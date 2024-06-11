Новое решение для энергонезависимых путешествий -- зарядное устройство от EcoFlow

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EcoFlow Technology Inc.

Jun 11, 2024, 03:00 ET

Автомобильные путешествия без ограничений с решением «Drive & Charge, Plug In & Power»

Дюссельдорф, Германия,, 11 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, ведущий производитель портативных источников питания и экологически чистых решений для энергоснабжения, расширяет свой ассортимент устройств для зарядки электромобилией в пути, выпустив новое зарядное устройство Alternator Charger — первое в отрасли решение, обеспечивающее путешественникам и любителям активного отдыха возможность быстрой зарядки за счет использования избыточной энергии автомобильного генератора переменного тока.

Быстрая зарядка в пути: полная зарядка до 1 кВтч за 1,3 часа

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В связи со спросом на доступную энергию и автономный комфорт в сообществах любителей путешествий на внедорожниках, пикапах и в автодомах возникла необходимость в неограниченном доступе к электроэнергии, не зависящем от стационарных электростанций или газовых генераторов.

Зарядное устройство Alternator Charger, подключаемое непосредственно к автомобильному аккумулятору, легко устанавливается и позволяет заряжать зарядную станцию EcoFlow в пути, обеспечивая стабильное электропитание приборов и домашний комфорт в любом путешествии.

Обладая беспрецедентной выходной мощностью 800 Вт и возможностью зарядки аккумулятора от другого аккумулятора, зарядное устройство Alternator Charger эффективно пополняет уровень заряда до 1 кВтч всего за 1,3 часа во время движения, что в 8 раз быстрее, чем 12-вольтовый прикуриватель в автомобиле.

Зарядное устройство 3-в-1, пусковое устройство и устройство для поддержания заряда автомобильного аккумулятора

Зарядное устройство мощностью 800 Вт Alternator Charger от EcoFlow способно также выполнять роль стартера для автомобиля и имеет встроенную функцию для поддержания заряда аккумулятора, повышающую долговечность стартерной батареи.

Зарядное устройство Alternator Charger может заряжать аккумулятор автомобиля от подключенной портативной электростанции, работая в качестве пускового устройства, что помогает предупреждать неожиданные ситуации для пользователя. Функция поддержания заряда аккумулятора также гарантирует постоянное пиковое состояние стартерной батарея автомобиля.

«В прошлом, чтобы получить доступ к электроэнергии, любителям активного отдыха и путешествий в автодомах приходилось полагаться на оборудование в кемпингах или шумные, сильно загрязняющие окружающую среду газовые генераторы, что часто ограничивало их возможности в путешествиях, — говорит Крейг Билбо (Craig Bilboe), руководитель Отдела развития бизнеса EcoFlow в Великобритании и Ирландии. — Чистое, бесшумное и гибкое решение «Drive & Charge, Plug In & Power» от EcoFlow обеспечивает стабильное электропитание приборов при движении автомобиля. В преддверии летних каникул мы надеемся, что это решение позволит любителям активного отдыха сделать свое путешествие более гибким, насыщенным и свободным от прежних ограничений».

Цены, наличие и пакетные предложения

Зарядное устройство Alternator Charger уже доступно для покупки на веб-сайте EcoFlow и на Amazon.com по официальной цене 329 евро/329 фунтов стерлингов. С сегодняшнего дня и до 17 июля компания EcoFlow также проводит летнюю акцию как на веб-сайте EcoFlow, так и на Amazon.com, позволяющую пользователям приобрести устройство в комплекте с другими изделиями по сниженным ценам:

  • Alternator Charger + DELTA Max 2000: 1328 евро (первоначальная цена 1628 евро, экономия 300 евро)/1228 фунтов стерлингов (первоначальная цена 1378 фунтов стерлингов, экономия 150 фунтов стерлингов)
  • Alternator Charger + DELTA 2: 1228 евро (первоначальная цена 1328 евро, экономия 100 евро)/1128 фунтов стерлингов (первоначальная цена 1228 фунтов стерлингов, экономия 100 фунтов стерлингов)
  • Alternator Charger + DELTA 2 Max: 2128 евро (первоначальная цена 2428 евро, экономия 300 евро) /1928 фунтов стерлингов (первоначальная цена 2228 фунтов стерлингов, экономия 300 фунтов стерлингов)

В рамках летней акции будут также предложены скидки на различные продукты EcoFlow, включая портативные электростанции, солнечные батареи и интеллектуальные экосистемные устройства. Клиенты могут сэкономить до 1300 евро/1200 фунтов стерлингов, что делает подготовку к увлекательным летним путешествиям более экономичной.

О компании EcoFlow:

EcoFlow — ведущий поставщик экологичных энергетических решений, стремящийся обеспечить энергией новый мир. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow стремится стать надежным и проверенным энергетическим партнером для индивидуальных пользователей и семей во всем мире, предлагая удобные энергетические решения на основе возобновляемых источников энергии для использования дома, на природе и в мобильных пространствах. Имея оперативные центры в США, Германии и Японии, компания EcoFlow сегодня обеспечивает энергией более 3 миллионов пользователей на более чем 100 рынках во всем мире. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт https://www.ecoflow.com/eu.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2432976/image_5016319_22687443.jpg

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