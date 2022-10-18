Раскрытие потенциала технологий для более экологичной, цифровой Европы

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Huawei Technologies Co.,Ltd.

Oct 18, 2022, 17:23 ET

ПАРИЖ, 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня в Париже начался третий этап международного турне HUAWEI CONNECT 2022. В мероприятии, темой которого в этом году станет «Раскрывая цифровой потенциал» (Unleash Digital), примут участие тысячи лидеров отрасли ИКТ и устойчивого развития, экспертов и партнеров со всего мира. Они обсудят, как все заинтересованные стороны могут более эффективно раскрывать потенциал цифровой производительности, содействовать переходу к устойчивым технологиям и цифровизации и формировать более прочные цифровые экосистемы в Европе.

Обеспечение перехода Европы к устойчивым технологиям и цифровизации с помощью цифровых технологий

В начале мероприятия действующий председатель правления компании Huawei Кен Ху (Ken Hu) изложил в своей вступительной речи три способа, с помощью которых экосистема ИКТ может преодолеть общие барьеры в цифровой трансформации:

  • усиление цифровой инфраструктуры, в том числе за счет более надежных средств подключения и более мощных и разнообразных вычислительных ресурсов;
  • оказание организациям поддержки, чтобы они смогли выйти за рамки простого внедрения облачных технологий и по-настоящему использовать возможности облака, сосредоточившись на передовых технологических услугах, способствующих прорывному развитию;
  • создание местных цифровых экосистем, включая развитие партнеров, укрепление пула квалифицированных специалистов в сфере цифровизации и оказание более широкой поддержки малому и среднему бизнесу.

Эти три подхода к содействию цифровой трансформации тесно связаны с европейской политикой «Цифровое десятилетие». «Компания Huawei продолжит тесно сотрудничать с нашими партнерами в Европе в целях поддержки стратегии цифрового и экологического перехода этого региона, — заявил г-н Ху. — Мы стремимся поддерживать восстановление экономики Европы, успех ее промышленности и создание условий для устойчивого развития».

На этом мероприятии также выступили видные представители отрасли и официальные лица, рассказавшие о ключевых мерах, предпринимаемых их организациями для продвижения процесса перехода Европы к цифровым и экологически чистым технологиям, а также о передовом опыте и идеях, возникающих на этом пути. К их числу относятся Франк Богович (Franc Bogovič), член Европейского парламента; Ален Ассулайн (Alain Assouline), председатель Цифровой Комиссии CPME; Жозе Донозу (José Donoso), президент Global Solar; Фабиен Ауфрехтер (Fabien Aufrechter), вице-президент компании Vivendi по Web 3.0; Гонсало Эльгезабала Айала (Gonzalo Elguezabal Ayala), исполнительный директор AOTEC в Испании, и Виктор Марсе (Victor Marçais), старший партнер Roland Berger.

«В Европе, для Европы»: поддержка местной промышленности и подготовка кадров, необходимых для цифровизации

Цифровые возможности и развитие экосистем являются ключом к цифровой трансформации Европы. «Чтобы помочь европейским отраслям перейти на цифровые технологии, мы усердно работаем над созданием надежной, безопасной и отказоустойчивой инфраструктуры ИКТ, — отметил г-н Ху. — Для поддержки текущих инноваций мы также построили многочисленные Опытные инновационные центры и OpenLabs в таких городах, как Мюнхен и Париж. Вместе мы можем создавать более конкретные решения для европейских отраслей и содействовать ускорению процесса цифровой трансформации».

Компания Huawei также сотрудничает с местными партнерами в целях содействия развитию цифровых талантов в регионе. Компания открыла в Европе ряд академий ИКТ, ориентированных на повышение квалификации студентов и специалистов. С 2011 года компания Huawei организовала обучение в области ИКТ для более чем 4000 человек в 12 европейских странах, включая Великобританию, Францию и Германию.

«Использование битов для управления ваттами»: построение более экологичной Европы с использованием цифровых технологий

«На зеленом фронте мы сочетаем цифровые технологии с электронными системами управления энергоснабжением, чтобы помочь нашим клиентам во всех отраслях снизить свой углеродный след и достичь целей европейской "зеленой сделки"», — отметил г-н Ху. По состоянию на 2021 год компания Huawei помогла своим клиентам и партнерам сгенерировать более 84 миллиардов киловатт экологически чистой энергии в Европе, сократив выбросы CO2 почти на 24 миллиона тонн.

«От устойчивого развития до создания экосистемы — мы работаем в Европе для Европы», — сказал г-н Ху, вновь подтвердив приверженность компании сотрудничеству со своими клиентами и партнерами в целях построения более экологичного и цифрового будущего.

SOURCE Huawei Technologies Co.,Ltd.

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