Повышение безопасности для клиентов Alpha Bank Romania: новая система совместно с Montran | Повышенная безопасность для клиентов Alpha Bank Romania: новая система борьбы с мошенничеством, разработанная совместно с Montran

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Montran

Sep 11, 2024, 01:00 ET

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Alpha Bank Romania совместно с компанией Montran, ведущим поставщиком межбанковских платежных систем в стране, запустил передовую систему борьбы с мошенничеством. Это стратегическое сотрудничество значительно укрепило меры безопасности банка, предоставив клиентам дополнительный уровень защиты их финансовых транзакций.

Новая система борьбы с мошенничеством — это передовое решение, спроектированное для обнаружения и предотвращения мошеннических действий в режиме реального времени. С помощью новейших технологий эта система интегрирует сложный набор правил и алгоритмов, которые осуществляют мониторинг финансовых транзакций, быстро выявляя любое подозрительное поведение.

Эта система не только предотвращает мошенничество, но и значительно снижает финансовый ущерб для клиентов за счет быстрых и эффективных вмешательств. Гибкость решения дает возможность интеграции с другими платежными системами, в том числе с системой мгновенных платежей, обеспечивая постоянную и адаптируемую защиту для удовлетворения потребностей рынка. Кроме того, решение является настраиваемым и масштабируемым, способным адаптироваться к различным сценариям риска, возникающим в банковском секторе.

«Компания Montran сыграла решающую роль в разработке этой системы борьбы с мошенничеством. Мы успешно внедрили высокопроизводительную, гибкую и инновационную систему в рекордно короткие сроки», — отметил Мариус Станку (Marius Stancu), директор по разработке приложений в Alpha Bank.

Ирина Карку (Irina Cârcu), региональный менеджер по продажам в компании Montran, подчеркнула важность этого проекта: «После успешного внедрения системы мгновенных платежей в партнерстве с Alpha Bank в ноябре 2023 года мы продолжили запуск этой новой системы борьбы с мошенничеством, которая укрепляет безопасность транзакций для клиентов Alpha Bank».

Поскольку использование мгновенных платежей на рынке Румынии растет, связанные с этим риски мошенничества также увеличились. Быстрая интеграция решения Montran по борьбе с мошенничеством в системы Alpha Bank критически важна для защиты клиентов.

«Наша система интегрируется с системами мгновенных и других платежей, работает в режиме реального времени и может функционировать в банках независимо или вместе с существующими решениями по борьбе с мошенничеством», — добавила г-жа Карку.

Эта инициатива подтверждает приверженность Alpha Bank выбору ведущих партнеров для предоставления безопасных и надежных банковских услуг своим клиентам, оставаясь в авангарде инноваций в банковской отрасли.

Об Alpha Bank

Alpha Bank — ведущее финансовое учреждение, предоставляющее широкий спектр банковских услуг частным лицам, предприятиям и учреждениям. Alpha Bank предлагает полный набор продуктов, включая сберегательные счета, кредиты, кредитные карты, инвестиционные решения и услуги онлайн-банкинга. Подробнее на сайте Alpha Bank.

О компании Montran

Компания Montran является ведущим поставщиком решений для управления платежами и денежными средствами, обслуживающим ведущие мировые финансовые учреждения, устанавливая критически важные системы и осуществляя деятельность в более чем 80 странах. Узнайте больше на сайте Montran.

КОНТАКТЫ: Вероника Альваро (Veronica Alvaro), телефон: тел. (+593) 2 323 0349

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