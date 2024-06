EcoFlow lance le chargeur d'alternateur 800W

● Ce chargeur de voiture pour les batteries portables permet des excursions en plein air sans limites

● Disponible dès aujourd'hui au prix de 329 euros sur le site d'EcoFlow et Amazon

● Jusqu'au 17 juillet, les consommateurs pourront bénéficier de prix avantageux sur des offres groupées, grâce aux promotions d'été d'EcoFlow.

PARIS, le 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- EcoFlow , leader des solutions énergétiques respectueuses de l'environnement, élargit sa gamme de solutions d'alimentation avec le lancement du chargeur de voiture pour les batteries portable - une première sur le marché qui offre aux voyageurs et aux amateurs d'expériences en plein air des capacités de charge rapide en exploitant l'énergie excédentaire de l'alternateur de leur véhicule.

Chargement rapide en déplacement : 1,3 heures pour charger complètement 1 kWh

Avec la demande d'énergie accessible hors réseau des adeptes du camping-car, de l'overlanding* et de la vie en van, il est essentiel d'avoir un accès illimité à l'électricité sans dépendre de sources d'alimentation fixes ou de générateurs.

En se connectant directement à la batterie d'un véhicule, le chargeur d'alternateur s'installe facilement et permet aux utilisateurs de conduire et de recharger simultanément les stations d'alimentation EcoFlow, garantissant ainsi une énergie infinie et un confort digne de la maison.

Grâce à son alternateur de 800 W, le chargeur assure une recharge jusqu'à huit fois plus rapide que les prises auxiliaires traditionnelles. Il est capable de recharger la batterie lors d'un trajet en voiture avec 1 kWh d'électricité en seulement 1,3 heure.

Chargeur 3 en 1, démarreur de secours et entretien de la batterie

En plus d'être un chargeur de 800 W, le chargeur de voiture pour les batteries portables EcoFlow sert également de démarreur d'urgence pour les véhicules et comprend un dispositif de maintien de la batterie intégré pour améliorer la longévité de la batterie de démarrage du véhicule.

Le chargeur d'alternateur permet de réalimenter la batterie du véhicule à partir d'une station d'alimentation portable connectée, fonctionnant ainsi comme un démarreur d'urgence pour éviter aux utilisateurs d'être bloqués. Son dispositif d'entretien de la batterie permet également de s'assurer que la batterie de démarrage du véhicule reste toujours en parfait état.

« Dans le passé, les amateurs de camping et de plein air devaient compter sur les infrastructures de camping ou sur des générateurs à gaz bruyants et très polluants pour obtenir de l'électricité, ce qui gâchait souvent leur expérience de voyage », déclare Joel Cibil Le Meudec, représentant d'EcoFlow pour l'Ibérie et la France. «Grâce à ce produit « Drive & Charge, Plug In & Power », les consommateurs peuvent facilement stocker de l'énergie tout en conduisant. À l'approche des vacances d'été, nous espérons que cette solution offrira aux amateurs de plein air une expérience de voyage plus flexible et sans limites. »

Prix, disponibilité et offres

Le chargeur de voiture pour les batteries portables EcoFlow est maintenant disponible sur le site officiel d'EcoFlow et sur Amazon au prix de 329 €.

Jusqu'au 17 juillet, EcoFlow lancera également une promotion d'été sur son site officiel et sur Amazon , permettant aux utilisateurs d'acheter plusieurs produits groupés à des prix réduits :

Chargeur de voiture pour les batteries portables + DELTA Max 2000 : €1328 (prix original €1628, -€300)

Chargeur de voiture pour les batteries portables + DELTA 2 : 1228 € (prix original 1328 €, -100 €)

Chargeur de voiture pour les batteries portables + DELTA 2 Max : €2128 (prix original €2428, -€300)

La promotion estivale offrira également des prix réduits sur divers produits EcoFlow, notamment des stations électriques portables, des panneaux solaires et des dispositifs d'écosystème intelligents. Les consommateurs peuvent bénéficier d'économies allant jusqu'à 1 300 €, ce qui rend plus accessible la préparation d'aventures en plein air sans limites cet été.

*Overlanding ou 4WD Touring est un voyage terrestre autonome vers des destinations éloignées où le voyage est l'objectif principal.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise leader dans le domaine des solutions énergétiques écologiques avec la vision d'alimenter un nouveau monde. Depuis sa fondation en 2017, EcoFlow vise à devenir un compagnon énergétique fiable et de confiance pour les individus et les familles à travers le monde, en fournissant des solutions d'énergie accessibles et renouvelables à la maison, à l'extérieur et dans les espaces mobiles. Aujourd'hui, avec des sièges opérationnels situés aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, EcoFlow a autonomisé plus de 3 millions d'utilisateurs dans plus de 100 marchés à travers le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel d'EcoFlow : www.ecoflow.com/fr

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2432976/image_5016319_22687443.jpg