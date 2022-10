Libérer la puissance de la technologie pour une Europe numérique plus verte

PARIS, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La troisième étape de la tournée mondiale HUAWEI CONNECT 2022 a débuté aujourd'hui à Paris. Le thème de l'événement de cette année est « Libérer le numérique ». Il rassemble des milliers de chefs d'entreprise, d'experts et de partenaires des secteurs des TIC et du développement vert venus du monde entier, afin d'étudier comment toutes les parties prenantes peuvent libérer plus efficacement la productivité numérique, promouvoir la transition verte et numérique de l'Europe et créer des écosystèmes numériques plus solides.

Alimenter la transition numérique et verte de l'Europe grâce à la technologie numérique

Pour donner le coup d'envoi de l'événement, Ken Hu, président tournant de Huawei, a prononcé un discours décrivant trois façons dont l'écosystème des TIC peut aider à surmonter les obstacles communs à la transformation numérique :

Renforcer l'infrastructure numérique, y compris une connectivité plus robuste et des ressources informatiques plus solides et plus diversifiées.

Aider les entreprises à aller au-delà de la simple adoption du cloud et à en tirer le meilleur parti, en mettant l'accent sur les services technologiques de pointe qui favorisent le développement de nouveautés.

Développer des écosystèmes numériques locaux, notamment en développant des partenaires, en renforçant le vivier de talents numériques et en apportant plus de soutien aux PME.

Ces trois approches pour promouvoir la transformation numérique sont étroitement alignées sur la politique de la Décennie numérique de l'Europe. « Huawei continuera à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires européens pour soutenir la stratégie de transition numérique et verte dans la région », a déclaré M. Hu. « Nous sommes déterminés à soutenir la reprise économique de l'Europe et le succès de son industrie, et de favoriser le développement durable. »

Lors de l'événement, un groupe distingué de représentants industriels et gouvernementaux a également pris la parole pour partager les principales mesures prises par leurs organisations pour faire progresser la transition numérique et verte en Europe, ainsi que les meilleures pratiques et réflexions tout au long de ce parcours. Il s'agit notamment de Franc Bogovič, membre du Parlement européen ; d'Alain Assouline, président de la Commission numérique de la CPME ; de José Donoso, président du Global Solar ; de Fabien Aufrechter, vice-président du Web 3.0 de Vivendi ; de Gonzalo Elguezabal Ayala, directeur exécutif d'AOTEC en Espagne ; et de Victor Marçais, associé principal chez Roland Berger.

« En Europe, pour l'Europe » : Autonomiser les industries locales et cultiver les talents numériques

Les capacités numériques et le développement des écosystèmes sont essentiels à la transformation numérique de l'Europe. « Pour aider les industries européennes à passer au numérique », a poursuivi M. Hu, « nous travaillons dur pour construire une infrastructure TIC robuste, sécurisée et résiliente. Nous avons également construit plusieurs centres d'innovation et d'expérience pour soutenir l'innovation continue, ainsi que des open labs dans des villes comme Munich et Paris. Ensemble, nous pouvons créer des solutions plus ciblées pour les industries européennes et aider à accélérer le processus de transformation numérique. »

Huawei travaille également avec des partenaires locaux pour aider à cultiver les talents numériques dans la région. La société a ouvert un certain nombre d'académies TIC en Europe, qui se concentrent sur le perfectionnement des étudiants et des professionnels. Depuis 2011, Huawei a dispensé des formations TIC à plus de 4 000 personnes dans 12 pays d'Europe dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne.

« Utiliser les bits pour gérer les watts » : Construire une Europe plus verte grâce au numérique

« Sur le front écologique », a expliqué M. Hu, « nous combinons la technologie numérique avec l'électronique de puissance pour aider nos clients de toutes les industries à réduire leur empreinte carbone et à atteindre les objectifs du Pacte vert pour l'Europe. « En 2021, Huawei a aidé ses clients et partenaires à générer plus de 84 milliards de kilowatts d'énergie propre ici, en Europe, réduisant ainsi les émissions de CO 2 de près de 24 millions de tonnes.

« Du développement durable à la construction de l'écosystème, nous sommes en Europe, pour l'Europe », a conclu M. Hu, réaffirmant ainsi l'engagement de l'entreprise à travailler aux côtés de ses clients et partenaires pour construire un avenir numérique plus vert.

