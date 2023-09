Fórum Internacional de Comunicação Inteligente da China de 2023 cria um consenso internacional e facilita a inovação da mídia

WUXI, China, 9 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- O Fórum Internacional de Comunicação Inteligente da China de 2023, organizado pelo China Media Group e pelo Governo Popular da Província de Jiangsu, foi realizado em Wuxi, Jiangsu, de 7 a 9 de setembro.

China International Intelligent Communication Forum 2023

O fórum foi realizado duas vezes desde o ano 2021, construindo uma plataforma inovadora para intercâmbios internacionais e cooperação em comunicação inteligente. Sob o tema "Uma nova jornada rumo à conectividade sem barreiras", o fórum deste ano reuniu ex-dignitários políticos, representantes de organizações internacionais, embaixadores na China, bem como representantes da mídia chinesa e estrangeira, especialistas, acadêmicos e empreendedores. Os participantes compartilharam opiniões e conquistas sobre a tendência crescente da comunicação inteligente, falaram sobre a responsabilidade da mídia na era da inteligência e sobre outros assuntos de interesse.

Entre os participantes do fórum estiveram líderes importantes do China Media Group e do Governo Popular da Província de Jiangsu, funcionários importantes do Governo Popular Municipal de Wuxi, Lin Shangli, presidente da Universidade de Renmin da China, Matteo Renzi, ex-primeiro-ministro da Itália, Erik Solheim, ex-secretário-geral das Nações Unidas e presidente do Centro UE-Ásia, Shahbaz Khan, representante do Escritório Regional Multissetorial da UNESCO para o leste asiático e John Collins, acadêmico da Universidade de Cambridge. Estas pessoas participaram do fórum pessoalmente ou por videoconferência e fizeram discursos. Durante o fórum, o China Media Group lançou o "Algoritmo CMG" de forma grandiosa.

Representantes de jovens nacionais e estrangeiros foram convidados para um diálogo de mesa redonda, para buscar soluções a partir de uma perspectiva multicultural por meio de discussões centradas nas novas oportunidades e desafios enfrentados pela geração jovem na era da mídia inteligente.

Três sub-fóruns sobre "tecnologia inteligente", "consumo inteligente" e "cultura inteligente" foram realizados, juntamente com atividades como "Wuxi no cenário mundial", "Jornada da celebridade da Internet para Wuxi" e "Wuxi Tour dos embaixadores".

Wuxi, a cidade sede, é conhecida há muito tempo como "uma pérola brilhante do Lago Taihu e uma terra próspera da região de Jiangnan". Com mais de 3.000 anos de registros escritos, Wuxi foi um dos locais de nascimento da cultura Wu e se tornou o berço da indústria e do comércio nacional chinês no século 20. Nos últimos anos, Wuxi aproveitou o fórum como uma oportunidade para desenvolver o setor da mídia inteligente e obter conquistas com a cooperação.

FONTE CCTV.com

