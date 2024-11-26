ПЕКИН, 26 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Начиная с 26 ноября, на телефонный терминал сервисная горячая линия по управлению миграцией 12367 добавляются новые сервисные функции на русском, японском и корейском языке на основе изначально имевшихся двуязычных сервисных услуг на китайском и английском языке. Пользователь, позвонивший на телефонный номер 12367, исходя из собственных потребностей, может выбрать сервисные услуги на соответствующем языке из опциональных пунктов языковой навигации. Если выбирается сервисная функция на русском, японском или корейском языке, тогда сервисная горячая линия сразу создаст трёхсторонний голосовой звонок между «пользователем, переводчиком и телефонистом», обеспечивая сервисный отклик по принципу «тот, кто первый отвечает на звонок (первый номер), сразу занимается полученным вопросом до его полного решения», чтобы дальше предоставлять прибывшим в Китай и находящимся в Китае иностранным гражданам ещё более удобные и быстрые сервисные услуги по миграционному выезду и въезду через государственную границу, помогая создавать первоклассную предпринимательскую окружающую среду с рыночным и международным характером на основе верховенства права.

В качестве принципа «тот, кто первый отвечает на звонок (первый номер)» в интегрированном «центре сервисного обслуживания клиентов», учреждённом государственным управлением по делам миграции с ориентацией на китайских и иностранных сотрудников, выполняющих выезд и въезд через государственную границу, сервисная горячая линия по управлению миграцией 12367 включает в себя телефонный терминал, клиентский терминал приложения «移民局12367», терминалы в приложении «Вэйсинь» (WeChat) и «Чжифубао» (Alipay), терминал веб-сайта и другие соответствующие терминалы. Посредством интеллектуальной услуги отклика в режиме реального времени 7×24 (24 часа 7 дней в неделю) китайским и иностранным сотрудникам предоставляются услуги типа «единого окна» по принципу «можно спросить, можно решить». Это важное окно, продвигающее решение «срочных, сложных, беспокойных, ожидающих решения» вопросов для китайских и иностранных сотрудников и предприятий в сфере управления миграцией в Китае. С 8 апреля 2021 года, когда было начало функционирование, сервисная горячая линия приняла более 14 миллионов обращений во входящих звонках и входящих электронных сообщениях из Китая и из-за рубежа с операционными консультациями, мнениями (замечаниями) и рекомендациями в сфере управления миграцией в Китае. Объекты сервисного обслуживания покрывают 156 государств и регионов по всему миру. Коэффициент первого решения вопросов из входящих звонков и электронных сообщений достигает 99,9%. Средний коэффициент удовлетворения достигает 98,6%. Раскрывается важная роль для технического обслуживания нормального порядка управления выездом и въездом через государственную границу, а также для сервисного социально-экономического развития и обмена китайскими и иностранными сотрудниками.

Далее государственное управление по делам миграции будет продолжать оптимизировать функционирование сервисной горячей лини 12367, внося новый вклад, непрерывно расширяя каналы сервисного обслуживания и сервисные услуги, активно предоставляя обратный отклик на соответствующие потребности по благоустройству китайских и иностранных сотрудников, выезжающих и въезжающих через государственную границу, прилагая усилия для обеспечения удобного входящего и входящего передвижения китайских и иностранных сотрудников, а также для сервисного содействия высокоуровневому и высококачественному открытому развитию.

Новости происходят от :Государственного управления по делам миграции