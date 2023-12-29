Поэтическое путешествие по миру: CGTN встречает 2024 год глобальной прямой трансляцией

News provided by

CGTN

29 Dec, 2023, 20:08 ET

ПЕКИН, 30 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- На исходе 2023 года и в канун нового 2024 года, в это воскресенье, в семи городах мира пройдет организованная CGTN 24-часовая прямая трансляция в формате нон-стоп «Прочитай стихотворение». Вы сможете встретить Новый год с друзьями и семьей со всего света.

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Official poster for CGTN's "Read a Poem" livestreaming event. /CGTN
Official poster for CGTN's "Read a Poem" livestreaming event. /CGTN

Данное 24-часовое мероприятие начнется в 08:00 по Гринвичу (16:00 по пекинскому времени). В нем примут участие гости из Сиднея, Сианя, Чанши, Алматы, Каира, Парижа и Мехико. Жители этих семи городов будут приглашены в прямой эфир и смогут поделиться своими новогодними обещаниями, прочитать стихотворение или пожелать всего самого лучшего другим людям перед нашей потоковой камерой.

Встреча с живущими за рубежом соотечественниками и местными жителями Сиднея позволит нам произнести новогодний тост и узнать о различиях и сходстве китайской и австралийской культур. С ожиданием первого рассвета 2024 года мы также насладимся ставшими популярными городскими фейерверками в канун Нового года.

В Сиане, столице северо-западной китайской провинции Шэньси, мы проведем время в тематическом парке «The Longest Day in Chang'an», где вы сможете увидеть самые изысканные древние танцы и послушать музыку династии Тан (618-907). Местные жители и почитатели ханьфу будут также приглашены на празднования у Южных городских ворот (South City Gate).

В Чанше, столице провинции Хунань, мы сделаем остановку на исторической улице Тайпин, чтобы отведать аутентичную кухню провинции Хунань и заглянуть в музей Tongguan Kiln Museum города Чанша, чтобы по достоинству оценить изящный фарфор. Мы также узнаем больше о китайской и африканской культурах, коммерческих и экономических контактах на торговой выставке с постоянной экспозицией Permanent Exhibition Hall China-Africa Economic and Trade Expo. Тем временем, оценивая лирическую красоту поэзии, зрители смогут связаться с друзьями из Китая и Африки онлайн.

Мы пригласим китайцев, живущих за рубежом, и местных друзей из города Алматы, Казахстан, на площадь Абая, которая носит имя прославленного поэта этой страны, Абая Кунанбаева. Здесь можно открыть красоту традиционных ремесел из Китая и Казахстана, а также обаяние местной музыки и танца.

После нашего прибытия в Каир мы прокатимся на лодке по Нилу и будем праздновать на берегах реки с местными барабанщиками и музыкантами. В честь наступающего Нового года мы споем песни вместе с артистами и поэтами.

Наша следующая остановка – Китайский культурный центр (Chinese Cultural Center) в Париже, где мы встретимся с местными почитателями ханьфу, китайскими экспатриатами и «тяжелой артиллерией» из мира искусства. Все вместе мы встретим Новый год, созерцая потрясающие парижские виды.

И наконец, мы посетим известную статую Ангел Независимости в Мехико и присоединимся к традиционным новогодним празднованиям местных жителей и интернет-пользователей из Мексики.

Примите и вы участие в захватывающем празднике поэзии, который объединяет людей из разных стран и континентов и которые делятся с нами своими глубокими чувствами. Данное мероприятие служит площадкой, на которой участники могут обмениваться мнениями, обсуждать волнительное ожидание праздника и свои желания на приближающийся Новый год.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-29/A-worldwide-poetry-journey-CGTN-rings-in-2024-with-global-livestream-1pTWCECTIpq/p.html 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2308759/Official_poster_CGTN_s_Read_a_Poem_livestreaming_event_CGTN.jpg

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