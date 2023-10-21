Официальный сайт Глобальной молодежной климатической недели открывается для всех желающих

ДУБАЙ, ОАЭ, 21 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Официальный веб-сайт Глобальной молодежной климатической недели (Недели) начал работу. На нем группам заинтересованных лиц предлагается регистрировать свои мероприятия и продемонстрировать свою поддержку действий нового поколения по борьбе с изменением климата. Заинтересованные физические лица и организации могут посетить веб-сайт по адресу:

Global Youth Climate Week

Global Youth Climate Week Opens Official Website to Public

«Конференцию ООН по изменению климата 2023 (COP28) ожидает первая глобальная ревизия с момента подписания Парижского соглашения», — заявил д-р Вон Бинбин (WANG Binbin), исполнительный генеральный секретарь Международного университетского климатического альянса (GAUC). — В то время как международное сообщество смотрит на нашу Планету и прокладывает лучший курс в будущее, важно признать решающую роль молодежи в качестве основной опоры будущего с нулевым балансом выбросов и предложить им соответствующую поддержку для принятия этой исторической ответственности».

Целью проведения Недели, назначаемой за неделю до каждой конференции COP, является вклад в глобальное управление климатом, обеспечиваемый путем предоставления будущему поколению механизма усиления высказываемого ими мнения о климате, доработки их инновационных решений и превращения их действий по борьбе с изменением климата в фактическое влияние. Впервые проведение такой Недели было предложено альянсом GAUC секретариату Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC) в феврале 2022 и через восемь месяцев было совместно инициировано альянсом GAUC и более чем 100 партнерами по всему миру. Г-жа Патрисия Эспиноза (Patricia Espinosa), бывший исполнительный секретарь UNFCCC, приветствовала Неделю как «существенный вклад в процесс реализации UNFCCC».

Открыв официальный веб-сайт Недели, альянс GAUC стремится к дальнейшему расширению инклюзивности Недели и с теплотой приглашает всех соответствующих многоплановых заинтересованных лиц присоединиться к нашим усилиям и сделать вклад в импульс, организовав связанные с климатом мероприятия в период с 20 по 24 ноября 2023 года и предварительно зарегистрировав эти мероприятия на веб-сайте Недели.

Вывод действий молодежи по борьбе с изменением климата на международную арену

Опираясь на успех GAUC по культивации молодежных мероприятий в 2022 году, альянс расширил масштаб своей Программы подготовки лидеров «Климат x», открыв ее для студентов высших учебных заведений по всему миру и направив действия своих студентов по борьбе с изменением климата на поддержку Недели.

В Программе подготовки, включающей модуль «1+3», подталкивающий участвующих в Программе студентов превращать знания в области климата и ощутимое влияние, зарегистрировалось почти 1000 студентов из 74 стран и примерно 400 университетов, 88 % которых находятся в странах Глобального Юга. В контексте этого модуля «1» означает курсовую онлайн-работу, проводимую научными специалистами, которая занимает один месяц и состоится в июле; а «3» символизирует три гибридных мероприятия, которые студенты должны будут выполнить в период с августа по ноябрь. Студенты, продемонстрировавшие климатическое лидерство во время Программы подготовки, будут отобраны в качестве делегатов для участия в Молодежной делегации GAUC на конференции COP28, третьей подобной группе, которую альянс GAUC соберет на конференции COP.

К моменту открытия официального веб-сайта Недели студенты уже организовали почти 200 мероприятий в своих местных сообществах, оказавших влияние в общей сложности примерно на 20 000 человек. На протяжении Недели 2023 студенты организуют третью волну своих мероприятий, признанных молодежным вкладом в Неделю, которые будут продемонстрированы на конференции COP28.

Привлечение многосторонней поддержки для успешного проведения конференции COP28

Поддержка множества заинтересованных лиц необходима для подготовки нового поколения лидеров устойчивого будущего с нулевым балансом выбросов. Используя широкие возможности своих партнеров, альянс GAUC предоставил различные ресурсы, помогающие студентам Программы подготовки, включая более 20 гостевых лекций и 5 экскурсий.

«Мы сохраняем твердую приверженность и высокие амбиции в плане решения проблемы изменения климата, — сказала Элис ХО (Alice HO), директор по делам молодежи альянса GAUC. — Но для нас, будущих климатических лидеров, важно учиться у сегодняшних лидеров. Нам необходима ваша поддержка».

В декабре этого года альянс GAUC организует павильон GAUC в Синей зоне конференции COP28, который станет первым специализированным павильоном GAUC для молодых делегатов и партнеров альянса. «Мы приглашаем наших партнеров организовать собственные мероприятия в павильоне GAUC. Я вместе с молодежной делегацией GAUC с нетерпением жду совместной работы с ними, чтобы приложить силу молодежи для успешного проведения конференции COP28», — сказала Элис.

Все заинтересованные лица и организации могут посетить веб-сайт http://www.globalyouthclimateweek.org/ и зарегистрировать свои мероприятия, которые будут организованы в период проведения Недели, а также узнать последние новости о возможностях сотрудничества в период конференции COP28.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2252845/Global_Youth_Climate_Week_Opens_Official_Website_Public.jpg

SOURCE Global Alliance of Universities on Climate