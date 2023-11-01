НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЧИСТНОЙ ГЕОМЕТРИИ ОТ KENNAMETAL С ИННОВАЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ СТРУЖКОЛОМА

News provided by

Kennametal

01 Nov, 2023, 11:55 ET

ПИТТСБУРГ, 1 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Kennametal Inc. (NYSE: KMT) объявила сегодня о выпуске нового решения для чистовой обработки металлических поверхностей (FV Geometry) с инновационной конструкцией стружколома, обеспечивающей более стабильную и острую режущую кромку для уменьшения шероховатости поверхности и стружкообразования.

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Developed to cut on a wider application range with consistency and featuring a unique chip breaker design, sharper edge and built-in coolant channels.
Developed to cut on a wider application range with consistency and featuring a unique chip breaker design, sharper edge and built-in coolant channels.

«Гибкость нашего нового решения для чистовой обработки поверхности FV Geometry обеспечивает операторам повышенную производительность за счет постоянного контроля стружкообразования при малой и средней глубине резания и уменьшения количества прерываний процесса для смены инструмента», — говорит Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по маркетингу и глобальному управлению продукцией.

Конструкция FV Geometry предусматривает каналы для подачи СОЖ ближе к режущей кромке, что обеспечивает максимальную универсальность и возможность работы в режиме непрерывного и слегка прерывистого резания.

FV Geometry устраняет необходимость смены инструмента для выполнения чистовой обработки, что делает это решение идеальным для широкого применения в транспортном и общем машиностроении.

О компании Kennametal
Являясь лидером в области промышленных технологий, компания Kennametal Inc. поставляет своим клиентам высокопроизводительное оборудование благодаря использованию современных достижений материаловедения, эффективной оснастки и износостойких решений. Предприятия авиакосмической и оборонной промышленности, а также предприятия, работающие в области земляных работ, энергетики, общего и транспортного машиностроения, обращаются в компанию Kennametal для повышения точности и эффективности своего производства. Каждый день около 8700 сотрудников компании помогают поддерживать конкурентоспособность клиентам почти в 100 странах мира. Прибыль компании Kennametal в 2023 финансовом году составила 2,1 млрд долларов США. Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте  www.kennametal.com. Следите за новостями @Kennametal в социальных сетях X (ранее Twitter), Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2262242/Kennametal_FV.jpg

SOURCE Kennametal

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