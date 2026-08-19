UnionPay et Standard Bank ouvrent de nouvelles perspectives en matière de commerce électronique transfrontalier pour les commerçants sur neuf marchés africains

JOHANNESBURG, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) et Standard Bank Group ont étendu l'acceptation des paiements en ligne UnionPay à neuf marchés africains, permettant ainsi aux commerçants participants d'accepter des paiements en ligne sécurisés de la part des titulaires de cartes UnionPay et offrant aux entreprises un accès plus large à la demande transfrontalière des consommateurs.

Cette nouvelle fonctionnalité renforce le commerce numérique à travers l'Afrique en aidant les commerçants à proposer davantage d'options de paiement, à simplifier le processus de paiement et à répondre aux besoins des voyageurs internationaux, des acheteurs transfrontaliers et des entreprises opérant sur plusieurs marchés.

Grâce à ce partenariat, les commerçants en ligne présents au Botswana, Ghana, Kenya, Malawi, Namibie, Tanzanie, Ouganda, Zambie et au Zimbabwe peuvent désormais proposer le paiement sécurisé UnionPay pour le commerce électronique, avec près de 900 commerçants participants à travers le continent.

S'inscrivant dans le prolongement de la collaboration annoncée par Standard Bank et UnionPay en 2024, cette nouvelle extension intervient alors que les entreprises africaines cherchent de plus en plus à servir des clients au-delà de leurs marchés nationaux, soutenues par la croissance continue du commerce électronique, des voyages, du tourisme et des échanges régionaux. Pour les commerçants, la possibilité d'accepter en ligne des moyens de paiement reconnus à l'échelle internationale peut contribuer à améliorer le taux de conversion, à élargir la clientèle et à favoriser la participation au commerce numérique transfrontalier.

Les cartes UnionPay sont acceptées dans 183 pays et régions, dont 51 pays d'Afrique, et sont émises dans 85 pays et régions à travers le monde. La présence d'UnionPay en Afrique se traduit par environ 7 millions de cartes émises à travers le continent, ce qui offre aux commerçants de nouvelles opportunités pour toucher les consommateurs qui voyagent, font du commerce et effectuent des transactions au-delà des frontières.

S'appuyant sur la présence de Standard Bank en Afrique, cette capacité d'acceptation élargie est adaptée au contexte local, évolutive à l'échelle régionale et reliée aux flux clients internationaux. Les commerçants peuvent proposer des transactions de commerce électronique en monnaie locale, en dollars américains ou dans les deux devises, en fonction des besoins du marché.

Au-delà de l'élargissement de l'accès aux réseaux de paiement internationaux, ce partenariat favorise également l'intensification des échanges commerciaux sur les marchés africains. S'appuyant sur la présence de Standard Bank en Afrique, cette solution permet de mettre les commerçants en relation avec des flux de clients tant régionaux qu'internationaux, favorisant ainsi les échanges et le commerce en Afrique et au-delà.

« Les entreprises africaines vendent de plus en plus au-delà de leurs marchés nationaux, et la capacité à accepter des moyens de paiement internationaux reconnus devient essentielle à cette croissance. En permettant l'acceptation des paiements UnionPay dans le commerce en ligne sur neuf marchés africains, Standard Bank aide les commerçants à simplifier les processus de paiement, à toucher davantage de clients et à participer plus efficacement au commerce numérique transfrontalier. Ce partenariat témoigne de notre engagement à mettre à profit notre présence en Afrique et nos capacités numériques pour offrir des opportunités de croissance concrètes aux entreprises de tout le continent », déclare Bill Blackie, responsable des services aux entreprises et de la banque commerciale au sein du groupe Standard Bank.

« UnionPay International s'engage à étendre la couverture et la facilité d'utilisation de son réseau de paiement à travers l'Afrique. Notre collaboration avec Standard Bank permet à davantage de commerçants d'accepter les paiements UnionPay en ligne et offre aux titulaires de cartes UnionPay un choix plus large et davantage de commodité lorsqu'ils effectuent des transactions auprès d'entreprises africaines. Ensemble, nous contribuons à rendre le commerce numérique plus sûr, plus simple et plus connecté dans toute la région », déclare M. Feng Chen, directeur général de la succursale africaine d'UnionPay International.

Cette capacité d'acceptation élargie devrait profiter à un large éventail d'entreprises, notamment aux professionnels de l'hôtellerie et du tourisme, aux commerçants et aux plateformes de commerce électronique. En offrant aux clients davantage de moyens de paiement en ligne et en prenant en charge des normes d'authentification reconnues à l'échelle internationale, cette solution aide les commerçants à améliorer l'expérience d'achat tout en renforçant la confiance dans les transactions numériques.