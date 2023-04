Cérémonie de libération d'eau à Dujiangyan

CHENGDU, Chine, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le festival de libération d'eau de Dujiangyan débute le 5 avril à Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, pour commémorer les fondateurs du système d'irrigation de Dujiangyan.

Lors du festival de Qingming, qui s'est déroulé le 5 avril de cette année, une grande cérémonie a eu lieu à Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, afin de rendre hommage au système d'irrigation de Dujiangyan et à ses fondateurs.

The Dujiangyan Water-Releasing Festival kicks off on Apr 5 in Chengdu, capital of Southwest China's Sichuan province, to commemorate the founders of the Dujiangyan Irrigation System.

Plus de 1 000 invités du monde entier ont assisté à l'événement, portant le hanfu, une tenue traditionnelle. Parmi les invités ont figuré les ambassadeurs de l'Équateur, de la Thaïlande et de Malte, le ministre de l'ambassade d'Éthiopie en Chine, ainsi que de plus de 30 consuls généraux et représentants consulaires de 17 pays, dont la Pologne, le Chili et l'Espagne.

Le système d'irrigation de Dujiangyan, construit il y a 2 279 ans par le gouverneur du Sichuan Li Bing et son fils, est toujours utilisé aujourd'hui. Depuis son achèvement, la plaine de Chengdu a été épargnée par les inondations et les sécheresses.

Autrefois, les travailleurs bloquaient chaque hiver le cours de la rivière Minjiang à l'aide de radeaux afin de maintenir les lits de rivière et de renforcer les digues pendant la saison sèche. Au printemps, ils arrachaient les radeaux pour libérer l'eau et irriguer les terres agricoles de la plaine.

Au fil du temps, il est devenu une tradition de tenir une cérémonie de libération d'eau pour célébrer le système d'irrigation lors du festival de Qingming, qui marque le début d'une saison de grand labour printanier. Aujourd'hui, cette tradition est devenue un grand événement : le festival de libération d'eau de Dujiangyan.

Le festival de libération d'eau de Dujiangyan, une des activités de culture populaire les plus solennelles et grandioses tenues dans l'ouest du Sichuan, a été répertorié dans le premier groupe de patrimoines immatériels nationaux. Le système d'irrigation de Dujiangyan, ainsi que la montagne voisine de Qingcheng, sont inscrits au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.

Grzegorz Piotr Morawski, consul général de Pologne à Chengdu, a participé au festival pour la première fois et a fait savoir qu'il était très impressionné par l'événement. De plus, il a souligné son admiration pour le peuple chinois et ses héritages historiques et culturels, ainsi que pour le fait que cette cérémonie millénaire continue de se tenir aujourd'hui.

Le système d'irrigation arrose 755 000 hectares de terres agricoles dans 40 comtés de la plaine occidentale du Sichuan, et il fournit à des dizaines de millions de personnes l'eau dont elles ont besoin pour vivre, produire et protéger l'environnement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2048935/The_Dujiangyan_Water_Releasing_Festival_kicks_Apr_5_Chengdu_capital_Southwest.jpg

SOURCE The Publicity Department of Dujiangyan Municipal Party Committee