УХАНЬ (Китай), 8 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- В ознаменование своей 70-й годовщины 6 ноября 2022 года Китайский университет наук о Земле (Ухань) провел Международный форум президентов университетов на тему «Пригодная для жизни Земля: миссия и задачи для научно-исследовательских университетов».

China University of Geosciences (Wuhan) held International University Presidents' Forum, themed "Habitable Earth: Mission and Challenges for Research Intensive Universities". Wuhan Consensus: An Initiative for a New Geoscience Education was released.

Представители всемирно известных научно-исследовательских университетов в области науки о Земле, директора начальных и средних школ и выдающиеся ученые со всего мира собрались очно или в режиме онлайн. Участники обсудили основные проблемы, связанные с пригодностью Земли для обитания, и обменялись идеями о миссии, обязанностях и путях содействия обеспечению пригодности нашей планеты для обитания с помощью образования. Форум опубликовал совместный документ «Уханьский консенсус: инициатива по организации нового образования в области геонауки» (The Wuhan Consensus: An Initiative for a New Geoscience Education). (Полный текст документа: https://en.cug.edu.cn/Wuhan_Consensus.htm)

В консенсусе подчеркивается, что общее будущее человечества зависит от пригодности Земли для жизни. Общее будущее человечества зависит от пригодности Земли для жизни. В связи с совокупным воздействием собственной эволюции Земли и антропогенных изменений глобальная нехватка энергетических ресурсов, загрязнение окружающей среды, изменение климата, частые катаклизмы и экологический ущерб становятся все более серьезными проблемами, повышающими угрозу для пригодности Земли для жизни беспрецедентными темпами.

Современная наука о Земле достигла значительного прогресса и вступила в эпоху науки о земных системах, в которой уделяется особое внимание изучению прошлого, настоящего и будущего пригодной для жизни Земли посредством изучения недр Земли, морских глубин, глубокого космоса и глубокого времени.

В ответ на развитие науки и сегодняшние вызовы консенсус выступает за обновление восприятия и определения роли человечества, его положения и образа жизни в мире в соответствии с парадигмой мультивселенной. В основе консенсуса лежит идея о том, что все человечество должно скорректировать и оптимизировать систему ценностей, систему знаний и систему распространения образования в области науки о Земле.

Это означает сформировать более диверсифицированную, всеобъемлющую и инклюзивную парадигму, в рамках которой можно было бы создавать теории, технологии и методы, что способствовало бы формированию экологически чистого и низкоуглеродного производства и образа жизни.

Пригодность к жизни на Земле уже давно нарушена в «антропоцене». Настало время инициировать, стимулировать и реализовывать новейшее образование в области науки о Земле, которое поможет превратить человечество в одного из многочисленных участников и создателей пригодной для жизни Земли.

В консенсусе содержится призыв к глобальным университетам, научно-исследовательским учреждениям, начальным и средним школам, а также ко всем слоям общества принять согласованные меры для обеспечения нового образования в области науки о Земле и своевременного содействия гармоничному сосуществованию человека и природы.

