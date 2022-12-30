Число выпущенных за пределами материкового Китая карт UnionPay превысило 200 млн

Благодаря непрерывному расширению глобальной сети количество карт UnionPay International, выпущенных за пределами материковой части Китая, достигло более 200 миллионов

10 лет оказания инновационных платежных услуг по всему миру

ШАНХАЙ, 30 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- Количество выпущенных за пределами материковой части Китая платежных карт UnionPay превысило 200 миллионов. Это достижение ознаменовало собой начало нового десятилетия в истории деятельности компании UnionPay International (UPI), предоставляющей высококачественные, экономичные и безопасные трансграничные платежные услуги крупнейшей в мире базе владельцев карт. С момента основания компании в 2012 году сеть партнеров UPI расширились с первоначальных 60 до 2500 учреждений по всему миру. Сеть принимающих карты UnionPay партнеров в настоящее время охватывает 181 страну и регион, при этом карты UnionPay выпускаются в 78 из них, обеспечивая удобное местное обслуживание для постоянно растущего числа владельцев карт UnionPay и принимающих их продавцов по всему миру.

UnionPay International значительно повышает удобство трансграничных платежей для местных владельцев карт

За последнее десятилетие UPI непрерывно развивала новейшие платежные технологии, чтобы владельцы карт UnionPay во всех уголках земного шара имели доступ к новейшим услугам в области трансграничных платежей. В настоящее время за пределами материковой части Китая карты UnionPay принимают 38 миллионов продавцов, что в четыре раза больше, чем в 2012 году, и только в 2022 году прибавилось еще четыре миллиона новых продавцов. Доля приема карт UnionPay в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке достигли 95%, 80% и 80% соответственно. Систему UnionPay в настоящее время используют 22 миллиона онлайн-продавцов в 200 странах и регионах.

За эти десять лет цифровая трансформация мировой платежной отрасли развивалась быстрыми темпами, и UPI ускорила выпуск новых версий своих продуктов и модернизацию услуг, чтобы соответствовать постоянно меняющимся платежным привычкам международных клиентов. В тесном сотрудничестве с центральными банками, национальными коммутационными сетями и платежными альянсами UPI предоставила свою инновационную финансовую инфраструктуру и технические стандарты в таких странах, как Таиланд и Филиппины, и стала единым стандартом карт с чипами для трансграничных платежей в Азиатской платежной сети.

Глобальное расширение UPI отражает впечатляющие технологические и цифровые инновации

В последние годы для банковской отрасли было запущено унифицированное приложение UnionPay, поддерживающее бесконтактные платежи, платежи по QR-кодам и платежи внутри приложений, что значительно повысило удобство мобильных платежей для владельцев карт. За пределами материковой части Китая было запущено более 170 электронных кошельков стандарта UnionPay с поддержкой UnionPay App, и более 16 миллионов зарубежных продавцов теперь могут с большим удобством пользоваться платежами по QR-кодам и свайп-оплатой QuickPass.

В 2018 году была запущена версия приложения UnionPay для специальных административных районов Гонконга и Макао, которая за четыре года стала одним из самых популярных мобильных платежных продуктов для их жителей. Доступ к мобильным платежным сервисам UnionPay охватывает PayLah! (Сингапур), Boost (Малайзия), K Plus (Таиланд), а также множество других ведущих продуктов. За этими достижениями стоят платформы технического обслуживания UPI, включая платформы разработчиков, облачных служб выпуска карт и сервисных сценариев, которые снижают технические трудности и затраты партнеров на доступ к мобильным сервисам UnionPay, поддерживая все больше финансовых учреждений. К экосистеме мобильных платежей UnionPay также присоединились предприятия телекоммуникационной отрасли, сектора розничной торговли и пр., способствуя дальнейшему повышению удобства мобильных платежей для владельцев международных карт.

Глобальный охват UnionPay продолжает увеличиваться и будет расширяться в следующем десятилетии

Продолжая расширять свой глобальный охват, вести инновационную деятельность и обеспечивать простоту использования для владельцев карт по всему миру, ранее в этом году компания UnionPay также впервые начала выпуск своих карт в Замбии, где они быстро стали новым популярным платежным средством. С начала этого года в разных странах мира было выпущено более 20 миллионов карт UnionPay, а объем транзакций превысил доковидный уровень. В Азиатско-Тихоокеанском регионе каждая четвертая из выпускаемых банковских карт — это карта UnionPay, на долю которой в настоящее время приходится 95% дебетовых карт в САР Гонконг и Макао. Согласно изданию Nilson Report, в 2021 году UnionPay заняла первое место среди крупнейших международных эмитентов карт в АТР по объему транзакций.

SOURCE UnionPay International