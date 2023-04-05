Азербайджан модернизирует инфраструктуру рынков капитала с помощью Montran

НДЦ в Азербайджане запускает CEDAR — новое решение для Центрального депозитария ценных бумаг, а БФБ запускает новую трейдинговую систему BETP — ультрасовременные решения, разработанные с помощью компании Montran

БАКУ (Азербайджан), 5 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Национальный депозитарный центр (НДЦ) Республики Азербайджан, Бакинская фондовая биржа (БФБ) и компания Montran объявили об успешном внедрении CEDAR, платформы Центрального депозитария ценных бумаг НДЦ (ЦДЦБ), и BETP, трейдинговой системы БФБ. Эти новые платформы знаменуют собой важную веху в модернизации инфраструктуры рынков капитала в Азербайджане, предоставляя стране самые современные решения для устойчивого управления рынком ценных бумаг.

Новая платформа CEDAR позволяет НДЦ эффективно управлять всем жизненным циклом бездокументарных ценных бумаг, включая регистрацию, клиринг на первичном и вторичном рынке, расчеты и обработку корпоративных действий. Она построена на основе передового опыта и полной поддержки процесса сквозной обработки (STP) с использованием сообщений согласно стандарту ISO 20022. Кроме того, НДЦ запустил новую платформу Портал инвестора, обеспечивающую прямой доступ индивидуальным и корпоративным инвесторам для контроля за своими счетами, сделками и операциями ввода.

BETP — новая торговая система БФБ — обеспечивает возможность торговли бездокументарными ценными бумагами в режиме реального времени и заключения соглашений о перепродаже с использованием ордеров и переговоров. BETP открывает новые возможности для членов БФБ, предоставляя интеграционные возможности с использованием протокола FIX и интерфейсов API для осуществления торговых операций и получения рыночных данных.

По словам г-на Адиширина Гасымова, председателя исполнительного совета НДЦ, «успешное внедрение этих новых платформ является важной вехой в модернизации инфраструктуры рынков капитала в Азербайджане».

Г-н Эльдар Абдуллаев, исполняющий обязанности председателя правления БФБ, добавил: «BETP открывает новые возможности для членов БФБ и их клиентов в плане проведения торговых операций и получения рыночных данных».

«Центральный депозитарий ценных бумаг, Трейдинговая система и Портал инвестора обеспечивают надежное и полностью интегрированное решение для полноценной экосистемы рынков капитала в Азербайджане. Компания Montran уверена в том, что эти современные платформы обеспечат эффективность, а также быструю и оптимизированную интеграцию для всех заинтересованных сторон», — заявила г-жа Регана Эска (Raegan Esca), генеральный директор компании Montran по Европе.

Информация о Национальном депозитарном центре Республики Азербайджан

Национальный депозитарный центр (НДЦ) — некоммерческое юридическое лицо, учрежденное Управлением по надзору за финансовым рынком Республики Азербайджан. Основной целью НДЦ является организация и координация системы депозитариев, которая занимается хранением ценных бумаг, ведением учета прав собственности и других прав, а также регистрацией сделок с ценными бумагами. Более подробную информацию можно найти на сайте www.mdm.gov.az.

Информация о Бакинской фондовой бирже (ЗАО)

Бакинская фондовая биржа — единственная фондовая биржа Азербайджана, где торгуются краткосрочные и долгосрочные облигации, обычные акции, корпоративные и государственные ценные бумаги, а также проводятся операции РЕПО. Более подробную информацию можно найти на сайте www.bfb.az.

Информация о компании Montran

Компания Montran является ведущим поставщиком решений и услуг в области инфраструктуры на рынке платежей и ценных бумаг для многих ведущих финансовых учреждений мира, а также имеет критически важное оборудование и проводит операции более чем в 80 странах. Более подробную информацию можно найти на сайте www.montran.com.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Вероника Альваро (Verónica Alvaro),

[email protected]

SOURCE Montran