники и бытовой техники. Мероприятие проходит на территории выставочного центра Berlin Exhibition Grounds (ExpoCenter City) в период с 31 августа по 5 сентября 2018 года. Одновременно с основной экспозицией со 2 с 5 сентября на территории Station Berlin будет проходить и IFA Global Markets, объединяющая покупателей и ОЕМ/ODM-производителей в рамках крупнейшей в Европе сорсинговой выставки сектора электроники.

www.ifa-berlin.com

Для получения более подробной информации обращайтесь:



Миранда Се (Miranda Xie),



+852-2963-6768

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/739712/Honor.jpg

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http://www.hihonor.com

