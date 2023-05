Xi inspeciona cidade do norte da China

PEQUIM, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente chinês Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, visitou na quinta-feira a cidade de Cangzhou, na província de Hebei, no norte da China, inspecionando a produção agrícola em campos secos alcalinos e um porto de carvão.

Durante a visita, Xi entrou em um campo de trigo onde aprendeu sobre o cultivo de culturas tolerantes à seca e à alcalinidade. Ao inspecionar o porto de carvão, ele perguntou sobre seu planejamento de operação e desenvolvimento.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=e2iHY4w6ysE

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=e2iHY4w6ysE

FONTE CCTV+

SOURCE CCTV+