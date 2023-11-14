Пластины большего размера в модулях Astronergy ASTRO N7 удешевят солнечные электростанции

ХАНЧЖОУ, Китай, 14 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Astronergy, первопроходец в области производства фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа, объявила о пополнении серии модулей ASTRO N7 TOPCon новыми линейками изделий на 66 прямоугольных ячейках, которые готовы к запуску в серийное производство и предлагают клиентам еще одно отличное решение для получения более высокой отдачи и снижения стоимости солнечных энергосистем.

A poster showcases the ASTRO N7 66-cell product with rectangular silicon wafers.

В основе производства 66-ячеечных модулей TOPCon, которые являются продолжением серии ASTRO N7, по-прежнему лежит собственная технология TOPCon 3.0 компании Astronergy и передовая технология SMBB, за счет чего средний КПД модулей превышает 25,7%.

К числу основных особенностей этих изделий, делающих их уникальными, относятся прямоугольные кремниевые пластины n-типа размером 210 мм. По сравнению с популярными на рынке пластинами типа М10 площадь пластин размером 182*210 мм увеличена более чем на 15,6%, что позволяет повысить эффективность ячеек и модулей в целом и снизить стоимость одного ватта производимой энергии.

Ожидается, что при стандартном размере модуля, ранее принятом Astronergy и другими лидерами в области солнечной энергетики, 66 прямоугольных ячеек обеспечат 66-ячеечному модулю ASTRO N7 мощность более 615 Вт и КПД преобразования выше 22,8%, что является рекордным показателем в отрасли.

Для пользователей солнечных систем коммунального назначения применение 66-ячеечных модулей ASTRO N7 снижает затраты на BOS по сравнению с модулями с квадратными пластинами с размером стороны 182 мм, а их низковольтные характеристики могут означать преимущество при проектировании солнечных энергосистем.

Продолжая курс на высочайшее качество, как все модули ASTRO N7, 66-ячеечные модули оснащены стеклянным покрытием с высокой светопропускающей способностью, что позволяет повысить коэффициент пропускания на 0,3%, а также улучшить эффективность модулей и их защиту от конденсата, т.е. увеличить устойчивость изделий к внешним воздействиям.

Благодаря перенаправляющему свет пленочному покрытию, температурному коэффициенту

-0,29%/℃, улучшенным характеристикам LID&LETID, низкому уровню излучения и отличным механическим характеристикам, 66-ячеечные модули могут обеспечить стабильную работу в течение 30 лет с ежегодной деградацией (со 2-го по 30-й год эксплуатации), не превышающей 0,4%.

Входя в шестерку мировых лидеров по объемам поставок фотоэлектрических модулей, компания Astronergy выступает в роли двигателя технологического прогресса и знатока рынка, который глубоко понимает запросы клиентов и разрабатывает для них более совершенные и адаптируемые решения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2273444/A_poster_ASTRO_N7_66_cell_product.jpg