Азербайджанская СФЭС примет участие в 10-й годовщине инициативы «Один пояс - один путь»

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Sungrow Power Supply Co., Ltd.

30 Nov, 2023, 20:28 ET

Первая и самая крупная в Азербайджане солнечная фотоэлектрическая станция для коммунальных предприятий примет участие в церемонии по поводу 10-й годовщины инициативы «Один пояс – один путь» в формате онлайн

БАКУ, Азербайджан, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Недавно солнечная фотоэлектрическая станция 308MWp Area 60, первая и самая крупная в Азербайджане солнечная фотоэлектрическая станция для коммунальных предприятий, официально начала свою работу, используя разработанное компанией Sungrow решение для коммунальных предприятий под ключ, струнные инверторы SG320HX и распределительные устройства среднего напряжения (MVS). Данный проект представляет собой существенный шаг вперед в развитии энергосистемы Азербайджана, являясь частью инициативы «Один пояс – один путь».

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Ilham Aliyev at the grid connection ceremony
Ilham Aliyev at the grid connection ceremony

Азербайджан находился в числе первых государств, поддержавших инициативу «Один пояс – один путь», начав сотрудничество с Китаем во многих областях, в частности в области транспортных услуг, логистики и инфраструктуры. Он также находится в поиске китайских деловых партнеров для совместного строительства углеродно-нейтрального будущего. Данная задача предполагает диверсификацию экономики и сокращение зависимости от нефти и природного газа. К 2030 году Министерство энергетики Азербайджана планирует увеличить долю установленной мощности возобновляемых источников энергии до 30 % в общем энергетическом балансе страны.

Являясь первым в своем роде проектом в области возобновляемых источников энергии для коммунальных предприятий в Азербайджане, данный проект солнечной энергетики Area 60 использует только ультрасовременные струнные инверторы SG320HX мощностью 320 кВт производства компании Sungrow и совместим с распределительными устройствами среднего напряжения MV8850-LV, что гарантирует безопасность, высокую эффективность, простоту эксплуатации и экологичность системы. В проекте также используются крупные фотоэлектрические блоки на 8,85 МВт инновационного дизайна, а панели SVG полностью заменены на SG320HX, что способствует еще большей выработке энергии и сокращению инвестиционных затрат. Кроме этого, панели SG320HX обеспечивает стабильность работы даже при слабой сети.

Проект 308MWp охватывает площадь около 5,5 млн квадратных метров в Гобустанском районе, который расположен приблизительно в 60 км к юго-западу от Баку, столицы Азербайджана. Он будет производить 500 млн киловатт-часов электроэнергии в год. К этому моменту 110 000 семей смогут использовать «зеленое» электричество, что приведет к сокращению выбросов углекислого газа более, чем на 200 000 тон в год.

«В марте прошлого года мы участвовали в потрясающей церемонии закладки солнечной электростанции», – заявил Ильхам Алиев (Ilham Aliyev), президент Азербайджана. «Сегодня мы с гордостью видим, что за относительно короткий период времени этот пустынный район Апшеронского полуострова стал источником «зеленой» энергии. Это – большое достижение».

Джеймс Ву (James Wu), старший вице-президент компании Sungrow сказал: «Это честь сотрудничать с компаниями Dongfang Electric из Китая и Masdar из ОАЭ в реализации данного проекта в Азербайджане. В последнее десятилетие Китай дал старт энергетическому переходу во многих странах мира и стал двигателем экономического роста на местах, предлагая свои продукты, технологии и опыт. Являясь одной из ведущих в отрасли китайских компаний, Sungrow также внесла свой вклад в инициативу, предоставив передовые решения и услуги в области возобновляемых источников энергии. Мы надеемся, что под эгидой инициативы «Один пояс – один путь» будет реализовываться все большее количество проектов в области возобновляемых источников энергии, и наш мир скоро станет углеродно-нейтральным».

О Sungrow 

Sungrow Power Supply Co., Ltd. («Sungrow») — это самая успешная в мире компания по производству инверторов, установившая системы на  405 ГВт в мире по состоянию на июнь 2023 г. Sungrow, основанная в 1997 году университетским профессором Као Реньсяном (Cao Renxian), является лидером в сфере исследований и разработок инверторов для солнечных батарей с самым большим штатом специалистов, отвечающих за НИОКР в отрасли, и широким спектром продукции, включающим фотогальванические инверторы и аккумуляторные системы для коммунального, торгово-промышленного и бытового применения, а также признанные во всем мире плавучие солнечные электростанции, приводные системы для электромобилей на дальние расстояния, зарядные решения для электромобилей и системы для производства возобновляемого водорода. Благодаря убедительному 26-летнему опыту работы в сфере производства фотогальванических систем решения Sungrow генерируют энергию в более чем 150 странах мира. С дополнительной информацией о Sungrow вы можете ознакомиться на сайте www.sungrowpower.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2288036/image_967934_11187414.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2288037/Ilham_Aliyev_grid_connection_ceremony.jpg
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