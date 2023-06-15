НАБР подали петицию, оспаривающую включение длиннохвостой макаки в список МСОП

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National Association for Biomedical Research

15 Jun, 2023, 21:54 ET

ВАШИНГТОН, 16 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- В сотрудничестве с признанными независимыми учеными, Национальная ассоциация биомедицинских исследований (НАБР), подала сегодня петицию в Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), оспаривающую недавнее отнесение длиннохвостой макаки (Яванская макака) к вымирающему виду, в соответствии с критериями МСОП. Это решение является результатом некорректно примененных данных, которые не подтверждают включение видов в список исчезающих. НАБР призывает к немедленному пересмотру.

Президент Национальной ассоциации биомедицинских исследований Мэтью Р. Бейли заявил следующее: "Нечеловеческие приматы составляют менее 0,5% всех животных в исследованиях, однако они играют важнейшую роль в разработке новых лекарств, устройств и вакцин для людей и домашних животных. Без участия длиннохвостых макак в исследованиях, десятки тысяч лекарств и терапевтических препаратов могут никогда не пройти через этап исследования и разработки. Внесение в список длиннохвостых макак и любые последующие ограничения на ввоз, должны быть основаны на наилучших имеющихся научных данных. Произвольные ограничения на ввоз длиннохвостых макак могут поставить под угрозу миллионы человеческих жизней, а также угрожать здоровью населения во всем мире."

"Внесение МСОП длиннохвостой макаки в список исчезающих видов создает опасный прецедент, поскольку это решение не основано на проверенной научной информации. Это особенно тревожно, так как подобные произвольные действия еще больше затрудняют проведение жизненно важных медицинских исследований в США и других странах."

В оценке МСОП, проведенной в 2022 году, не представлены научные данные, подтверждающие пересмотр категории длиннохвостой макаки с уязвимой на исчезающую. Оценка МСОП содержит многочисленные ошибки и искажения, и не предоставляет фактических доказательств сокращения численности видов по сравнению с прошлыми оценками.

В настоящее время нечеловеческие приматы незаменимы в неврологии, нейродегенеративных заболеваниях, инфекционных болезнях, иммунотерапии, репродукции, старении, хронических воспалительных заболеваниях и других областях науки. Поскольку нечеловеческие приматы и люди имеют от 93% до 98% одинаковой ДНК, сходную анатомию мозга и общие системы организма, они являются ключом к открытиям в области биомедицинских исследований, которые позволяют получать новые лекарства, вакцины и биологические препараты. Подавляющее большинство лекарств, представленных сегодня на рынке, прежде чем перейти к клиническим испытаниям на людях, опирались на данные о безопасности и эффективности, полученные на многочисленных животных, как показало исследование Фонда биомедицинских исследований "25 лучших лекарств и животные на которых они изучены".

Президент Национальной ассоциации биомедицинских исследований Мэтью Р. Бейли, выступит в Женеве с обращением к рабочей группой по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения в понедельник, 19 июня 2023 года. С призывом пересмотреть список видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Общая информация

Длиннохвостые макаки широко используются в медицинских исследованиях для разработки лекарств в США. В докладе Национальных академий "Исследования на нечеловеческих приматах в биомедицинских исследованиях: Состояние науки и будущие потребности (2023)" подчеркивается, что испытания на животных с последующими клиническими испытаниями на людях в настоящее время остаются лучшим способом изучения сложных физиологических, нейроанатомических, репродуктивных, связанных с развитием и когнитивных эффектов лекарств для определения их безопасности и эффективности для утверждения на рынке. Основные регулирующие органы по всему миру, включая Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США и Европейское агентство лекарственных средств, требуют, чтобы большинство новых лекарств и биологических препаратов были оценены на предмет безопасности и эффективности на животных - грызунах и негрызунах, включая нечеловекообразных приматов, прежде чем можно будет безопасно начать клинические испытания на людях. 

7 марта 2022 года МСОП определили, что длиннохвостая макака должна считаться "находящейся под угрозой исчезновения" в соответствии с критериями МСОП. Основание для этого определения изложено в оценке, проведенной М.Ф. Хансен и другими соавторами (Хансен и др. 2022).

15 июня 2023 года, НАБР подали петицию в МСОП, оспаривая изменение статуса включения в список. Ученые, участвовавшие в составлении петиции, отмечают недостаток данных, подтверждающих недавнее определение статуса. В ходе рассмотрения документа Хансен и др. (2022) в петиции отмечается, что ссылки на научную литературу часто неправильно интерпретируются, и такая информация не свидетельствует о том, что численность длиннохвостой макаки сократилась.

Подача этой петиции НАБР инициирует научный обзор со стороны МСОП. В ходе этого обзора ученые изучат наилучшую доступную научную информацию, чтобы определить статус длиннохвостой макаки в соответствии с критериями МСОП. По завершении этого процесса МСОП объявит о своих выводах и любых изменениях в статусе включения в список.

Информация о Национальной ассоциации биомедицинских исследований

Основанная в 1979 году, Национальная ассоциация биомедицинских исследований (NABR) - это некоммерческая ассоциация 501(c)(6), занимающаяся разработкой разумной государственной политики по гуманному использованию животных в биомедицинских исследованиях, образовании и тестировании. Членами организации являются более 340 университетов, медицинские и ветеринарные школы, учебные больницы, фармацевтические и биотехнологические компании, группы пациентов, академические и профессиональные общества, которые полагаются на гуманные и ответственные исследования на животных для улучшения здоровья людей и животных во всем мире. Более подробную информацию можно получить по адресу www.nabr.org.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ева Мачеевски (Eva Maciejewsk)
[email protected]
тел.: (202) 967-8305

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1138543/NABR_Logo.jpg

SOURCE National Association for Biomedical Research

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