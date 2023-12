Uma jornada mundial de poesia: A CGTN anuncia o início de 2024 com transmissão ao vivo global

PEQUIM, 29 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Ao nos despedirmos de 2023 e saudarmos 2024, a CGTN está lançando um evento de transmissão ao vivo "Read a Poem" (Leia um poema) de 24 horas, ininterrupto, em sete cidades do mundo todo, no domingo, para celebrar o Ano Novo com amigos e familiares de todo o mundo.

Pôster oficial do evento de transmissão ao vivo “Read a Poem” (Leia um poema) da CGTN. /CGTN (PRNewsfoto/CGTN)

Esse evento de 24 horas começará às 8h GMT (16h, horário de Pequim) com convidados em Sydney, Xi'an, Changsha, Almaty, Cairo, Paris e Cidade do México. Os residentes dessas sete cidades serão convidados a entrar no ar e falar sobre suas resoluções de Ano Novo, recitar poemas ou enviar votos de felicidades a outras pessoas em frente à nossa câmera de transmissão.

O encontro com chineses no exterior e moradores locais em Sydney nos permitirá brindar ao Ano Novo enquanto exploramos as diferenças e semelhanças entre as culturas chinesa e australiana. Além de antecipar o primeiro amanhecer de 2024, também desfrutaremos dos renomados fogos de artifício de Véspera de Ano Novo da cidade.

Em Xi'an, a capital da província de Shaanxi, no noroeste da China, levaremos você a um passeio pelo Parque Temático "O Dia Mais Longo em Chang'an" para ver algumas das danças e músicas antigas mais requintadas da Dinastia Tang (618-907). Locais e fãs de hanfu também serão convidados para uma celebração no Portão da Cidade do Sul.

Quando estivermos em Changsha, a capital da província de Hunan, faremos uma parada na histórica rua Taiping para degustar autêntica culinária de Hunan e visitaremos o Museu do Forno Changsha Tongguan para apreciar a delicada porcelana. Também vamos descobrir mais sobre os contatos culturais, comerciais e econômicos entre a China e a África no Salão Permanente da Exposição Econômica e Comercial China-África. Enquanto isso, os espectadores poderão se conectar com amigos on-line da China e da África enquanto apreciam a beleza lírica da poesia.

Convidaremos os chineses que vivem no exterior e os amigos locais em Almaty, no Cazaquistão, para a Abai Square, que leva o nome do poeta experiente do país, Abai Kunanbayev, para descobrir a beleza do artesanato tradicional da China e do Cazaquistão, como também o fascínio da música e da dança regionais.

Após nossa chegada ao Cairo, faremos um passeio de barco pelo Rio Nilo e celebraremos ao longo das margens com bateristas e músicos locais. Para dar as boas-vindas ao Ano Novo que se aproxima, cantaremos as músicas de artistas e poetas.

Nossa próxima parada será o Centro Cultural Chinês em Paris, onde nos encontraremos com fãs locais de hanfu, expatriados chineses e pesos pesados do mundo da arte. Juntos, daremos as boas-vindas ao Ano Novo enquanto contemplamos uma vista maravilhosa de Paris.

Por fim, visitaremos a famosa estátua do Anjo da Independência, na Cidade do México, para nos juntarmos aos residentes e usuários mexicanos da Internet em sua tradicional comemoração de Ano Novo.

Junte-se a nós em um cativante banquete de poesia em que indivíduos de diversas origens se reúnem para expressar suas emoções profundas sobre a vida. Esse evento serve como uma plataforma para que os participantes se envolvam em conversas significativas, discutindo as perspectivas e aspirações encantadoras do Ano Novo que se aproxima.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-29/A-worldwide-poetry-journey-CGTN-rings-in-2024-with-global-livestream-1pTWCECTIpq/p.html

