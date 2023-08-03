Открыта регистрация на саммит BlackBerry

Крупнейшее мероприятие компании BlackBerry c демонстрацией передовых технологий состоится в Нью-Йорке 17 октября 2023 года.

ВАТЕРЛОО (Онтарио), 3 августа 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) сегодня объявила об открытии регистрации на саммит BlackBerry. Саммит BlackBerry, посвященный теме «Доверие», а именно усилению безопасности и возможностям подключения, обещает организациям раскрыть множество новых перспектив в гиперсвязанном мире. Крупнейшее мероприятие года данной компании пройдет в отеле Conrad New York Downtown 17 октября 2023 года.

«Я с гордостью объявляю об открытии регистрации для участия в технологическом событии года — саммите BlackBerry», — заявила руководитель отдела по работе с клиентами, директор по маркетингу и устойчивому развитию компании BlackBerry Нилам Санду (Neelam Sandhu), — «Мы рады, что наши клиенты и партнеры смогут познакомиться с BlackBerry совершенно новым, увлекательным способом. На саммите соберутся ведущие специалисты в области интернета вещей (IoT) и кибербезопасности, а также будут представлены последние инновации BlackBerry, которые помогут организациям и пользователям во всем мире извлекать выгоду из цифровых технологий и доверять им».

Участников ждут прогрессивные дискуссии и презентации передовых технологий, которые способствуют безопасности подключения и в конечном итоге позволят ускорить цифровую трансформацию отраслей и организаций в корпоративных ИТ и IoT-системах. Программа предусматривает персонализированные мероприятия, в том числе вдохновляющие доклады и конференции, тематические презентации, частные совещания за круглым столом и прочие возможности для общения.

Для получения более подробной информации и регистрации на мероприятие посетите страницу blackberry.com/summit.

Если вы желаете выступить в роли спонсора, обращайтесь по адресу: [email protected].

Информация о компании BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) предоставляет интеллектуальное программное обеспечение и услуги для усиления безопасности предприятиям и правительствам по всему миру. Компания обеспечивает безопасность более чем 500 миллионов конечных устройств, включая более 235 миллионов автомобилей. Расположенная в Ватерлоо (Онтарио), компания использует искусственный интеллект и машинное обучение для обеспечения инновационных решений в области кибербезопасности, защиты и конфиденциальности данных, а также является лидером в области управления конечными устройствами, усиления безопасности конечных устройств, шифрования и встроенных систем. Концепция BlackBerry ясна: обеспечение подключенного будущего, которому вы можете доверять.

Для получения более подробной информации посетите сайт BlackBerry.com или подписывайтесь на @BlackBerry в социальных сетях.

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Контакты для прессы:

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