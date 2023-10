DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 20 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O site oficial da Global Youth Climate Week (a Semana) já está aberto. O site convoca várias partes interessadas globais a registrar seus eventos e demonstrar seu apoio às ações climáticas da próxima geração. Indivíduos e organizações interessados podem encontrar o site em:

Global Youth Climate Week

Global Youth Climate Week abre site oficial para o público

"A Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP28) apresentará o primeiro balanço global desde a assinatura do Acordo de Paris", afirmou a Dra. WANG Binbin, Secretária-geral Executiva da Aliança Global de Universidades sobre o Clima (Global Alliance of Universities on Climate, GAUC). "Enquanto a sociedade internacional olha para a situação do nosso planeta e traça um caminho melhor para o futuro, é importante reconhecer o papel crucial dos jovens como a espinha dorsal do futuro de zero emissões líquidas e oferecer a eles o apoio adequado para assumir essa responsabilidade histórica."

Ocorrendo uma semana antes de cada COP, a Semana tem como objetivo contribuir para a governança climática global, fornecendo um mecanismo para que a próxima geração amplie sua voz climática, aprimore suas soluções inovadoras e transforme suas ações climáticas em impacto real. Ela foi proposta pela primeira vez pela GAUC ao secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) em fevereiro de 2022 e foi co-iniciada pela GAUC e mais de 100 parceiros globais oito meses depois. A Sra. Patricia Espinosa, antiga secretária executiva da UNFCCC, enalteceu a semana como "uma contribuição impactante para o processo da UNFCCC".

Ao lançar o site oficial da Semana, a GAUC tem como objetivo ampliar ainda mais a inclusão da Semana, convidar calorosamente todas as diversas partes interessadas relevantes para participar do esforço e contribuir para esse impulso organizando eventos relacionados ao clima entre 20 e 24 de novembro de 2023, registrando os eventos no site da Semana com antecedência.

Levando as ações climáticas dos jovens para a arena internacional

Com base no sucesso das atividades de desenvolvimento de jovens da GAUC em 2022, a GAUC ampliou seu Programa de Treinamento de Lideranças "Climate x", abrindo-o para estudantes universitários globais e canalizando as ações climáticas de seus alunos para a Semana.

O Programa de Treinamento, que apresenta um módulo "1+3" para incentivar seus alunos a traduzir o conhecimento sobre o clima em impactos tangíveis, inscreveu cerca de 1.000 alunos de 74 países e aproximadamente 400 universidades, 88% dos quais são do Sul Global. Dentro do módulo, "1" se refere aos cursos on-line oferecidos por especialistas acadêmicos que se estendem pelo mês de julho; "3" simboliza os três eventos híbridos que os alunos devem concluir de agosto a novembro. Os alunos que demonstrarem liderança climática durante o Programa de Treinamento serão selecionados como representantes da Delegação Jovem da GAUC COP28, o terceiro grupo que a GAUC traz para a COP.

No momento em que o site oficial da Semana foi lançado, os alunos já haviam organizado cerca de 200 eventos em suas comunidades locais, impactando aproximadamente 20.000 pessoas no total. Durante a Semana de 2023, os alunos organizarão seu terceiro conjunto de eventos, reconhecidos como contribuições lideradas por jovens para a Semana e que serão demonstrados na COP28.

Convocando o apoio de várias partes interessadas para uma COP28 bem-sucedida

O apoio de várias partes interessadas é essencial para preparar a próxima geração para liderar um futuro sustentável com zero emissões líquidas. Aproveitando a força de seus parceiros, a GAUC ofereceu diversos recursos para capacitar os alunos do Programa de Treinamento, incluindo mais de 20 palestras de convidados e 5 visitas de campo.

"Temos dedicação firme e ambições vigorosas no enfrentamento do desafio das mudanças climáticas", disse Alice HO, Diretora de Juventude da GAUC. "No entanto, é importante para nós, os futuros líderes climáticos, aprendermos com os líderes atuais. Precisamos do seu apoio".

Em dezembro deste ano, a GAUC realizará um Pavilhão da GAUC dentro da Zona Azul da COP 28 e será a primeira vez que a GAUC terá um Pavilhão dedicado a seus jovens representantes e parceiros. "Damos as boas-vindas a nossos parceiros para organizar seus eventos no pavilhão da GAUC. Eu e a Delegação de Jovens da GAUC esperamos trabalhar em conjunto com eles para contribuir com a força da juventude para uma COP 28 de sucesso", disse Alice.

Todos os indivíduos e entidades interessados podem acessar http://www.globalyouthclimateweek.org/ para registrar seus eventos a serem organizados durante a Semana e acompanhar as atualizações mais recentes sobre oportunidades de colaboração durante a COP 28.

