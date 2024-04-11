Приобщайтесь к криптотрейдингу на Bybit TOKEN2049 CryptoFest с призовым фондом 100000 USDT

ДУБАЙ, ОАЭ, 11 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему криптобирж в мире, запустила в этом году глобальную криптоконференцию TOKEN2049 с новым мероприятием под названием TOKEN2049 CryptoFest. В ходе соревнования трейдеры будут бороться за призовой фонд в размере 100 000 USDT.

TOKEN2049 CryptoFest приглашает опытных трейдеров и энтузиастов-новичков принять участие в захватывающей торговой и депозитной деятельности, включая розыгрыш мощного Apple Vision Pro в качестве главного приза.

Unlock the Power of Crypto Trading at Bybit’s TOKEN2049 CryptoFest with a Stellar $100,000 USDT Prize Pool

Как принять участие

Зарегистрируйтесь на мероприятие после регистрации на Bybit.

Выполните конкретные задания, чтобы накопить тикеты для розыгрыша с минимальным объемом депозита в размере 100 долларов и объемом торгов в размере 1000 долларов, чтобы претендовать на один тикет. Можно заработать максимум 17 тикетов, увеличивая шансы на выигрыш.

Эксклюзивные награды для новых пользователей

Новые пользователи Bybit присоединяются к CryptoFest с эксклюзивным шансом выиграть нагруду до 5020 USDT, участвуя в заданиях, перечисленных в Bybit Rewards Hub.

Шанс для любителей соцсетей

Bybit также приглашает поделиться впечатлениями от TOKEN2049 CryptoFest в социальных сетях с отдельным призом в размере 500 USDT. Пять участников, которые делятся информацией о событии и помечают Bybit, будут выбраны случайным образом и получат по 100 USDT каждый.

В духе инноваций и вовлечения сообщества Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор Bybit, сказал: «Мы с нетерпением ждем возможности принять участие в торжествах на конференциях Blockchain Life и Token2049, которые проводятся в этом году на нашей домашней базе в Дубае. Это событие позволит нашим пользователям узнать больше о криптовалютной экосистеме и стать частью семьи Bybit на этих важных мероприятиях».

#Bybit / #TheCryptoArk/ #Token2049CryptoFest

О компании Bybit

Bybit входит в тройку крупнейших криптобирж мира по объему торгов и насчитывает 25 миллионов пользователей. Основанная в 2018 году, она предлагает профессиональную платформу, где криптоинвесторы и трейдеры могут найти сверхбыстрый механизм сопоставления, круглосуточное обслуживание клиентов и многоязычную поддержку сообщества. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com

Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2381206/Image.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2267288/4635726/Logo.jpg