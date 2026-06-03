Narodowy Bank Gruzji uruchamia zmodernizowany system płatności RTGS z Montran

Udoskonalona platforma umacnia odporność, skalowalność i gotowość do spełnienia wymogów normy ISO 20022, przy równoczesnym rozwoju ekosystemu finansowego nowej generacji w Gruzji.

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TBILISI, Gruzja, 3 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ --Narodowy Bank Gruzji (NBG), w ramach współpracy z firmą Montran, pomyślnie uruchomił unowocześniony system automatycznych przelewów (ATS, Automated Transfer System), zmodernizowaną platformę rozrachunków brutto w czasie rzeczywistym (RTGS, Real-Time Gross Settlement) zaprojektowaną z myślą o obsłudze komunikacji zgodnej z normą ISO 20022, płatności w czasie rzeczywistym, przetwarzania 24/7 i udoskonalonej odporności krajowej infrastruktury płatności, co jest zwieńczeniem kluczowego etapu współpracy trwającej ponad 25 lat.

Udoskonalona platforma zwiększa wydajność przetwarzania, zarządzanie płynnością finansową, odporność operacyjną, skalowalność i wydajność, przy równoczesnej harmonizacji z międzynarodowymi normami, w tym ISO 20022. To przystosowane do nieustannej pracy rozwiązanie wprowadza zmodernizowaną architekturę, udoskonalone przetwarzanie w czasie rzeczywistym, funkcje zbiorczych rozliczeń i ulepszoną interoperacyjność, jako wsparcie dla rozwijającego się ekosystemu finansowego Gruzji.

W ramach szerszego programu modernizacji, Montran wdraża również system natychmiastowych płatności (IPS, Instant Payment System) na potrzeby transakcji w czasie rzeczywistym oraz rozwiązanie IPS Proxy upraszczające identyfikację odbiorców płatności i poprawę doświadczeń użytkowników dla Narodowego Banku Gruzji.

„Modernizacja naszej infrastruktury płatności jest kluczowym krokiem ku wypełnianiu zmieniających się potrzeb ekosystemu finansowego Gruzji - powiedziała Ekaterine Galdava, wiceprezes Narodowego Banku Gruzji. - Umacnia to naszą odporność, skalowalność i przyszłą gotowość gruzińskiej krajowej infrastruktury płatności".

„Projekt ten jest owocem długoletniego strategicznego partnerstwa firmy Montran i Narodowego Banku Gruzji, które rozpoczęło się ponad dwie dekady temu - powiedział Keith Esca, dyrektor wykonawczy Montran. - Razem pomagamy w budowie nowoczesnej, odpornej i gotowej na przyszłość infrastruktury finansowej dostosowanej do międzynarodowych standardów i zmieniających się potrzeb rynkowych".

Pomyślne uruchomienie systemu jeszcze bardziej pogłębia długotrwałą współpracę pomiędzy Montran a NBG i umacnia zaangażowanie tych organizacji w przyspieszenie modernizacji systemów płatności i wprowadzanie innowacji finansowych w Gruzji. Montran również odnotowuje postępy w zakresie wdrożenia systemu natychmiastowych płatności, którego uruchomienie planowane jest pod koniec 2026 r.

Montran

Montran jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie płatności i infrastruktury rynku kapitałowego, obsługującym najważniejsze instytucje finansowe świata, który zrealizował kluczowe instalacje i działa w ponad 90 krajach. Więcej na stronie internetowej www.montran.com.

Narodowy Bank Gruzji

Narodowy Bank Gruzji jest bankiem centralnym i organem monetarnym, odpowiedzialnym za utrzymanie stabilności cenowej i finansowej kraju, promowanie wydajnej infrastruktury rynku finansowego oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju systemu finansowego Gruzji.