Le plus grand événement BlackBerry présentant une technologie de pointe se tiendra à New York le 17 octobre 2023.

WATERLOO, Ontario, 4 août 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB ; TSX: BB) a annoncé aujourd'hui l'ouverture des inscriptions pour le BlackBerry Summit . Axé sur le thème de la « Confiance » et s'appuyant sur la convergence entre sécurité et connectivité, le BlackBerry Summit promet d'aider les organisations à bénéficier des nombreux avantages d'un monde hyperconnecté. Le plus grand événement de l'année de l'entreprise aura lieu au Conrad New York Downtown, le 17 octobre 2023.

« Je suis ravie d'annoncer l'ouverture des inscriptions pour le BlackBerry Summit, l'événement technologique de l'année, a déclaré Neelam Sandhu, directrice de la réussite des clients d'élite, directrice marketing et responsable de la durabilité chez BlackBerry. Nous sommes ravis que nos clients et partenaires découvrent BlackBerry d'une façon nouvelle et stimulante. Ce sommet rassemblera certaines des principales figures de l'IoT et de la cybersécurité et présentera les dernières innovations de BlackBerry visant à transformer la façon dont les organisations et le public du monde entier bénéficient des technologies numériques et leur font confiance. »

Les participants profiteront de discussions visionnaires et découvriront des technologies de pointe qui dévoileront l'avenir de la sécurité et de la connectivité, afin de faire progresser la transformation numérique des industries et des organisations à travers l'informatique d'entreprise et l'IoT. Le programme proposera des événements personnalisés sous la forme d'allocutions, de cycles de conférences, de démonstrations en direct, de tables rondes privées et des possibilités de networking.

Pour en savoir plus et pour vous inscrire à l'événement, consultez blackberry.com/summit .

Pour avoir l'occasion de devenir sponsor, envoyez un e-mail à l'adresse [email protected] .

