Ощутите будущее криптотрейдинга с решениями на базе ИИ от Bybit

ДУБАЙ, ОАЭ, 2 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, самая надежная криптобиржа в мире по мнению CoinGecko, объявила о выпуске мощного пакета бесплатных инструментов для трейдинга на базе ИИ, представляя передовые решения, разработанные с целью полностью изменить торговлю криптовалютой.

Embrace the Future of Crypto Trading with Bybit's AI Solutions

Сделав смелый шаг в сторону демократизации стратегической торговли для инвесторов разных уровней подготовки, Bybit собрала свой набор продуктов на базе ИИ под новой категорией Trading Tools (Инструменты трейдинга). Данный набор инструментов призван обеспечить легкую адаптацию, что сделает новую технологию легкодоступной. Платформа ИИ может похвастаться достигнутыми результатами, основанными на тщательном анализе статистических данных.

Поразительным свидетельством мощной торговли с использованием ИИ является отчет Bybit о совокупном инвестировании пользователями криптобиржи, использующими новейшие инструменты торговли на базе ИИ, в объеме $107 794 527. Стоит отметить, что эти передовые инструменты подчеркивают мощную эффективность ИИ в улучшении стратегий торговли.

До прихода ИИ торговля с использованием торговых ботов была прерогативой продвинутых пользователей и требовала глубокого понимания сложных торговых стратегий. Bybit полностью трансформировала данную ситуацию, внедрив TradeGPT, использующий успешные стратегии Мастеров трейдинга, которыми пользуются их подписчики, эффективно используя рыночные условия для круглосуточной торговли. Trading Tools от Bybit также включает ИИ Aurora, новый продукт, в котором интегрированы торговые данные Bybit и который предлагает разнообразные высокодоходные, стабильные и высокочастотные арбитражные стратегии.

«Мы всегда находимся в авангарде технологической интеграции на криптопространстве», – сказал Бен Чжоу (Ben Zhou), сооснователь и главный исполнительный директор биржи. «Trading Tools представляют собой нашу приверженность данной миссии, которая дает трейдерам всю мощь ИИ для непрерывного использования возможностей рынка без необходимости глубоких знаний торговой стратегии».

Bybit также предложит функцию интеллектуальной классификации новостей, предоставляя информацию из социальных сетей и мнения экспертов в режиме реального времени. Благодаря этому трейдеры всегда имеют актуальную информацию и находятся на шаг впереди. Trading Tools – это не просто незначительная модернизация, это мощный прыжок вперед, обеспечивающий подход к инвестированию на основе имеющихся данных, который не имеет аналогов на рынке криптовалют.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2305277/Image.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4465717/Logo.jpg