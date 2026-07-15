NABR: Správa rýb a voľne žijúcich živočíchov USA už druhýkrát zamieta petíciu aktivistov o zaradenie makakov dlhochvostých do zákona o ohrozených druhoch
News provided byNational Association for Biomedical Research
Jul 15, 2026, 08:31 ET
WASHINGTON, 15. júla 2026 /PRNewswire/ -- Dňa 14. júla 2026 Správa rýb a voľne žijúcich živočíchov USA (U.S. Fish and Wildlife Service, USFWS) už druhýkrát odmietla prijať petíciu podanú organizáciou Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA) a ďalšími skupinami aktivistov o zaradenie makakov dlhochvostých („LTM") (Macaca fascicularis) do zákona o ohrozených druhoch USA (U.S. Endangered Species Act, ESA).
Správa rýb a voľne žijúcich živočíchov USA rozhodla, že petícia PETA1 o zaradenie makakov dlhochvostých v rámci ESA nepredstavuje podstatné vedecké informácie, ktoré by si zaslúžili ďalšie preskúmanie. Toto je už druhýkrát za posledné tri roky, čo správa USFWS zamietla petíciu od organizácie PETA o zaradenie tohto druhu primáta.
„Národná asociácia pre biomedicínsky výskum chváli USFWS za dôkladné a vedecky podložené preskúmanie petície predloženej skupinami aktivistov a za jej rozhodnutie, že makaky dlhochvosté si nevyžadujú zaradenie v rámci ESA," povedal Matthew R. Bailey, prezident Národnej asociácie pre biomedicínsky výskum (NABR).
„Zo záznamov je zrejmé, že skupiny aktivistov ako organizácia PETA sa pokúsili zneužiť zákon ESA a ďalšie environmentálne procesy ako zbraň na zablokovanie alebo brzdenie lekárskeho výskumu v Spojených štátoch a na celom svete. Takéto konanie nielenže ohrozuje ľudské zdravie a bezpečnosť, ale podkopáva aj hodnotu týchto environmentálnych procesov, keď sa používajú ako nástroje na presadzovanie politických programov," dodal pán Bailey.
„NABR sa bude naďalej zapájať do týchto procesov na ochranu lekárskeho výskumu v USA a na celom svete, aby sa zabezpečilo, že rozhodnutia týkajúce sa ochrany druhov budú založené na najlepších dostupných vedeckých a komerčných údajoch."
Makaky dlhochvosté sa vo veľkej miere používajú na celom svete v biomedicínskom výskume vzhľadom na ich blízku podobu ľuďom. Dovoz a používanie tohto druhu primátov v biomedicínskom výskume je prísne regulované medzinárodnými orgánmi a federálnymi agentúrami USA.
Lekársky výskum s použitím makakov dlhochvostých bol kľúčový pre pokroky v regeneratívnej medicíne3, imunológii4, rakovine5, vývoji vakcín6 a farmakológii7. Národné ústavy zdravia (NIH) nedávno publikovali prehľad potvrdzujúci dôležitosť makakov dlhochvostých pri vykonávaní biomedicínskeho výskumu8.
„Vzhľadom na ich fyziologické a biologické podobnosti s ľuďmi sú makaky dlhochvosté kľúčovým zdrojom pre predklinický biomedicínsky výskum. Prispievajú k vývoju terapií ešte pred fázou klinických skúšaní na ľuďoch," povedal pán Bailey. „Makaky dlhochvosté zohrávali kľúčovú úlohu pri vývoji a hodnotení bezpečnosti a účinnosti mnohých dnešných liekov a liečebných postupov. Naďalej sú neoceniteľné pre biomedicínsky pokrok."
O Národnej asociácii pre biomedicínsky výskum
Národná asociácia pre biomedicínsky výskum (National Association for Biomedical Research, NABR), založená v roku 1979, je jedinou neziskovou organizáciou podľa odseku 501 písm. c) bodu 6, ktorá sa venuje uvážlivej verejnej politike humánneho využívania zvierat v biomedicínskom výskume, vzdelávaní a testovaní. Medzi členov patrí viac ako 280 univerzít, lekárskych a veterinárnych fakúlt, fakultných nemocníc, farmaceutických a biotechnologických spoločností, skupín pacientov a akademických a odborných spoločností, ktoré sa spoliehajú na humánny a zodpovedný výskum na zvieratách s cieľom zlepšiť globálne zdravie ľudí a zvierat. Viac informácií o nás nájdete na stránke www.nabr.org.
1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/
2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa
3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. regeneratívna medicína
4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. imunológia
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. liečba rakoviny
6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. vývoj vakcín
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. farmakológia
8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report
Eva Maciejewski
[email protected]
(202) 967-8305
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