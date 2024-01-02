Bybit'in Yapay Zekâ Çözümleriyle Kripto Alım Satımının Geleceğine Kucak Açın

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Bybit

02 Jan, 2024, 05:22 ET

DUBAİ, BAE, 2 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- CoinGecko'ya göre dünyanın en güvenilir kripto borsası olan Bybit, güçlü bir yapay zekâ alım satım aracı seti duyurarak kripto alım satımında devrim yaratmak üzere tasarlanmış en son teknoloji ürünü çözümlerini tanıttı.

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Embrace the Future of Crypto Trading with Bybit's AI Solutions
Embrace the Future of Crypto Trading with Bybit's AI Solutions

Bybit, her seviyeden yatırımcı için stratejik alım satımı demokratikleştirmeye yönelik cesur bir hareketle bu yeni teknolojiyi daha kolay erişilebilir hale getiren kolay bir katılım deneyimi sağlamak için AI ürün paketini yeni bir Alım Satım Araçları kategorisi altında topluyor. Yapay Zekâ platformu ayrıntılı istatistiksel analizlerle desteklenen istikrarlı getirilerden oluşan bir performans geçmişine sahip.

Bybit, yapay zekayla alım satımın gücünün güçlü bir kanıtı olarak son teknoloji ürünü yapay zekâ alım satım araçlarını kullanan kullanıcılarının toplam 107.794.527$ tutarında büyük bir yatırım yaptığını bildirdi. Bu gelişmiş araçlar, dikkat çekici bir şekilde yapay zekanın alım satım stratejilerini geliştirmedeki potansiyel etkisini vurguluyor.

Yapay zekanın ilerlemesinden önce botla alım satım, ileri düzey kullanıcıların alanıydı ve karmaşık alım satım stratejilerini derinlemesine anlamayı gerektiriyordu. Bybit, Uzman Yatırımcılar tarafından sağlanan ve takipçilerin kullanması için kesintisiz başarılı strateji akışına katkıda bulunarak gün boyu piyasa koşullarından yararlanan TradeGPT'yi tanıtarak bu ortamı dönüştürdü. Bybit'in Alım Satım Araçları arasında Bybit'in alım satım verilerini entegre eden ve çeşitli yüksek getirili, istikrarlı ve yüksek sıklıkta işlem yapılan arbitraj stratejileri sunan yeni bir ürün olan Aurora AI de yer alıyor.

Kurucu ortak ve CEO Ben Zhou, "Kripto alanında her zaman teknolojik entegrasyonda ön saflarda yer aldık" açıklamasında bulundu. "Alım Satım Araçları bu vizyona olan bağlılığımızı temsil etmektedir ve yatırımcılara alım satım stratejilerine derinlemesine hâkim olmadan da piyasa fırsatlarından kesintisiz bir şekilde yararlanmaları için yapay zekanın gücünü sunmaktadır."

Bybit ayrıca, sosyal medyadan ve uzman görüşlerinden gerçek zamanlı bilgiler sunan akıllı bir haber sınıflandırma özelliği sağlayarak yatırımcıların her zaman bilgilendirilmesini ve bir adım önde olmasını sağlayacak. Alım Satım Araçları, göstermelik bir yenilik olmaktan ziyade kripto piyasasında benzeri bulunmayan veri merkezli bir yatırım yaklaşımı sağlayan ileriye doğru bir sıçramadır.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.
Medya talepleriniz için lütfen iletişime geçin: [email protected] 
Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com 
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