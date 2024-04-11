Bybit TOKEN2049 CryptoFest'te, 100.000 ABD Doları tutarında Stellar USDT Ödül Havuzuyla Kripto Ticaretinin Gücünü Keşfedin

DUBAI, BAE, 11 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olan Bybit, TOKEN2049 CryptoFest başlıklı yeni bir etkinlikle bu yılki küresel kripto konferansı TOKEN2049'a heyecan verici bir başlangıç yaptı. Yarışmada yatırımcılar 100.000$ USDT'lik ödül havuzu için yarışacak.

TOKEN2049 CryptoFest, deneyimli yatırımcıları ve hevesli yeni katılımcıları, büyük ödül olarak güçlü bir Apple Vision Pro ile Şanslı Çekiliş de dahil olmak üzere heyecan verici ticaret ve para yatırma etkinliklerine katılmaya davet ediyor.

Unlock the Power of Crypto Trading at Bybit’s TOKEN2049 CryptoFest with a Stellar $100,000 USDT Prize Pool

Nasıl Girilir

Bybit'e kaydolduktan sonra etkinliğe kaydolun.

Bir bilete hak kazanmak için minimum 100$ depozito hacmi ve 1.000$ işlem hacmiyle şanslı çekiliş biletlerini biriktirmek için belirli görevleri tamamlayın. Maksimum 17 bilet kazanılabilir, bu da kazanma şansını artırır.

Yeni Kullanıcılara Özel Ödüller

Yeni Bybit kullanıcıları, Bybit Rewards Hub'da listelenen görevlere katılarak 5.020 USDT'ye kadar ödül kazanma fırsatıyla CryptoFest'e katılıyor.

Sosyal Medya Meraklılarının Parlama Şansı

Bybit ayrıca, TOKEN2049 CryptoFest'in heyecanını sosyal medyada paylaşma davet ediyor ve 500 $ USDT tutarında ayrı bir ödülle birlikte sunuyor. Etkinlik ayrıntılarını paylaşan ve Bybit'i etiketleyen beş katılımcı, her biri 100 USDT kazanmak üzere rastgele seçilecek.

Bybit co-founder ve CEO'su Ben Zhou, inovasyon ve topluluk katılımı ruhuyla şunları söyledi: "Bu yıl ana üssümüz Dubai'de düzenlenen Blockchain Life ve Token2049 konferanslarındaki şenliklerin bir parçası olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu etkinlik, kullanıcılarımıza kripto ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinmelerini ve bu önemli etkinliklere doğru ilerlerken Bybit ailesinin bir parçası olmalarını sağlayacaktır."

#Bybit / #TheCryptoArk/ #Token2049CryptoFest

Bybit Hakkında

Bybit, 25 milyon kullanıcıyla işlem hacmi açısından dünyanın ilk üç kripto borsasından biridir. 2018 yılında kurulan şirket, kripto yatırımcılarının ve tüccarlarının ultra hızlı bir eşleştirme altyapısı, 7/24 müşteri hizmetleri ve çok dilli topluluk desteği bulabilecekleri profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Bybit Haberleri web sitesini ziyaret edin.

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