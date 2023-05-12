Си Цзиньпин инспектирует город на севере Китая

ПЕКИН, 12 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин, он же генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, в четверг посетил город Цанчжоу в северокитайской провинции Хэбэй, осмотрел посевы на полях, пострадавших от засухи, и угольный порт.

Во время визита Си прошел вглубь пшеничного поля, где ознакомился с выращиванием культур, устойчивых к засухе и щелочности. Осматривая угольный порт, он поинтересовался его работой и планами развития.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=e2iHY4w6ysE

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=e2iHY4w6ysE

SOURCE CCTV+