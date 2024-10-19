Новая бюджетная серия термомонокуляров Guide outdoor TE выходит на рынок на SSAA 2024

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Guide outdoor

Oct 19, 2024, 23:52 ET

МЕЛЬБУРН, Австралия, 20 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Guide outdoor представляет новую серию TE, способную оказать влияние на рынок тепловизионных монокуляров. Это идеальное сочетание универсальных функций и доступности отличается мобильностью. Благодаря мощному детектору 12 мкм серия TE объединяет четкие визуальные эффекты в компактный дизайн, что делает ее идеальным компаньоном ночного видения для охоты, наблюдения и исследования для охотников и любителей активного отдыха.

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TE Series & SSAA Show 114
TE Series & SSAA Show 114

Максимальная портативность и легкая производительность
Серия TE выводит портативность и легкую конструкцию на новый уровень. Вес устройства составляет всего 248 граммов, а компактный размер позволяет легко помещаться в кармане, что делает его исключительно удобным для переноски.

Технология быстрой зарядки для беспроблемного питания
Используя технологию быстрой зарядки и встроенную заряжаемую батарею, серия TE обеспечивает беспроблемное питание для длительного использования на открытом воздухе. Используя кабель Type-C, устройство поддерживает быструю зарядку 20 Вт и передачу файлов. 10-минутная зарядка обеспечивает до 1 часа непрерывной работы.

Совершенно новый дизайн кнопок обеспечивает беспроблемную работу
Основываясь на многолетнем опыте работы на открытом воздухе, серия TE оптимизировала дизайн кнопок для упрощения операций. Благодаря простому дизайну с одной кнопкой и одним кольцом пользователи могут легко получить доступ к меню и выполнять различные функции, получая беспрепятственный контроль.

Несмотря на вышеперечисленные функции, серия TE оснащена большим 0,32-дюймовым дисплеем, встроенным микрофоном для аудио- и видеозаписи, семью цветовыми палитрами и обновлениями OTA, и все это в компактном карманном дизайне. Кроме того, она оснащена надежным двухдиапазонным соединением Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, что повышает скорость передачи и дальность, так что пользователи могут обмениваться фотографиями и видео в любое время и в любом месте.

Присоединяйтесь к нам на выставке SSAA Shot Expo 2024! 
С 19 по 20 октября новая серия TE и захватывающие мероприятия на месте будут представлены на открытом стенде Guide (№114) на выставке SSAA Shot Expo 2024 в Мельбурне, Австралия. Между тем, мероприятие #HuntWithGuide транслируется в социальных сетях @GuideOutdoor (Facebook/Instagram) — присоединяйтесь к нам!

О Guide outdoor
Guide outdoor, специалист по наружной оптике, разрабатывает и поставляет передовую тепловизионную оптику и оптику ночного видения для охотников, любителей активного отдыха, правоохранительных органов и спасательных команд в 70 странах. Для получения дополнительной информации посетите https://www.guideoutdoor.com/ 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2534438/TE_Series___SSAA_Show_114.jpg 

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