«Разработка и промышленное применение сверхтонких кремниевых пластин» от Risen Energy

Компания Risen Energy выпустила технический документ «Разработка и промышленное применение сверхтонких кремниевых пластин»

НИНБО, Китай, 16 января 2024 г. /PRNewswire/ — Фотоэлектрическая промышленность, как высокотехнологичный сектор, прошла через целый ряд технологических итераций, оставаясь в рамках неизменных фундаментальных принципов развития, заключающихся в снижении затрат и повышении эффективности. С технической точки зрения, по мере того как эффективность солнечных элементов p-типа приближается к своему пику, флагманами новой эпохи становятся солнечные элементы n-типа за счет более высокого КПД преобразования. Технология гетероперехода (HJT), являясь одним из основных направлений развития солнечных элементов n-типа, привлекает большое внимание благодаря очевидным и значительным преимуществам в стоимости.

Компания Risen Energy, ведущий мировой поставщик комплексных интеллектуальных решений в области солнечной энергетики, осознала эти изменения уже на раннем этапе и начала заниматься исследованиями HJT еще в 2019 году. За прошедшие годы компания вложила значительные средства в разработку и массовое производство решений на базе технологии HJT, два года подряд занимая лидирующие позиции в мире по поставкам решений HJT и установив четыре мировых рекорда по эффективности модулей HJT. Одновременно Risen Energy провела углубленное исследование нескольких ключевых факторов, ограничивающих снижение затрат при крупномасштабном массовом производстве. К концу 2022 года компания Risen Energy успешно завершила разработку и вышла на массовое производство ультратонких кремниевых пластин, фотоэлектрических модулей без токосъемных шин, металлизационной пасты с низким содержанием серебра и технологии межсоединения ячеек Hyper-link, а также выпустила на рынок HJT-модули Hyper-ion пиковой мощностью 700 Вт+.

С целью поддержать постоянное снижение затрат и массовое производство продукции HJT в отрасли в целом Risen Energy обобщила свой опыт и наблюдения, накопленные в процессе массового производства HJT, в общеотраслевом техническом документе. В августе 2023 года ею был опубликован технический документ «Разработка и промышленное применение металлизационных паст с низким содержанием серебра», в котором компания поделилась размышлениями о применении металлизационных паст с низким содержанием серебра. На этот раз темой документа стал опыт компании Risen Energy в области разработки и промышленного применения ультратонких кремниевых пластин.

Как известно, стоимость кремниевых пластин, металлизационных паст и оборудования составляет более 90% от общей стоимости солнечных элементов HJT, при этом значительная доля затрат — 55% стоимости — приходится на кремниевые пластины. Поэтому очевидно, что снижение стоимости кремниевых пластин представляет собой одним из основных способов стимулирования массового производства HJT, а уменьшение толщины кремниевых пластин признается в отрасли как наиболее прямой и эффективный метод снижения стоимости. Годы исследований и финансовых вложений позволили компании Risen Energy добиться значительного прогресса на пути технической разработки и промышленного применения ультратонких кремниевых пластин. В настоящее время компания Risen Energy наладила массовое производство солнечных элементов и модулей с использованием ультратонких кремниевых пластин толщиной 110 мкм и способна производить пластины толщиной менее 100 мкм.

Публикуя этот технический документ, компания Risen Energy ставит своей целью поделиться своим опытом и наблюдениями по применению и массовому производству ультратонких кремниевых пластин, чтобы способствовать постоянному снижению затрат и стимулировать массовое производство HJT-продукции в отрасли.