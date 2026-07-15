NABR : l'U.S. Fish and Wildlife Service rejette pour la seconde fois la demande d'activistes visant à inscrire les macaques à longue queue au titre de la loi sur les espèces en danger critique d'extinction (Endangered Species Act)

WASHINGTON, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le 14 juillet 2026, l'U.S. Fish and Wildlife Service (« USFWS ») a refusé pour la seconde fois d'accepter une pétition déposée par l'association People for Ethical Treatment Animals (« PETA ») et d'autres groupes d'activistes pour inscrire les macaques à longue queue (Macaca fascicularis) sur la liste des espèces en danger critique d'extinction en vertu de la loi Endangered Species Act (« ESA »).

L'U.S. Fish and Wildlife Service a estimé que la requête déposée par la PETA1 visant à inscrire les macaques à longue queue sur la liste de l'ESA ne présentait pas d'informations scientifiques substantielles justifiant un examen plus approfondi. Il s'agit de la seconde fois en trois ans que l'USFWS rejette une requête de la PETA visant à inscrire cette espèce de primate non humain sur la liste des espèces protégées2.

« L'Association nationale pour la recherche biomédicale félicite l'USFWS d'avoir mené un examen approfondi et fondé sur des données scientifiques de la requête déposée par des groupes militants, et d'avoir conclu que les macaques à longue queue ne justifiaient pas leur inscription sur la liste de l'ESA », déclare Matthew R. Bailey, président de l'Association nationale pour la recherche biomédicale (NABR).

« Il ressort clairement du dossier que des groupes d'activistes tels que la PETA ont tenté d'utiliser la loi sur les espèces menacées (ESA) et d'autres procédures environnementales comme armes pour bloquer ou entraver la recherche médicale aux États-Unis et dans le monde entier. Cela met non seulement en danger la santé et la sécurité humaines, mais cela sape également la valeur de ces processus environnementaux lorsqu'ils sont utilisés comme des outils au service d'objectifs politiques », ajoute M. Bailey.

« La NABR continuera à s'impliquer dans ces processus afin de protéger la recherche médicale aux États-Unis et dans le monde entier et de veiller à ce que les décisions relatives à la protection des espèces reposent sur les meilleures données scientifiques et commerciales disponibles. »

Les macaques à longue queue sont largement utilisés dans le monde entier dans le domaine de la recherche biomédicale, en raison de leur grande similitude avec les êtres humains. L'importation et l'utilisation de cette espèce de primate non humain dans la recherche biomédicale sont strictement réglementées par les organismes internationaux et les agences fédérales américaines.

La recherche médicale menée sur des macaques à longue queue a joué un rôle crucial dans les avancées en médecine régénérative3, en immunologie4, en cancérologie5, dans le développement de vaccins6 et en pharmacologie7. La National Institutes of Health (NIH) a récemment publié une étude confirmant l'importance des macaques à longue queue dans la recherche biomédicale8.

« En raison de leurs similitudes physiologiques et biologiques avec l'être humain, les macaques à longue queue constituent une ressource essentielle pour la recherche biomédicale préclinique. Ils contribuent au développement de traitements avant la phase d'essais cliniques chez l'homme », déclare M. Bailey. « Les macaques à longue queue ont joué un rôle déterminant dans la mise au point, ainsi que dans l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité, d'un grand nombre de médicaments et de traitements actuels. Ils continuent de jouer un rôle inestimable dans les progrès biomédicaux. »

À propos de la National Association for Biomedical Research

Fondée en 1979, la National Association for Biomedical Research (NABR) est la seule association à but non lucratif de type 501(c)(6) qui se consacre à l'élaboration d'une politique publique saine en faveur de l'utilisation sans cruauté des animaux dans la recherche biomédicale, l'éducation et les tests. On compte parmi ses membres plus de 280 universités, écoles de médecine et de médecine vétérinaire, hôpitaux universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, groupes de patients et sociétés universitaires et professionnelles qui s'appuient sur une recherche animale humaine et responsable pour faire progresser la santé humaine et animale dans le monde. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur www.nabr.org.

1 https://www.peta.org/media/news-releases/peta-primate-experts-file-legal-petitions-to-new-administration-to-protect-monkeys-not-profits/

2 https://www.nabr.org/about-nabr/news/fish-wildlife-service-long-tailed-macaques-esa

3 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8848615/#:~:text=Non%2Dhuman%20primates%20play%20a,organs%20affected%20by%20degenerative%20diseases. médecine régénérative

4 https://www.nature.com/articles/s41577-018-0005-7. immunologie

5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9808758/#:~:text=Furthermore%2C%20NHP%20naturally%20develop%20cancers,and%20patients%20with%20human%20cancer. traitements contre le cancer

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8402317/. développement de vaccins

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5886327/. pharmacologie

8 https://orip.nih.gov/about-orip/research-highlights/nonhuman-primate-evaluation-and-analysis-final-report

Eva Maciejewski

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