ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ СТРАН ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ: 2012-2022 И 2017-2022 гг.

News provided by

Charles & Agnes Kazarian Foundation

25 May, 2023, 16:46 ET

МОЩНАЯ СКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ: 2012–2022 И 2017–2022 гг. 

ВАШИНГТОН, 25 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания JI-Analytics провела анализ финансовых показателей правительств стран южной Европы.

Анализ высокой добавленной стоимости No 577 (HVA No 577) дает мощную скрытую информацию о финансовых показателях пяти крупнейших стран южной Европы за последние десять и пять лет (2012–2022 гг. и 2017–2022 гг.), используя структуру благосостояния граждан и 10 КРI. Пять крупнейших южноевропейских стран: Франция, Греция, Италия, Португалия и Испания (коллеги).

Руководители старшего звена должны заботиться о финансовых показателях и положении правительства, поскольку государственные финансовые решения непосредственно влияют на вероятность долгового, валютного и финансового кризисов, которые оказывают непропорционально большое воздействие на наиболее уязвимые слои населения.

Если вы являетесь старшим лицом, ответственным за финансовые показатели и положение любого из пяти коллег, вы можете бесплатно получить экземпляр Анализа высокой добавленной стоимости No 577 (HVA No 577).

Руководители, желающие получить дополнительный экземпляр, могут связаться по адресу [email protected].

Для ознакомления с одностраничным обзором HVA No577 посетите магазин JI-Analytics по адресу:

https://store.jianalytics.com/products/southern-europe

Информация о компании JI-Analytics
JI-Analytics – транснациональная компания, специализирующаяся на оценке и анализе передового опыта. Наша миссия заключается в создании лучших в мире сравнительных оценок с высоким уровнем добавленной стоимости для руководителей высшего звена, решающих наиболее важные проблемы на пересечении государственных структур, НПО и бизнеса.

JI-Analytics
c/O Фонд Чарльза и Агнес Казарян
1629 K Street NW, Suite 300
Washington, DC 20006
T/+1 202 449 9600
E/ [email protected]

SOURCE Charles & Agnes Kazarian Foundation

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