Исследование показало, что лечение аденомы простаты с iTind действует более четырех лет
13 Jul, 2023, 17:35 ET
ГАМБУРГ, Германия, 13 июля 2023 г /PRNewswire/ -- Olympus Corporation, международная компания в области медицинских технологий, объявила о публикации данных исследования, свидетельствующих о том, что минимально инвазивная терапия iTind™ позволяет надолго, более чем на четыре года, облегчить состояние людей, страдающих от симптомов увеличенной простаты, известной также как ДГПЖ.
Данные долгосрочного исследования показывают, что процедура iTind приводит к значительному и стойкому снижению СНМП (симптомов нижних мочевых путей), связанных с ДГПЖ, и улучшению показателей IPSS (шкала для оценки степени тяжести ДГПЖ) и QoL (качества жизни) в течение более 50 месяцев и до 79 месяцев (6,6 лет) после лечения.1
В связи с пандемией COVID-19 пациенты не могли быть обследованы лично для проведения функционального тестирования на сроке наблюдения > 48 месяцев. Поэтому протокол был адаптирован таким образом, чтобы данные о длительном облегчении симптомов, (IPSS), улучшении QoL и необходимости повторного лечения можно было собрать по телефону.
Краткое изложение результатов долгосрочного исследования
- Пятьдесят пациентов продолжили проспективное, одномоментное, многоцентровое исследование по истечении 36 месяцев после лечения. В исследовании проанализированы результаты для 41 из 50 пациентов по истечении 48 месяцев. Девять из 50 пациентов были недоступны для последующего наблюдения: пять пациентов были потеряны для последующего наблюдения; два пациента умерли без связи с применением устройства iTind; двум пациентам (36-48 месяцев наблюдения) потребовалось повторное хирургическое вмешательство (одна трансуретральная резекция простаты, одна тулиевая лазерная энуклеация гиперплазии).
- Лечение с помощью устройства iTind показало значительное улучшение симптомов, снижение IPSS на 45,3% и IPSS-QoL на 45,1% от исходного уровня до 79 месяцев после процедуры (оба P<0,0001).
- После 36 месяцев наблюдения не было зарегистрировано поздних послеоперационных осложнений, и ни одному пациенту не потребовалось дополнительное медикаментозное лечение.
- Частота повторных хирургических вмешательств через 36 месяцев составила 4%, а общая кумулятивная частота повторных вмешательств от исходного уровня до 79 месяцев - 11,1%.
Это исследование финансировалось компанией Medi-Tate - дочерней организацией, полностью принадлежащей компании Olympus Corporation.
Полный текст пресс-релиза представлен на сайт: www.olympus-europa.com
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Ампароре Д., Де Силлис С., Шульман С., Каднер Г., Фиори С., Порпилья Ф. временное имплантируемое нитиноловое устройство для лечения симптомов нижних мочевых путей, связанных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы: результаты за 48 месяцев [опубликовано в Интернете до печати, 23 июня 2023 года]. Minerva Urol Nephrol. 2023;10.23736/S2724-6051.23.05322-3. doi:10.23736/S2724-6051.23.05322-3
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SOURCE Olympus Corporation
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