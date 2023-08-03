Открыта регистрация на саммит BlackBerry

News provided by

BlackBerry Limited

03 Aug, 2023, 11:37 ET

Крупнейшее мероприятие компании BlackBerry c демонстрацией передовых технологий состоится в Нью-Йорке 17 октября 2023 года. 

ВАТЕРЛОО (Онтарио), 3 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) сегодня объявила об открытии регистрации на саммит BlackBerry.  Саммит BlackBerry, посвященный теме «Доверие», а именно усилению безопасности и возможностям подключения, обещает организациям раскрыть множество новых перспектив в гиперсвязанном мире.  Крупнейшее мероприятие года данной компании пройдет в отеле Conrad New York Downtown 17 октября 2023 года.

«Я с гордостью объявляю об открытии регистрации для участия в технологическом событии года — саммите BlackBerry», — заявила руководитель отдела по работе с клиентами, директор по маркетингу и устойчивому развитию компании BlackBerry Нилам Санду (Neelam Sandhu), —  «Мы рады, что наши клиенты и партнеры смогут познакомиться с BlackBerry совершенно новым, увлекательным способом.  На саммите соберутся ведущие специалисты в области интернета вещей (IoT) и кибербезопасности, а также будут представлены последние инновации BlackBerry, которые помогут организациям и пользователям во всем мире извлекать выгоду из цифровых технологий и доверять им».

Участников ждут прогрессивные дискуссии и презентации передовых технологий, которые способствуют безопасности подключения и в конечном итоге позволят ускорить цифровую трансформацию отраслей и организаций в корпоративных ИТ и IoT-системах.  Программа предусматривает персонализированные мероприятия, в том числе вдохновляющие доклады и конференции, тематические презентации, частные совещания за круглым столом и прочие возможности для общения. 

Для получения более подробной информации и регистрации на мероприятие посетите страницу blackberry.com/summit

Если вы желаете выступить в роли спонсора, обращайтесь по адресу: [email protected].

Информация о компании BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) предоставляет интеллектуальное программное обеспечение и услуги для усиления безопасности предприятиям и правительствам по всему миру.  Компания обеспечивает безопасность более чем 500 миллионов конечных устройств, включая более 235 миллионов автомобилей.  Расположенная в Ватерлоо (Онтарио), компания использует искусственный интеллект и машинное обучение для обеспечения инновационных решений в области кибербезопасности, защиты и конфиденциальности данных, а также является лидером в области управления конечными устройствами, усиления безопасности конечных устройств, шифрования и встроенных систем.  Концепция BlackBerry ясна: обеспечение подключенного будущего, которому вы можете доверять.

Для получения более подробной информации посетите сайт BlackBerry.com или подписывайтесь на @BlackBerry в социальных сетях.

Товарные знаки, включая, помимо прочего, BLACKBERRY и EMBLEM Design, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании BlackBerry Limited, и исключительные права на такие товарные знаки сохраняются явно выраженным образом.  Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев.  BlackBerry не несет ответственности за какие-либо сторонние продукты или услуги.

Контакты для прессы:
отдел BlackBerry по связям со СМИ
+1 (519) 597-7273
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/726868/BlackBerry_Logo.jpg

SOURCE BlackBerry Limited

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