Китайский форум интеллектуальной связи 2023 укрепляет международный консенсус

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CCTV.com

09 Sep, 2023, 10:29 ET

Китайский международный форум интеллектуальной связи 2023 укрепляет международный консенсус и способствует внедрению инноваций в СМИ 

УСИ, Китай, 9 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Китайский международный форум интеллектуальных коммуникаций 2023, организованный China Media Group и народным правительством провинции Цзянсу, прошел в Уси провинции Цзянсу с 7 по 9 сентября.

China International Intelligent Communication Forum 2023
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China International Intelligent Communication Forum 2023
China International Intelligent Communication Forum 2023

Форумы проводились дважды с 2021 года в виде высококлассной платформы для международных обменов и сотрудничества в сфере интеллектуальных коммуникаций. В этом году на форуме, посвященном теме "Новое путешествие к 0коммуникации без границ", приняли участие бывшие высокопоставленные политические деятели, представители международных организаций, послов в Китай, а также представители китайских и зарубежных СМИ, эксперты, ученые и предприниматели. Они поделились мнениями и достижениями в отношении тенденций развития интеллектуальной коммуникации, ответственности СМИ в эпоху интеллектуальных технологий и т.д.

В число участников форума вошли соответствующие руководители China Media Group и Народного правительства провинции Цзянсу, соответствующие должностные лица муниципального народного правительства Уси, Линь Шанли, президент Китайского университета Жэньминь, Маттео Ренци, бывший премьер-министр Италии, Эрик Сольхейм, бывший заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и президент Центра ЕС-Азия, Шахбаз Хан, представитель Многосекторального регионального бюро ЮНЕСКО по Восточной Азии и Джон Коллинз, академик Кембриджского университета. Они присутствовали на форуме лично или по видеосвязи и выступили с речами. Во время форума China Media Group с гордостью представила CMG Algorithm.

Представителям молодежи как внутри страны, так и за рубежом было предложено провести диалог за круглым столом для поиска решений с многокультурной точки зрения путем проведения дискуссий, посвященных новым возможностям и проблемам, с которыми сталкивается молодое поколение в эпоху интеллектуальных средств массовой информации.

Были проведены три подфорума на тему "Интеллектуальные технологии", "Интеллектуальное потребление" и "Интеллектуальная культура", а также такие мероприятия, как «Глобальная прямая трансляция "Уси на мировую арену"», «Путешествие интернет-знаменитости в Уси» и «Тур послов по Уси».

Город Уси, принимающий город, давно известен как "Сияющая жемчужина озера Тайху и процветающая земля региона Цзяннань". Имея более чем 3000-летнюю историю, Уси был одним из мест рождения культуры Ву и стал колыбелью китайской национальной промышленности и торговли в XX веке. В последние годы Уси воспринимает форум как возможность развивать интеллектуальную медиаиндустрию и применять достижения сотрудничества.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2206132/CIICF_2023.jpg

SOURCE CCTV.com

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