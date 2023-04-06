Церемония сброса воды прошла в Дуцзянъяне

ЧЭНДУ (Китай), 6 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 5 апреля в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, стартовал Дуцзянъяньский фестиваль сброса воды, посвященный памяти создателей ирригационной системы Дуцзянъянь.

Торжественная церемония открытия ирригационной системы Дуцзянъянь в Чэнду, административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая, состоялась в день поминовения предков Цинмин, который выпал в этом году на 5 апреля, чтобы почтить память об ее создателях.

The Dujiangyan Water-Releasing Festival kicks off on Apr 5 in Chengdu, capital of Southwest China's Sichuan province, to commemorate the founders of the Dujiangyan Irrigation System.

В мероприятии приняли участие более 1000 гостей со всего мира, одетые в традиционные костюмы ханьфу. Среди них послы Эквадора, Таиланда и Мальты, советник посольства Эфиопии в Китае, а также более 30 генеральных консулов и консульских должностных лиц из 17 стран, таких как Польша, Чили и Испания.

Ирригационная система Дуцзянъянь, построенная в верхах реки Миньцзян 2279 лет назад губернатором Сычуаня Ли Бином и его сыном, по-прежнему используется по сей день. С момента завершения ее строительства она предотвращает наводнения и засухи на равнине Чэнду.

Начиная с древних времен работники каждую зиму использовали плоты, чтобы блокировать течение реки Миньцзян для очистки речного русла и укрепления дамб в сухой сезон. Весной они расцепляли плоты, чтобы высвободить воду и направить ее на сельскохозяйственные угодья на равнине.

Постепенно возникла традиция проведения церемонии сброса воды для ирригационной системы на праздник Цинмин, знаменуя начало насыщенного весеннего сезона. Сегодня эта традиция переросла в грандиозное мероприятие — Дуцзянъяньский фестиваль сброса воды.

Дуцзянъяньский фестиваль сброса воды является одной из самых торжественных и грандиозных народных традиций в западном Сычуане и внесен в первую группуНационального нематериального наследия. Ирригационная система Дуцзянъянь вместе с близлежащей горой Цинчэн была внесена в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Гжегож Петр Моравски (Grzegorz Piotr Morawski), генеральный консул Польши в Чэнду, впервые принявший участие в фестивале, заявил, что был очень впечатлен. Он восхищается историческим наследием и культурой китайского народа, ведь этой церемонии тысячи лет, и она проводится до сих пор.

Ирригационная система орошает 755 000 гектаров сельскохозяйственных угодий в 40 уездах Западно-Сычуаньской равнины и удовлетворяет потребности десятков миллионов людей в воде для жизни, производства, экологии и охраны окружающей среды.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2048935/The_Dujiangyan_Water_Releasing_Festival_kicks_Apr_5_Chengdu_capital_Southwest.jpg

SOURCE The Publicity Department of Dujiangyan Municipal Party Committee