Národná banka Gruzínska spúšťa v spolupráci s Montran modernizovaný platobný systém RTGS
News provided byMontran
Jun 03, 2026, 17:37 ET
Vylepšená platforma posilňuje odolnosť, škálovateľnosť a pripravenosť na normu ISO 20022. Okrem toho podporuje rozvoj gruzínskeho finančného ekosystému novej generácie.
LinkedIn: Korporátne prepojenie Montran
TBILISI, Gruzínsko, 3. júna 2026 /PRNewswire/ – Národná banka Gruzínska (NBG) v spolupráci so spoločnosťou Montran úspešne spustila svoj modernizovaný automatizovaný prevodový systém (ATS), modernizovanú platformu pre hrubé zúčtovanie v reálnom čase (RTGS) navrhnutú na podporu správ podľa normy ISO 20022, platieb v reálnom čase, nepretržitého spracovania a zvýšenej odolnosti národnej platobnej infraštruktúry. Ide o významný míľnik v spolupráci trvajúcej viac ako 25 rokov.
Vylepšená platforma zlepšuje výkon spracovania, riadenie likvidity, prevádzkovú odolnosť, škálovateľnosť a efektívnosť, pričom je zároveň v súlade s medzinárodnými normami vrátane normy ISO 20022. Riešenie s nepretržitou prevádzkou predstavuje modernizovanú architektúru, lepšie spracovania v reálnom čase, možnosti hromadného zúčtovania a vylepšené funkcie interoperability na podporu vyvíjajúceho sa finančného ekosystému Gruzínska.
V rámci širšieho modernizačného programu zavádza Montran aj systém okamžitých platieb (IPS) pre transakcie v reálnom čase, riešenie IPS Proxy na zjednodušenie adresovania platieb a zlepšenie používateľskej skúsenosti pre Národnú banku Gruzínska.
„Modernizácia našej platobnej infraštruktúry je kľúčovým krokom v podpore vyvíjajúcich sa potrieb finančného ekosystému Gruzínska," uviedla Ekaterine Galdava, viceguvernérka Národnej banky Gruzínska. „Táto modernizácia podporuje odolnosť, škálovateľnosť a pripravenosť národnej platobnej infraštruktúry Gruzínska do budúcnosti."
„Tento projekt je dôkazom dlhodobého strategického partnerstva, ktoré má Montran s Národnou bankou Gruzínska, a ktoré trvá viac ako dve desaťročia," povedal Keith Esca, výkonný riaditeľ spoločnosti Montran. „Spoločne pomáhame budovať modernú, odolnú finančnú infraštruktúru pripravenú na budúcnosť, ktorá je v súlade s medzinárodnými štandardmi a vyvíjajúcimi sa potrebami trhu."
Úspešné spustenie ďalej podporuje dlhodobú spoluprácu medzi spoločnosťou Montran a NBG a upevňuje záväzok oboch organizácií k presadzovaniu modernizácie platobných systémov a finančných inovácií v Gruzínsku. Montran zároveň napreduje s implementáciou systému okamžitých platieb, ktorého spustenie sa očakáva do konca roka 2026.
O spoločnosti Montran
Montran je popredným poskytovateľom riešení pre infraštruktúru platieb a kapitálových trhov, ktorý poskytuje služby popredným svetovým finančným inštitúciám s inštaláciami a prevádzkami vo viac ako 90 krajinách. Viac informácií nájdete na stránke www.montran.com
O Národnej banke Gruzínska
Národná banka Gruzínska je centrálna banka a menový orgán krajiny. Zodpovedná za udržiavanie cenovej a finančnej stability, podporu efektívnej infraštruktúry finančného trhu a podporu udržateľného rozvoja gruzínskeho finančného systému.
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